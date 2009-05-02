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Club3D, AGP uyumlu yeni bir Radeon HD 3850 hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D, AGP uyumlu yeni bir Radeon HD 3850 hazırladı
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PCIe 3.0 spesifikasyonuyla ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken, AGP platformuna yönelik ekran kartları çıkmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Nvidia, uzunca bir süre önce AGP uyumlu ekran kartı üretimini devre dışı bırakarak yoluna PCIe uyumlu ekran kartlarıyla devam edeceğini açıklamıştı. Ancak Nvidia'dan farklı olarak AMD-ATi cephesinde firmalar AGP sistemler için zaman zaman yeni ekran kartları hazırlayabiliyorlar. İşte o firmalardan biri olan Club3D, Radeon HD 3850 tabanlı ve AGP uyumlu yeni modelini duyurduç

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV670 Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR3 bellekle donatılan kart, sahip olduğu özel soğutucusu ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Unified Video Decoder teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 668MHz'de, bellekleri ise 1400MHz'de görev yapıyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV portları bulunan AGP uyumlu yeni ekran kartının fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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tda 1562q 10 yıl
ya kardeşim bende piyasayı tam oarak bilmediğim için gidip geçen sene eksa bilgisayardan sapphire 512 mb hd3650 aldım. keşke 3850 alsaymışım diye düşünüyorum...
ama şuda bir gerçekki hd3850 agp kart alanların bir çoğu kartı ikinci el forumlarında satılığa çıkarmış demekki o kadar da iyi bir grafik kart değil...
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gurkan113 10 yıl
Abartmayın bir AGP ekran kartı parasına sistem mi kuruluyor ?
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T-MAC*1 10 yıl
Bi arkadaşım daha bu gün sordu 3850 al dedim.Ne şanslı bi adam bu ya

Fiyatı ne olur acaba bi fikri olan varmı?
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RaptorFX 10 yıl
Güçlü AGP ekran karti fiyatı = pciex anakart + güçlü bir pciex anakart
yani işlemci ve ram de alacak parasi olan gitsin sistem yenilesin artik. Ya da AGP kartların fiyatları pciexdeki karsılığıyla ayni fiyat olsun.
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max975 10 yıl
AGP hala iş yapıyor demek.
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ahmetkep 10 yıl
Bari HD 4650 - 4670 tarzında kartlar hazırlansa..
RV 770 gpu kullanılsa daha yeni bir haber olurdu.Zaten HD 3850 agp var.Pek bi anlamı yok.
Tabi söylediğim üretim için yeniden proje hazırlanması gerekir.Bunlar standart Hd3850 AGP ye kart üzerinde kendi tasarım ve etiketleriyle piyasaya sunuyorlar.
AGP tam bir ölü pazarı artık.PCI-E den daha pahalı olmasına rağmen almak zorunda kalıyorlar ve AGP ürünü PCI-E nin performansının altında kalıyor.
Pahalı olmasıda agp için karta extradan koydukları konnektörler falan değil bence ,tamamen hikaye.AGP den daha iyi para kazanıyolar.
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sertacaygun 10 yıl
"AGP Ölmedi" demek saçmalık artık. AGP destekli bir anakartta hangi işlemci olacak ki, işlemci darbağozı olmasını bunun gibi güçlü bir karta ?
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buraoca2 10 yıl
@ @nano@;
Dediğimi anlamışsınız galiba. Bu saatten sonra herkes 58xx serisine odaklanmışken; HD 3850'yi çıkartmanın ne anlamı var(AGP'de olsa!)? Zaten bunun fiyatı da ülkemizde çok yüksek olacaktır; onun yerine HD 4770 ve PCI-Ex bir sisteme geçmek çok daha mantıklı. Anakartı AMD çipsetli, işlemciyi de AMD alırsanız neredeyse AGP HD 3850 TR fiyatına denk gelecektir.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Erken hazırlamış. Biraz daha bekleseydi.
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@nano@ 10 yıl
buraoca2 neyine yetmiyor o kadar model git birini al, bunu alanlar zaten idare etsin 1 sene felan oyunları açsın diye alıyor, sanki piyasadaki tek kullanıcı sensin..... ayrıca bu kadar kartı beğenmiyip yeni model istediğine göre dvı dan şimşek çıkartan bi ekran kartın vardır heralde yenilemeyi düşünüyorsundur kesin
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EjderLefLef 10 yıl
ben sapphire 3850 kullanıyorum çokta memnunum...tabii gidip 200tl vermedim sıfırına...uygun bir ikinci el olarak aldım...yeni bir sistem değiştirmeyede şimdi gücüm yetmiyordu...sistemimde iyi sayılabilecek düzeyde oyüzden sadece bir ekran kartı parası ile en az 1 sene daha giden bir sisteme sahip oldum...ama dediğim gibi artık agp için sıfır kart alınmaz...
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sewger 10 yıl
kısacası bunu alabilen kişi ilk önce güncel bir sisteme nasıl geçebileceğini hesaplamalı bence...sonuçta sadece amaç oyun oynamak
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buraoca2 10 yıl
Hocam şaşırdım eski bir haber mi ekledin acaba diye? Baktım ki tarih 2 Mayıs 2009, demek ki haber de doğruymuş. Bu saatten sonra AGP HD 3850 hazırlamak yerine başka bir kart hazırlasaydı çok daha doğru bir karar vermiş olurdu. Atı alan üsküdarı geçti, AGP HD 3850 alacaklarda aldılar kartlarını... Buna bu saatten sonra ne gerek vardı acaba?
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Reanimate 10 yıl
bu tip ekran kartını WOW oyuncuları bu tip oyuncular alıcaktır.
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