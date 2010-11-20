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Colorful ultra-ince tasarımlı GeForce GTS 450 modelini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,1b
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3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Colorful ultra-ince tasarımlı GeForce GTS 450 modelini hazırlıyor
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Hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Çin merkezli ekran kartı üreticisi Colorful'dan yenilikçi tasarım anlayışına sahip özel bir model geliyor. Nvidia'nın orta segment için hazırladığı GeForce GTS 450 modelini masaya yatıran Colurful mühendisleri, tasarım anlamında örneğine pek rastlamadığımız farklı bir yaklaşımla hareket etmişler. GF106 GPU'sundan güç alan ekran kartı, GeForce GTS 450 tabanlı rakip çözümlere göre 1 Gbit (128 MB) kapasiteli 8 adet bellek çipi yerine Hynix üretimi daha yüksek yoğunluklu 2 Gbit (256 MB) yongalarının dört tanesi ile aynı bellek kapasitesini daha düşük güç tüketimi ve daha az ısınmayla sunuyor.

Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan özel tasarımlı ekran kartında, silindirik kapasitörlerin yerini sunucu sistemlerinde kullanılan high-C POSCAP kapasitörlerin aldığını görüyoruz. ON-Semi yapımı kontrolcü ile yönetilen 3+1 fazlı güç tasarımına sahip ekran kartının belki de en dikkat çekici yeniliği, soğutma performansını arttırmak için boyları küçültülen boğumlar. İşte bu noktada farklı bir tasarım anlayışını benimseyen Colorful, boğumları baskılı devre içerisinden geçirerek kartın daha ince olmasını ve bu sayede daha iyi soğutulabilmesini sağlamış. Ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı henüz belli olmayan yeni model, yenilikçi komponent yerleşimiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Colorful ultra-ince tasarımlı GeForce GTS 450 modelini hazırlıyor
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Colorful ultra-ince tasarımlı GeForce GTS 450 modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Colorful ultra-ince tasarımlı GeForce GTS 450 modelini hazırlıyor
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Tolgá 9 yıl
şu pcı express yeri neden tırtıklı hiç hoşuma gitmiyor öyle görünmesi
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turbo-powwer 9 yıl
İşte tam da bu tarz yeniliklerin , yani donanımsal bazda tasarım değişikliklerinin tam zamanı. Bi çok teknoloji üretiliyor ama ne yazaik ki aynı donanımsal çerçeveye oturtulmaya çalışılıyor. Küçük bi yenilik evet ama diğer tasarımlar ve gelişimler için umut vaad ediyor. Daha da gelişmesi dileğiyle.
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Confusion 9 yıl

turbo-powwer

İşte tam da bu tarz yeniliklerin , yani donanımsal bazda tasarım değişikliklerinin tam zamanı. Bi çok teknoloji üretiliyor ama ne yazaik ki aynı donanımsal çerçeveye oturtulmaya çalışılıyor. Küçük bi yenilik evet ama diğer tasarımlar ve gelişimler için umut vaad ediyor. Daha da gelişmesi dileğiyle.


bunun sebebi gpu üreticisi firmalar (nvidia,AMD,vb) referans tasarımın dışına çıkılmasını istemiyor ve gpu yu pcb ile birlikte satıyor. bu durum da ekran kartı firmalarının farklılaştırılmış modeller üretmesini engelliyor.
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yukarıdaki ince pcb ve gelişmiş güç kontrol üniteleri kartı gerçekten çekici hale getirmiş.
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