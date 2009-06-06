Computex 2009: A-Data'dan yüksek performanslı DDR3 SO-DIMM bellekler

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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle tanınan A-Data, Computex 2009 fuarında, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Gaming ve Plus serisi DDR3 SO-DIMM belleklerini de tanıtıyor. Intel Centrino 2 platformunu temel alan dizüstü bilgisayarlar için geliştrilen yeni belleklerden Gaming serisi çözümler, adından da anlaşılabileceği üzere oyuncular için hazırlanan mobil sistemleri, Plus serisi ise yüksek performans odaklı diğer dizüstü bilgisayarları hedefliyor.

Gaming serisi altında hazırlanan ve Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sunulan 1333MHz bellekler, 1.35v-1.45v gerilim seviyesinde 9-9-9-27 zamanlamalarıyla gelirken, Plus serisi altında tanıtılan ve Gaming serisinden Kırmızı renkli soğutucusu ile ayrılan bellekler ise yine 1333MHz'de çalışıyorlar ancak 9-9-9-27 yerine 8-8-8-24 zamanlamalarıyla geliyorlar ve 1.45v-1.55v gerilim seviyesinde çalışıyorlar.