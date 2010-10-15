Çok Konuşurken En Az Ödeyenler Yine Avealılar!

Gönlünce konuşmak isteyen herkes için Avea’dan yeni 39’luk tarife!

Türkiye’nin müşterilerini en uygun fiyatlarla konuşturan operatörü Avea, sunduğu şaşırtan tarifeleriyle dengeleri değiştirmeye devam ediyor! Avealı olma ayrıcalığını müşterilerine yaşatmaya devam eden Avea, şimdi de 39’luk tarife ile fark yaratıyor.

Avea’nın yeni 39’luk Tarifesi kapsamında numarasıyla Avea’ya gelen bireysel faturalı müşteriler, sadece 39TL’ye tam 600 dakika her yöne konuşurken, Avealılarla da tam 3000 dakika ücretsiz konuşma ayrıcalığına sahip oluyor.

Avea’nın sunduğu cazip teklifleriyle hem rakiplerini şaşırtmaya devam ettiğini, hem de müşterilerine Avealı olmanın avantajlarını yaşattığını belirten Avea Bireysel Pazarlama Direktörü Dehşan Ertürk; “Halkımızın, fatura derdi olmaksızın dilediğince konuşabilme ihtiyaçlarını karşılayacak tarifeler beklentisi içinde olduğunu yaptığımız araştırmalarda gördük.. Gerçekleştirdiğimiz müşteri testleri; Avea’lıların da diğer operatör müşterilerinin de böyle bir hizmet için gönül rahatlığıyla ödeyebileceklerini belirttikleri aylık ücretin 39 lira seviyesinde olduğunu ortaya çıkarttı. Biz de cep telefonu kullanan herkese; istedikleri tarifeyi istedikleri aylık ücret ile sağlamayı her zaman olduğu gibi görev edindik. Müşterisinin sesine en çok kulak veren operatör olarak, bundan sonra da müşterilerimizi heyecanlandıracak yepyeni tekliflerlerle sektörümüzde fark yaratmaya devam edeceğiz”dedi.