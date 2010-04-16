Club3D, Radeon HD 5450 Noiseless Edition modelini duyurdu

Ekran kartı üreticisi Club3D, maliyet odaklı sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı Radeon HD 5450 Noiseless Edition modelini duyurdu. Pasif soğutmasıyla sessiz çalışan ekran kartı, AMD'nin referans tasarımından farklı olarak düşük profil yerine tam boyutlu PCB kullanıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 11 destekli GPU'dan güç alan tek slot tasarımlı ekran kartı, 80x paralel işlem birimine, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB DDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 650MHz'de çalışan kartın bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor.

Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yetenğine de sahip olan ekran kartı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yakın zamanda satışına başlanması beklenen Club3D HD 5450 Noiseless Edition, 40-50 Avro seviyesinden sunulacak.