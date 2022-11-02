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    Çinli marka, 822 km menzile sahip elektrikli MPV modeli Zeekr 009'u tanıttı

    Zeekr'in lüks kesime hitap eden elektrikli MPV modeli 009, toplamda 536 hp güç sunan elektrik motorları ve CATL'in 822 km menzile imkan veren yeni nesil Qilin batarya paketiyle dikkat çekiyor.

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    Çin'den 822 km menzile sahip elektrikli minivan: Zeekr 009 Tam Boyutta Gör
    Çinli Geely'nin lüks segmente odaklanan elektrikli otomobil markası Zeekr, yeni minivan modeli 009'u tanıttı. Altı kişilik lüks yaşam alanıyla dikkat çeken Zeekr 009'un teknik özellikleri de bir minivan için oldukça etkileyici.

    Elektrikli Zeekr 009, özellikleriyle neler sunuyor?

    Lüks minivan 5209 mm uzunluğa, 2024 mm genişliğe, 1867 mm yüksekliğe ve 3205 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçülerle tipik bir 'büyük minivan' boyutlarında olduğunu söyleyebileceğimiz modelin ağırlığı da 2830 kilogram. Bu arada aracın bu köşeli tasarıma rağmen 0.27 Cd sürtünme katsayısına sahip olduğunu belirtelim. Şirkete göre "bu segmentteki en aerodinamik ön camın" bu değerdeki payı büyük.

    Zeekr 009'un iç ve dış tasarımını daha önce görmüştük. Söz konusu model, Zeekr'in Göteborg'daki merkezinde, eski Audi tasarımcısı Stefan Sielaff'ın öncülüğünde tasarlandı. Ön bölümde dikey aydınlatmalara sahip büyük panjuru ve LED gündüz farlarının şekliyle oldukça ilginç görünen modelde 20 inç jantlar bulunuyor. Siyah renkli sütunlar, sürgülü arka kapılar ve boydan boya uzanan LED stoplar da Zeekr 009'un göze çarpan tasarım detayları arasında.

    İç tasarım

    Çin'den 822 km menzile sahip elektrikli minivan: Zeekr 009 Tam Boyutta Gör
    Zeekr 009'un iç mekanında üç sıra koltuk düzeni karşımıza çıkıyor. İkinci sıradaki kaptan koltuklar oldukça konforlu görünüyor. Görsellerdeki açık renk Nappa deri döşemeler de kabini oldukça ferah göstermiş. Konsolda dijital gösterge paneli ve büyük bir dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Bunun dışında arka taraftaki yolcular için tavanda 15.6 inçlik katlanabilir bir ekran da opsiyon olarak sunuluyor.

    Bunların dışında ikinci sıradaki koltuklar için sunulan katlanabilir masa özelliği, kapı içlerinde bulunan dokunmatik kontroller, öndeki açılabilir sunroof dışında bir de arkada bulunan panoramik cam tavan ve opsiyonel olarak sunulan adaptif havalı süspansiyon sistemi de Zeekr 009'un özellikleri arasında.

    Güvenlik tarafında ise Geely'nin otonom sürüş şirketi Mobileye ile iş birliği sayesinde 30 tane gelişmiş sürücü asistan sistemi (ADAS) bulunuyor. Bunun için elektrikli minivanda donanım olarak yedi kamera, dört çevre görüş kamerası, on iki yakın mesafe ultrasonik radar ve bir uzun menzilli milimetrik dalga radarı görev yapıyor.

    Güç ve menzil

    Çin'den 822 km menzile sahip elektrikli minivan: Zeekr 009 Tam Boyutta Gör
    Lotus Eletre gibi Geely çatısı altında geliştirilen pek çok modelin altyapısını oluşturan SEA Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi) platformu üzerine inşa edilen Zeekr 009'da toplam 536 hp güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunan araç 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlıyor.

    Daha önce de belirtildiği gibi Zeekr 009'da Çinli batarya devi CATL'in yeni Qilin bataryaları kullanılıyor. Üçüncü nesil CTP (cell to pack) teknolojisini temel alan bu bataryaların özelliklerine bu linkten ulaşabileceğiniz haberimizde yer vermiştik. 140 kWsa kapasiteye sahip bu batarya paketi, 822 kilometre gibi etkileyici bir menzil sunuyor. Bunun Çin'deki CLTP döngüsüne göre ölçüldüğünü belirtmekte faydar var.

    Fiyat

    Çin'de siparişe açılan Zeekr 009'un fiyatı 499 bin yuandan (1.3 milyon TL) başlayıp 588 bin yuana (1.5 milyon TL) kadar çıkıyor. Zeekr'in Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına açılma planı da var ancak şirketin bu pazarlarda nasıl bir strateji izleyeceği, 009'un Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

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