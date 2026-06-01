iPhone üreticisinden Tesla Model Y'ye rakip: 578 km menzilli Foxtron Cavira tanıtıldı

Foxtron Cavira, 4.695 mm uzunluk ve 2.920 mm aks mesafesine sahip. Yani boyutları itibarıyla Tesla Model Y ile benzer bir segmentte yer alıyor. Dış tasarımında modern çizgiler hakim. Karartılmış alt ızgara, boydan boya uzanan LED şeritlerle bütünleşen far grubu ve sportif tavan spoyleri ilk bakışta dikkat çeken detaylar arasında.
İç tasarım ve teknolojiler
Aracın iç mekanında teknoloji ve konfor bir arada sunulmuş. Konsolun merkezinde 15.6 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranı var. Buna direksiyonun arkasındaki dijital gösterge paneli eşlik ediyor. Ayrıca iç mekanda fiziksel tuşların korunduğunu görüyoruz. Kabin kısmında konforu artıracak çok sayıda fonksiyonel çözüme yer verilmiş.
İki farklı versiyon
Araç iki farklı versiyonla sunuluyor. Her ikisinde de 82.7 kWh lityum-demir fosfat batarya kullanılmış. Arkadan itişli versiyon 249 beygir güç üretiyor ve tek şarjla 578 km'ye kadar menzil vadediyor. Performans meraklılarına hitap eden çift motorlu seçenek ise 468 beygir güç ve 538 km menzile sahip. 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.8 saniyede ulaşıyor.
