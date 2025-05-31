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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce 50 serisinin üretimi azaltılıyor, yapay zekâ yongalarına ağırlık verilecek

    Yapay zekâ teknolojilerinin doğada yıkıma neden olabilecek kadar hızlı gelişmesi karşısında yonga devi Nvidia da oyuncuları yıkacak bir karar almış durumda.     

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekâ robotlarının piyasada fırtına gibi esmesi, üzerine robotik teknolojilerin gaza basması, Nvidia için daha fazla üretim anlamına geliyor. Gerek piyasanın darboğaza girmemesi, gerekse rekabette hakimiyeti bırakmamak adına Nvidia oyuncuları biraz üzecek. 

    Nvidia risk alıyor

    Çin’den gelen bilgilere göre Nvidia, bu yıl GeForce RTX 5000 serisinin üretimini azaltarak yapay zekâ hızlandırıcılarına ağırlık vermeyi planlıyor. Ülkede yaz aylarında GeForce RTX 50 serisinin üretiminde yüzde 20-30 düşüş bekleniyor. 

    Kaynaklar global çapta da GeForce RTX 5000 serisi ekran kartlarında stok sıkıntısının yaşandığını belirtiyor. Nvidia buradan doğacak olan iş gücünü yapay zekâ yongalarına kaydırmayı planlıyor. 

    Özellikle Blackwell tabanlı GB300 hızlandırıcısının üretime başlaması ve Çin’e özel çok uygun fiyatlı RTX Pro 6000D/B40 hızlandırıcısının piyasaya çıkacak olması bir revizyonu gerekli kılıyor. Ayrıca GB200 hızlandırıcının da yüksek satış rakamlarına ulaşması firmayı zorluyor. 

    Elbette bu gelişme tatil dönemine hazırlanan oyuncu kitlesi için iyi bir haber değil. Stokların yetersiz kalması GeForce RTX 5000 serisinin başlangıç fiyatının çok üzerine çıkmasına neden oluyor. Anlaşılan bu durum uzun bir süre daha devam edecek. 
     

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 18 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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