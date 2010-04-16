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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D, Radeon HD 5450 Noiseless Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,6b
1
33
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticisi Club3D, maliyet odaklı sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı Radeon HD 5450 Noiseless Edition modelini duyurdu. Pasif soğutmasıyla sessiz çalışan ekran kartı, AMD'nin referans tasarımından farklı olarak düşük profil yerine tam boyutlu PCB kullanıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 11 destekli GPU'dan güç alan tek slot tasarımlı ekran kartı, 80x paralel işlem birimine, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB DDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 650MHz'de çalışan kartın bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor.

Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yetenğine de sahip olan ekran kartı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yakın zamanda satışına başlanması beklenen Club3D HD 5450 Noiseless Edition, 40-50 Avro seviyesinden sunulacak.


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alito 9 yıl
bluray oynatmak için ideal.
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acbold 9 yıl
kart fena değil.doğa üstü güç beklemedikten sonra yeterli bi kart f/p.
nvidia düşük profil çıkarmadığı sürece.9500 vb kartları bu ati kartları sayesinde satış seviyesi çok aşağılara inecek :) :)
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ahmetkep 9 yıl
Türkiye'de donanımı takip eden insan sayısı çok az yada şöyle söyleyim ; nüfusa göre oranı çok az.O yüzden Casper vs. firmalar bu işten iyi ekmek yer haliyle.Bilinçsiz kullanıcılar o kadar fazlaki (facebook ,msn arada oyun ve film takılırım ) donanımın d'sini bilmiyorlar.Bilen birine sormayıp mağazaya girip alan o kadar çok insan varki..Geçen gün dayım bana sormadan ekran kartı arızalandıgı için girmiş almış bi kart.asus 6200 nvidia hemde 90 liraya.Dayı dedim naptın sen.Aldık artık yeğen keşke sorsaydık diyo.
Geçen gün birine pc topladım.Adam hayatında ilk kez pc alıyor ve internette takılmaktan başka birşey yapmayacak.Bütçeside çok az oldugu için celeron e3300 işlemci koydum.1 hafta sonra yanıma geldi .Abi sen bana tek çekirdekli işlemci koymuşun diye..Bilmeyen adama laf anlatmakta zor.Çift çekirdek oldugunu yarım saatte ispatlayabildim anca tatmin oldu..Arkadaşı diye tabir ettigi bir çocuk üniversitede bilgi işlemde duruyormuş ve e3300 ün tek çekirdek oldugunu söylemiş.Bir kaç daha bilgiç arkadaşı tek çekirdek doğru söylüyo diye bizim elemanı gazlamışlar.Adam solugu yanımda aldı ama çok sinirlendim.
Gerçekten insanların araştırmacı olmayışı , yüzeysel bilgileri veya hiç birşey bilmiyo olmaları sayesinde 1 gb DDR 2 ekran kartları 3 sene sonra bile satılır.
Demek istediğim suç Casper veya diğer markalarda değil , halkımızda.Kimseye laf atmayın bilen adam zaten almaz.Bilmeyen araştırmayan kişilerde kazıklanmaya mahkumdur.Casper ve v.b firmalarda ticaret yapıyor sonuçta kimse babasının hayrına dükkan açmıyor.
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ceycey11 9 yıl
hocam sizde öldürmüşsünüz artık 3 fps falan 1920*1080 oynamayacaklar tabiki dx11 destekli, sessiz, ucuz daha ne ? 46 dolarlık kart 300 dolarlık 5850 performansı vereceğini kimse söylemedi zaten
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yc#1 9 yıl
@ genelkurmay89
Casper'ın oyun sitemlerinde yer verilebilmesi için en azından 1 GB belleği olması lazımdı. İsterse DDR2 olsun, yeter ki belleği bol olsun ;)
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quzman 9 yıl
genelkurmay89 arkadaşıma katılıyorum casper hala bu işi öğrenemedi. Bu ekran kartlarını takar ve ultra hızlı sistem diye satar arkadaşım bu perhiz bu ne lahana turşusu detirtiyor bu casper.

Casper bu işi çok iyi bildiğinden bu taktiği uyguluyor bilmediğinden değil :)
İş bilmeyenler o bilgisayarlara o kadar parayı verenler maalesef ...
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DH Misafiri 9 yıl
512 Gb gddr3 Süper :D HerifLerin Kutusu Hatalı Kartı Nasıldır Acaba
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*DeloreaN* 9 yıl

DH Misafiri

512 Gb gddr3 Süper :D HerifLerin Kutusu Hatalı Kartı Nasıldır Acaba

Ekran kartı üzerinde HDD geliyor herhalde
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namigencan 9 yıl
genelkurmay89 arkadaşıma katılıyorum casper hala bu işi öğrenemedi. Bu ekran kartlarını takar ve ultra hızlı sistem diye satar arkadaşım bu perhiz bu ne lahana turşusu detirtiyor bu casper.
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ceycey11 9 yıl
fiayatı güzel bence uygun, sessiz dx11 çözümü arayanlar için ideal olabilir...
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*DeloreaN* 9 yıl

ceycey11

fiayatı güzel bence uygun, sessiz dx11 çözümü arayanlar için ideal olabilir...

DX11 mi
bu kart dx11 in D sine yetmez, ancak low da sayılı dx9-10 oyunlarını oynatabilir.
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No Way Out 9 yıl

ceycey11

fiayatı güzel bence uygun, sessiz dx11 çözümü arayanlar için ideal olabilir...

DX11 için bu kartı alan 3 FPS'de oyunları oynar.
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