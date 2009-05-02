Club3D, AGP uyumlu yeni bir Radeon HD 3850 hazırladı

PCIe 3.0 spesifikasyonuyla ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken, AGP platformuna yönelik ekran kartları çıkmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Nvidia, uzunca bir süre önce AGP uyumlu ekran kartı üretimini devre dışı bırakarak yoluna PCIe uyumlu ekran kartlarıyla devam edeceğini açıklamıştı. Ancak Nvidia'dan farklı olarak AMD-ATi cephesinde firmalar AGP sistemler için zaman zaman yeni ekran kartları hazırlayabiliyorlar. İşte o firmalardan biri olan Club3D, Radeon HD 3850 tabanlı ve AGP uyumlu yeni modelini duyurduç
AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV670 Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR3 bellekle donatılan kart, sahip olduğu özel soğutucusu ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Unified Video Decoder teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 668MHz'de, bellekleri ise 1400MHz'de görev yapıyor.
Üzerinde çift DVI ve HDTV portları bulunan AGP uyumlu yeni ekran kartının fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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ama şuda bir gerçekki hd3850 agp kart alanların bir çoğu kartı ikinci el forumlarında satılığa çıkarmış demekki o kadar da iyi bir grafik kart değil...
Fiyatı ne olur acaba bi fikri olan varmı?
yani işlemci ve ram de alacak parasi olan gitsin sistem yenilesin artik. Ya da AGP kartların fiyatları pciexdeki karsılığıyla ayni fiyat olsun.
RV 770 gpu kullanılsa daha yeni bir haber olurdu.Zaten HD 3850 agp var.Pek bi anlamı yok.
Tabi söylediğim üretim için yeniden proje hazırlanması gerekir.Bunlar standart Hd3850 AGP ye kart üzerinde kendi tasarım ve etiketleriyle piyasaya sunuyorlar.
AGP tam bir ölü pazarı artık.PCI-E den daha pahalı olmasına rağmen almak zorunda kalıyorlar ve AGP ürünü PCI-E nin performansının altında kalıyor.
Pahalı olmasıda agp için karta extradan koydukları konnektörler falan değil bence ,tamamen hikaye.AGP den daha iyi para kazanıyolar.
Dediğimi anlamışsınız galiba. Bu saatten sonra herkes 58xx serisine odaklanmışken; HD 3850'yi çıkartmanın ne anlamı var(AGP'de olsa!)? Zaten bunun fiyatı da ülkemizde çok yüksek olacaktır; onun yerine HD 4770 ve PCI-Ex bir sisteme geçmek çok daha mantıklı. Anakartı AMD çipsetli, işlemciyi de AMD alırsanız neredeyse AGP HD 3850 TR fiyatına denk gelecektir.