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Computex 2009: A-Data'dan yüksek performanslı DDR3 SO-DIMM bellekler

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: A-Data'dan yüksek performanslı DDR3 SO-DIMM bellekler
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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle tanınan A-Data, Computex 2009 fuarında, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Gaming ve Plus serisi DDR3 SO-DIMM belleklerini de tanıtıyor. Intel Centrino 2 platformunu temel alan dizüstü bilgisayarlar için geliştrilen yeni belleklerden Gaming serisi çözümler, adından da anlaşılabileceği üzere oyuncular için hazırlanan mobil sistemleri, Plus serisi ise yüksek performans odaklı diğer dizüstü bilgisayarları hedefliyor.

Gaming serisi altında hazırlanan ve Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sunulan 1333MHz bellekler, 1.35v-1.45v gerilim seviyesinde 9-9-9-27 zamanlamalarıyla gelirken, Plus serisi altında tanıtılan ve Gaming serisinden Kırmızı renkli soğutucusu ile ayrılan bellekler ise yine 1333MHz'de çalışıyorlar ancak 9-9-9-27 yerine 8-8-8-24 zamanlamalarıyla geliyorlar ve 1.45v-1.55v gerilim seviyesinde çalışıyorlar.


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1963bursa 10 yıl
Hayırlısıyla soket AM3 dizüstü bilgisayarları da görebilseydik bu habere yeteri kadar sevinebilirdik...
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dante38 10 yıl
Ya bu A-datanın ddr3 bellekleri ülkemize ne zaman gelir.
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OverClocK1ng 10 yıl
Evet.
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XPerience 10 yıl
Bu SO-DIMM ne demek? Yani Lenovo y550 gibi bir notebook DDR3 kulanıyorsa So-dımm mıdır?
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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