Club3D, Radeon HD 5450 Noiseless Edition modelini duyurdu

Ekran kartı üreticisi Club3D, maliyet odaklı sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı Radeon HD 5450 Noiseless Edition modelini duyurdu. Pasif soğutmasıyla sessiz çalışan ekran kartı, AMD'nin referans tasarımından farklı olarak düşük profil yerine tam boyutlu PCB kullanıyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 11 destekli GPU'dan güç alan tek slot tasarımlı ekran kartı, 80x paralel işlem birimine, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB DDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 650MHz'de çalışan kartın bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor.
Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yetenğine de sahip olan ekran kartı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yakın zamanda satışına başlanması beklenen Club3D HD 5450 Noiseless Edition, 40-50 Avro seviyesinden sunulacak.
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nvidia düşük profil çıkarmadığı sürece.9500 vb kartları bu ati kartları sayesinde satış seviyesi çok aşağılara inecek :) :)
Geçen gün birine pc topladım.Adam hayatında ilk kez pc alıyor ve internette takılmaktan başka birşey yapmayacak.Bütçeside çok az oldugu için celeron e3300 işlemci koydum.1 hafta sonra yanıma geldi .Abi sen bana tek çekirdekli işlemci koymuşun diye..Bilmeyen adama laf anlatmakta zor.Çift çekirdek oldugunu yarım saatte ispatlayabildim anca tatmin oldu..Arkadaşı diye tabir ettigi bir çocuk üniversitede bilgi işlemde duruyormuş ve e3300 ün tek çekirdek oldugunu söylemiş.Bir kaç daha bilgiç arkadaşı tek çekirdek doğru söylüyo diye bizim elemanı gazlamışlar.Adam solugu yanımda aldı ama çok sinirlendim.
Gerçekten insanların araştırmacı olmayışı , yüzeysel bilgileri veya hiç birşey bilmiyo olmaları sayesinde 1 gb DDR 2 ekran kartları 3 sene sonra bile satılır.
Demek istediğim suç Casper veya diğer markalarda değil , halkımızda.Kimseye laf atmayın bilen adam zaten almaz.Bilmeyen araştırmayan kişilerde kazıklanmaya mahkumdur.Casper ve v.b firmalarda ticaret yapıyor sonuçta kimse babasının hayrına dükkan açmıyor.
Casper'ın oyun sitemlerinde yer verilebilmesi için en azından 1 GB belleği olması lazımdı. İsterse DDR2 olsun, yeter ki belleği bol olsun ;)
Casper bu işi çok iyi bildiğinden bu taktiği uyguluyor bilmediğinden değil :)
İş bilmeyenler o bilgisayarlara o kadar parayı verenler maalesef ...
Ekran kartı üzerinde HDD geliyor herhalde
DX11 mi bu kart dx11 in D sine yetmez, ancak low da sayılı dx9-10 oyunlarını oynatabilir.
DX11 için bu kartı alan 3 FPS'de oyunları oynar.