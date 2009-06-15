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Computex 2009: Asus 120Hz Full HD LCD monitörünü gösterdi

9 yıl
41,8b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Asus 120Hz Full HD LCD monitörünü gösterdi
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Computex 2009 fuarının en iddialı katılımcılarından birisi olan Asus, fuar dahilinde onlarca yeni ürününü katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın dikkat çekici yenilikleri arasında tazleme hızı 120Hz olan yeni LCD monitör de bulunuyordu. Bilindiği üzere Nvidia oyunlarda görselliğe daha fazla derinlik katmak ve gerçekçiliği arttırabilmek adına 3DVision isimli 3 boyutlu gözlük teknolojisini duyurmuş ancak 120Hz monitör gereksinimi olması ve bu noktada çok fazla seçenek bulunmaması teknolojinin yaygınlaşmasına engel teşkil etmişti.

Samsung ve Viewsonic firmalarından sonra 120Hz monitör hazırlayan bir diğer isim de Asus oldu ve firma VG242H kod adını taşıyan geniş ekran LCD monitörünü Computex 2009 fuarında sergiledi. Yüksek tanımlı 3D oyun deneyimi sunmak üzere hazırlanan 23.6-inç geniş ekran LCD monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklemekte. Parlaklık seviyesi 300 cd/m2, tepki süresi 2ms ve dinamik karşıtlık oranı 20.000:1 olarak açıklanan monitör özellikle 120Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor.

Entegre özellikleri arasında 2 Watt'lık iki adet hoparlör, kulaklık girişi ve S/PDIF ses çıkışı gibi detayların yer aldığı Asus VG242H görüntü aktarımı için HDMI, DVI ve D-Sub konnektörlerini kullanmakta.

Asus VG242H'nin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi açıklanmış değil.

Computex 2009: Asus 120Hz Full HD LCD monitörünü gösterdi
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Computex 2009: Asus 120Hz Full HD LCD monitörünü gösterdi
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caver 9 yıl
uygun fiyst olrr
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Mori-Seiki 9 yıl
Asus kalitesini konuşturmuş gene uygun fiyatlı olursa alınabilir


Edit: haziran 2009 konusuymuş
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Doppelgangbanger 9 yıl

Orjinalden alıntı:Titus Pullo
Çok harika bir tasarım olmuş. Harikulade şık duruyor. 120hz'de ve full hd olması zaten tartışmasız en iyi özellikleri. Fiyatıda minimum 600$ seviyelerinde olacaktır.

Bir de SAMSUNG'un P serisini görseniz dudağınız uçuklar. Bu monitörün bir tek rengi değişik bir hava katmış. Değişik, parlak siyah renkte bir boya kullanmışlar monitörün kasasına. Ama SAMSUNG'un P serisi monitörleriyle boy ölçüşecek monitör görmedim ben hayatımda. Kasaları ne Widescreen ne tam kare tam ikisinin ortası. Bu da monitörlere değişik bir tarz katmış :).
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hunter87 9 yıl
@DHArcadia; ghosting den bahsediyorsun sanırım ama bir yerden sonra o da pek önemli olmuyor.
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hacı.basat 9 yıl
Asus hiç bir şekilde makul fiyata bırakmaz, o sebepten teknolojinin teknolojisi de olsa bu alınmaz.
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DHArcadia 9 yıl

Orjinalden alıntı: hunter87

@DHArcadia; ghosting den bahsediyorsun sanırım ama bir yerden sonra o da pek önemli olmuyor.


120hz'in ghosting'i de azalttigini okudum ama ben esas 60fps 120fps goruntu arasindaki farktan rahatsiz oluyorum cunku CRT'de 100fps'ye cok alistim uzun zamandir... Bir anda LCD'nin 60fps'sine inmek istemiyorum, LCD'de oyun oynamaya calistim rahatsiz oldum... Olmayan icin sorun yok.
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intelfan 9 yıl
led olsa iyi olurdu.
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Revenge® 9 yıl
120 hz yerine kaliteli bi paneli tercih ederim su anki 75 hzde tatmin eder beni
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dstk 9 yıl
panel ne marka acaba
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4L1 9 yıl
samsung 2233rz yi getirmeden bu gelirse samsung un vay haline 1 yıl oldu çıkalı hala 120hz monitör gelmedi türkiye ye
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hunter87 9 yıl
Lcd de frekans ın tazelenme oranının pek bir önemi yok, bu yüzden buna fazladan bir sürü para vermeye değmez.
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DHArcadia 9 yıl

Orjinalden alıntı: hunter87

Lcd de frekans ın tazelenme oranının pek bir önemi yok, bu yüzden buna fazladan bir sürü para vermeye değmez.


Dediginiz masaustu kullanim icin gecerli.
60fps'nin ustunde hareketli goruntu iceren uygulamada (oyunlar) 120hz lcd'lerin daha smooth hareketli goruntu sagladigini gorebilirsiniz, dogal olarak.
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sertacaygun 9 yıl
Hem ASUS, hem de süper ürün. En az 1500 diyorum, var mı arttıran :D ?
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Speedy9355 9 yıl
Bize gelene kadar 1200Tl'yi aşar.
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ayzer 9 yıl
600TL olsa benim olsa :)
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DHArcadia 9 yıl
newegg'de samsung 2233rz $410, viewsonic vx2265wm $330.
asus'un modeli full hd oldugu icin $450 civari olur bence daha pahali olmaz.
ve asus oldugu icin turkiye'ye gelme ihtimali var digerlerinin aksine.
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TELESCOPE 9 yıl
inşallah fiyatı alıcısına uyar
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