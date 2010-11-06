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Club3D özel tasarımlı Radeon HD 6850 Overclock Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı Radeon HD 6850 Overclock Edition modelini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro kod adlı grafik yongasından güç alan kartın, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına rağmen, referans tasarımlı modeller ile kıyaslandığında daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Üzerinde iki adet Bakır ısı borusu ve 92mm çapında fana yer verilen özel soğutucusuyla dikkat çeken ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 820MHz'e, bellekleri ise 4400MHz'e hız aşırtılan ekran kartında çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri bulunuyor. Çoklu ekran kartı kurumların için Crossfire X desteği sunan yeni model, iki veya daha fazla monitörle çalışmak isteyenler içinse Eyefinity teknolojisini destekliyor.

Club3D tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen özel tasarımlı yeni Radeon HD 6850 modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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OverClocK1ng 9 yıl
Kutusu çok güzel olmuş. Gerçekten albenisi var. Ama kart olarak o kadar abartı değil. Bir Asus DirectCU gibi olmuş. İçerden gördüğüm kadarıyla iç kısımda HeatPipe var. Ama artık hepsi kullanmaya başladı neredeyse...
Yine de güzel olmuş.
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Man From Atlantis 9 yıl
powercolor pcs+
vtx 6850
3dclub 6850
bu kartların 3ü de aynı sadece üstlerindeki plastik farklı.. overclock yapmak isterseniz voltaj veremezsiniz.. aklınızda bulunsun..
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DH Misafiri 9 yıl
şu özelliklere bakıldığında gtx 470 den ii gözüküo
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UzmaN345 9 yıl
Valla bu sefer clup birşeyler yapmış alınabilir oc bile fena performans sunmaz
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selahattın ısık 9 yıl
üzerindeki mermi simgeside rakiplere gözdağı verir nitelikte:)
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