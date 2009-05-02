Club3D, AGP uyumlu yeni bir Radeon HD 3850 hazırladı

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PCIe 3.0 spesifikasyonuyla ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken, AGP platformuna yönelik ekran kartları çıkmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Nvidia, uzunca bir süre önce AGP uyumlu ekran kartı üretimini devre dışı bırakarak yoluna PCIe uyumlu ekran kartlarıyla devam edeceğini açıklamıştı. Ancak Nvidia'dan farklı olarak AMD-ATi cephesinde firmalar AGP sistemler için zaman zaman yeni ekran kartları hazırlayabiliyorlar. İşte o firmalardan biri olan Club3D, Radeon HD 3850 tabanlı ve AGP uyumlu yeni modelini duyurduç

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV670 Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR3 bellekle donatılan kart, sahip olduğu özel soğutucusu ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Unified Video Decoder teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 668MHz'de, bellekleri ise 1400MHz'de görev yapıyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV portları bulunan AGP uyumlu yeni ekran kartının fiyatı ise henüz açıklanmadı.