Club 3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini duyurdu

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Mini-bilgisayarlar için hazırladığı PCIe x1 uyumlu ekran kartlarıyla gündemde olan Hollanda merkezli Club 3D, yüksek performans segmenti için Radeon HD 4890 tabanlı yeni bir modelini kullanıma sunuyor. Firmanın özel tasarımlı yeni ekran kartı, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sunu temel alıyor ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni model, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyabiliyor.

Özel tasarım soğutucusu ile standart tasarım Radeon HD 4890 modellerine kıyasla hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtilen kartın saat hızlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan ekran kartı için görünüşe bakılırsa Club 3D, hız aşırtma başarımını kullanıcıların keşfetmesini hedeflemiş. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart üzerinde iki adet DVI konnektörüne ve bir adet HDTV çıkışına yer verilmiş.

Kutu içeriğinde DVI - HDMI ve DVI-VGA adaptörlerine de yer verilen Radeon HD 4890 tabanlı yeni model, yurt dışında 170 Avro seviyesinden kullanıma sunuluyor.