Club3D özel tasarımlı Radeon HD 6850 Overclock Edition modelini duyurdu

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı Radeon HD 6850 Overclock Edition modelini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro kod adlı grafik yongasından güç alan kartın, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına rağmen, referans tasarımlı modeller ile kıyaslandığında daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Üzerinde iki adet Bakır ısı borusu ve 92mm çapında fana yer verilen özel soğutucusuyla dikkat çeken ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 820MHz'e, bellekleri ise 4400MHz'e hız aşırtılan ekran kartında çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri bulunuyor. Çoklu ekran kartı kurumların için Crossfire X desteği sunan yeni model, iki veya daha fazla monitörle çalışmak isteyenler içinse Eyefinity teknolojisini destekliyor.

Club3D tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen özel tasarımlı yeni Radeon HD 6850 modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.