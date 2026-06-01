    iPhone üreticisinden Tesla Model Y'ye rakip: 578 km menzilli Foxtron Cavira tanıtıldı

    iPhone üreticisi Foxconn, yeni elektrikli crossover modeli Cavira'yı tanıttı. Tesla Model Y ile aynı segmentte konumlanan araç, modern tasarımı ve 578 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor.

    Foxconn daha çok iPhone'un ana üreticisi olarak tanınsa da otomotiv dünyasındaki iddialı yürüyüşüne devam ediyor. Tayvanlı teknoloji devinin otomotiv markası Foxtron, yeni elektrikli crossover modeli Cavira'yı resmi olarak tanıttı. Model C konseptinin seri üretim versiyonu olan araç hem performansı hem de teknolojik donanımıyla Tesla Model Y'ye ciddi bir rakip olmaya hazırlanıyor.

    Foxtron Cavira, 4.695 mm uzunluk ve 2.920 mm aks mesafesine sahip. Yani boyutları itibarıyla Tesla Model Y ile benzer bir segmentte yer alıyor. Dış tasarımında modern çizgiler hakim. Karartılmış alt ızgara, boydan boya uzanan LED şeritlerle bütünleşen far grubu ve sportif tavan spoyleri ilk bakışta dikkat çeken detaylar arasında.

    İç tasarım ve teknolojiler

    Aracın iç mekanında teknoloji ve konfor bir arada sunulmuş. Konsolun merkezinde 15.6 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranı var. Buna direksiyonun arkasındaki dijital gösterge paneli eşlik ediyor. Ayrıca iç mekanda fiziksel tuşların korunduğunu görüyoruz. Kabin kısmında konforu artıracak çok sayıda fonksiyonel çözüme yer verilmiş.

    Foxtron Cavira'da 12 hoparlörlü ses sistemi, araç içi koku sistemi, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar mevcut. Güvenlik tarafında ise adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi güncel sürüş destek teknolojileri bulunuyor. Kablosuz yazılım güncelleme (OTA) desteği de var.

    İki farklı versiyon

    Araç iki farklı versiyonla sunuluyor. Her ikisinde de 82.7 kWh lityum-demir fosfat batarya kullanılmış. Arkadan itişli versiyon 249 beygir güç üretiyor ve tek şarjla 578 km'ye kadar menzil vadediyor. Performans meraklılarına hitap eden çift motorlu seçenek ise 468 beygir güç ve 538 km menzile sahip. 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.8 saniyede ulaşıyor.

    Yeni model ilk olarak Tayvan pazarında satışa sunulacak. İlerleyen dönemlerde diğer küresel pazarlara da ihraç edilmesi planlanıyor. Foxtron Cavira'nın kesin fiyatı henüz açıklanmadı, ancak 28.700 dolardan başlayan giriş seviyesi Foxtron Bria modelinden biraz daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

