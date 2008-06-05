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Computex 2008: Foxconn'dan iki yeni Mini--ITX anakart

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2008 fuarının yıldızlarından biri de hiç şüphe yok ki Mini-ITX formundaki anakartlar. Özellikle Intel'in Atom serisi, 45nm üretim teknolojisine sahip işlemcilerini de duyurmasına paralel olarak Mini-ITX çözümler giderek daha da önem kazanacak gibi görünüyor. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden biri olan Foxconn özellikle Nettop adı verilen, maliyet odaklı masaüstü sistemlerde kullanılmak üzere iki yeni Mini-ITX anakart hazırladı. 45CS ve 45CTP kod adlarını taşıyan anakartlar hem tek hemde çift çekirdekli Atom işlemcileriyle kullanılabiliyorlar. Anakartların üzerinde yer alan yonga seti ise tahmin edebileceğiniz üzere yine bir Intel çözümü olan 945. DDR2 bellek desteği ile gelen ve pasif soğutma ile desteklenen anakartların üzerinde kullanılan yonga seti itibariyle GMA 950 entegre grafik işlemcisi yer alıyor. DirectX 9 destekli olan grafik işlemcisinin yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapamadığını da belirtmekte yarar var. Kulağımıza gelenlere göre Intel yakın zamanda donanımsal video hızlandırma da yapabilen G4x serisi yonga seti ailesini Mini-ITX anakartlara adapte etmeyi hedefliyor.
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hikmetg 11 yıl
945 olması sebebi ile 5 para etmez.

Artık intelin devri kapandı.
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qqqickkkk 11 yıl
intelin devrimi bitti.


İntelin devrinin bitmesi demek dünya ekonomisinin çökmesi gibi birşey demektir.
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