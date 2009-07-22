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Club 3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club 3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini duyurdu
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Mini-bilgisayarlar için hazırladığı PCIe x1 uyumlu ekran kartlarıyla gündemde olan Hollanda merkezli Club 3D, yüksek performans segmenti için Radeon HD 4890 tabanlı yeni bir modelini kullanıma sunuyor. Firmanın özel tasarımlı yeni ekran kartı, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sunu temel alıyor ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni model, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyabiliyor.

Özel tasarım soğutucusu ile standart tasarım Radeon HD 4890 modellerine kıyasla hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtilen kartın saat hızlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan ekran kartı için görünüşe bakılırsa Club 3D, hız aşırtma başarımını kullanıcıların keşfetmesini hedeflemiş. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart üzerinde iki adet DVI konnektörüne ve bir adet HDTV çıkışına yer verilmiş.

Kutu içeriğinde DVI - HDMI ve DVI-VGA adaptörlerine de yer verilen Radeon HD 4890 tabanlı yeni model, yurt dışında 170 Avro seviyesinden kullanıma sunuluyor.


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TiesTorN 10 yıl
fatihcanery

bu kartın soğutucusuyla 1ghz aşılır gibi

Volt vermeyi biliyorsan aşarsın, evet...
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neXXen 10 yıl

TiesTorN

fatihcanery

bu kartın soğutucusuyla 1ghz aşılır gibi

Volt vermeyi biliyorsan aşarsın, evet...


Video inceleme ile anlatılmıştı sanırım. aslında basit bir işlem, Mesut abi herşeyini anlattı

RivaTuner ve voltajı yazılımsal olarak vermek icin bir program daha vardı. sıkıyorsa yapabilirsin aslında
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fatihcanery 10 yıl
her ekran kartı haberinde ati'nin yapacağı dx11 hamlesini düşünüyorum.Bir an önce çıksa güzel olur,almak için sabırsızlanıyorum(orta seviye olanlarını)
bu kartın soğutucusuyla 1ghz aşılır gibi
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Tolgá 10 yıl
1ghz e her kart çıkamıyor galiba volt vermek gerekiyormuş
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TiesTorN 10 yıl

fx57

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan ekran kartı için görünüşe bakılırsa Club 3D, hız aşırtma başarımını kullanıcıların keşfetmesini hedeflemiş.

Saçmalığın daniskası... Piyasa birsürü 1ghz GPU da çalışan 4890 varken neden gidipte bunu alıp OC edecem diye kasayım.. Kaldıki bunların 1ghz'e çıkacağı bile muamma.
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CWaRRioR 10 yıl

TiesTorN


fx57

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan ekran kartı için görünüşe bakılırsa Club 3D, hız aşırtma başarımını kullanıcıların keşfetmesini hedeflemiş.

Saçmalığın daniskası... Piyasa birsürü 1ghz GPU da çalışan 4890 varken neden gidipte bunu alıp OC edecem diye kasayım.. Kaldıki bunların 1ghz'e çıkacağı bile muamma.


Ayrıca garanti kapsamını da unutmamalı...
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