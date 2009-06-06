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Computex 2009: ASRock P55 Extreme anakartını sergiledi

9 yıl
7,1b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: ASRock P55 Extreme anakartını sergiledi
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Sektörün en büyük bilişim etkinliklerinden birisi olarak değerlendirilen Computex 2009 fuarına katılan anakart üreticileri, Intel P55 yonga setini temel alan çözümlerini de tanıttılar. Konusunda iddialı isimlerden birisi olan ASRock da pek çok rakibi gibi Intel'in Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırladığı P55 tabanlı anakartlarını fuar katılımcılarının beğenisine sundu. Firmanın P55 yonga setli anakart arenasında amiral gemisi olması beklenen P55 Extreme modeli, iddialı özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde anons edilmesi beklenen, LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilere destek veren anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR3-2000MHz bellek desteği sunuluyor. Tek çip tasarımına sahip olan P55 yonga setinin güç verdiği anakart V8 olarak isimlendirilen gelişmiş güç faz tasarımına sahip. Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve hem ATi Crossfire X - Quad Crossfire hem de Nvidia SLI - Quad SLI kurulumlarına olanak tanıyan anakart, katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor.

2.5 kata varan oranda daha uzun kullanım ömrü sunduğu belirtilen Japon katı kapasitörlerle donatılan anakart hem yonga setini hem de güç komponentlerini kapsaya pasif soğutucusu ile de dikkat çekiyor. PCIe z16 slotlarına ek olarak üç adet PC ve bir adet te PCIe x1 slotuna sahip olan ASRock P55 Extreme,farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile birlikte geliyor. 8 kanal yüksek tanmlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olan P55 Extreme, ASRock'ın diğer bazı anakartlarında da gördüğümüz bazı diğer özelliklerle geliyor.

Intelligent Energy Saver teknolojisi ile güç tasarrufunu hedefleyen firma aynı zamanda yeni modelde ASRock OC Tuner, Instant Boot ve Smart BIOS gibi teknolojilre de destek vermekte. ASRock P55'in pazara hangi fiyat seviyesinden giriş yapacağı ise henüz açıklanmadı.


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dante38 9 yıl
Yürü bea asrock evga tutar seni.
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husNUKE 9 yıl
şekli guzel olmuş, 8 tane soğutucu bağlantı deliği gorunuyor, sanırım core2 serisi soğutucuları bu anakartta kullanabileceğiz.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
Mr killerMan Core i5 olmasın o dostum
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Jeezy 9 yıl
Asrock kendını aşmış :D
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pes-1907 9 yıl
tr ye bul yıl sonunda gelme imkanı var mı
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pastperfect 9 yıl
benim hoşuma gitti tamda sistem toplama arifesindeyken ama daha bu gelecekte türkiyeye ohooo
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TELESCOPE 9 yıl
teknolojinin gücü
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