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Colorful'dan Turbo takviyeli GeForce GTS 450 geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Colorful'dan Turbo takviyeli GeForce GTS 450 geliyor
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Hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Colorful, GeForce GTS 450 iGame modeliyle bir kez daha dikkat çekebilir. Nvidia'nın GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartında pek çok detayı değiştiren ve ortaya daha kaslı bir çözüm çıkaran Ccolorful, yeni modeliyle rakiplerine adeta meydan okuyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, kullanıcılarına iki farklı çalışma modu sunuyor. Normal mod seçildiğinde grafik işlem birimini 783MHz, paralel işlemcileri 1566MHz ve bellekleri de 3608MHz'de çalıştıran ekran kartı, Turbo modu aktif edildiğinde ise ilgili hızları sırasıyla 900MHz, 1800MHhz ve 4100MHz'e çıkartıyor.

Turbo modundaki kullanımda yüksek stabilite sunmak için gümüş kaplı özel bir baskılı devre üzerine kurulan ekran kartı, 4+1 fazlı güç tasarımına sahip.  NCC POSCAP kapasitörler ve ONSEMI mosfetlerle hız aşırtmacılara göz kırpan yeni modelde soğutma görevini ise, kartın görünümüne ayrı bir hava kazandıran çift fanlı özel soğutucu üstleniyor. Bu ayın sonuna doğru hem Asya hem de Avrupa'da satışa sunulması beklenen Colorful GeForce GTS 450 iGame için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Colorful'dan Turbo takviyeli GeForce GTS 450 geliyor
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Colorful'dan Turbo takviyeli GeForce GTS 450 geliyor
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vidoko 9 yıl
hoşş bir tipi var ancak nvidia . benimiçin amd daha uygun ..
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PeGaSuS@01 9 yıl
Eşşeğe altın semer vurmak bu olsa gerek.
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Normandia_06 9 yıl

PeGaSuS@01

Eşşeğe altın semer vurmak bu olsa gerek.

aynen katılıyorum :)
128 bit kullanan kalmadı :)
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Batuist 9 yıl
arkadaki fanı öndekine nazaran neden küçük yapmışlar? Hatta soğutucu bloğu o kadar yukarı çıkardın üzerindeki fanı da biraz büyüt.. hem daha sessiz olsun hem daha serin.. gerçi 450 modeli için bu kadarına gerek olurmu tartışılır..
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The@Thing 9 yıl
soğutucu güzel fakat da gts 450 ye yapsan ne olcak
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Dovahkiin 9 yıl
Colorful değişik ama bir o kadar da güzel görünen tasarımlar çıkarıyor ortaya.

Ama bildiğim kadarıyla buraya getiren yok...
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Man From Atlantis 9 yıl
bu karta bu soğutucusu fazla olmuş
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