Colorful ultra-ince tasarımlı GeForce GTS 450 modelini hazırlıyor

Hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Çin merkezli ekran kartı üreticisi Colorful'dan yenilikçi tasarım anlayışına sahip özel bir model geliyor. Nvidia'nın orta segment için hazırladığı GeForce GTS 450 modelini masaya yatıran Colurful mühendisleri, tasarım anlamında örneğine pek rastlamadığımız farklı bir yaklaşımla hareket etmişler. GF106 GPU'sundan güç alan ekran kartı, GeForce GTS 450 tabanlı rakip çözümlere göre 1 Gbit (128 MB) kapasiteli 8 adet bellek çipi yerine Hynix üretimi daha yüksek yoğunluklu 2 Gbit (256 MB) yongalarının dört tanesi ile aynı bellek kapasitesini daha düşük güç tüketimi ve daha az ısınmayla sunuyor.

Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan özel tasarımlı ekran kartında, silindirik kapasitörlerin yerini sunucu sistemlerinde kullanılan high-C POSCAP kapasitörlerin aldığını görüyoruz. ON-Semi yapımı kontrolcü ile yönetilen 3+1 fazlı güç tasarımına sahip ekran kartının belki de en dikkat çekici yeniliği, soğutma performansını arttırmak için boyları küçültülen boğumlar. İşte bu noktada farklı bir tasarım anlayışını benimseyen Colorful, boğumları baskılı devre içerisinden geçirerek kartın daha ince olmasını ve bu sayede daha iyi soğutulabilmesini sağlamış. Ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı henüz belli olmayan yeni model, yenilikçi komponent yerleşimiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.