Computex 2009: Asus 120Hz Full HD LCD monitörünü gösterdi

Computex 2009 fuarının en iddialı katılımcılarından birisi olan Asus, fuar dahilinde onlarca yeni ürününü katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın dikkat çekici yenilikleri arasında tazleme hızı 120Hz olan yeni LCD monitör de bulunuyordu. Bilindiği üzere Nvidia oyunlarda görselliğe daha fazla derinlik katmak ve gerçekçiliği arttırabilmek adına 3DVision isimli 3 boyutlu gözlük teknolojisini duyurmuş ancak 120Hz monitör gereksinimi olması ve bu noktada çok fazla seçenek bulunmaması teknolojinin yaygınlaşmasına engel teşkil etmişti.
Samsung ve Viewsonic firmalarından sonra 120Hz monitör hazırlayan bir diğer isim de Asus oldu ve firma VG242H kod adını taşıyan geniş ekran LCD monitörünü Computex 2009 fuarında sergiledi. Yüksek tanımlı 3D oyun deneyimi sunmak üzere hazırlanan 23.6-inç geniş ekran LCD monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklemekte. Parlaklık seviyesi 300 cd/m2, tepki süresi 2ms ve dinamik karşıtlık oranı 20.000:1 olarak açıklanan monitör özellikle 120Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor.
Entegre özellikleri arasında 2 Watt'lık iki adet hoparlör, kulaklık girişi ve S/PDIF ses çıkışı gibi detayların yer aldığı Asus VG242H görüntü aktarımı için HDMI, DVI ve D-Sub konnektörlerini kullanmakta.
Asus VG242H'nin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi açıklanmış değil.
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Edit: haziran 2009 konusuymuş
Bir de SAMSUNG'un P serisini görseniz dudağınız uçuklar. Bu monitörün bir tek rengi değişik bir hava katmış. Değişik, parlak siyah renkte bir boya kullanmışlar monitörün kasasına. Ama SAMSUNG'un P serisi monitörleriyle boy ölçüşecek monitör görmedim ben hayatımda. Kasaları ne Widescreen ne tam kare tam ikisinin ortası. Bu da monitörlere değişik bir tarz katmış :).
120hz'in ghosting'i de azalttigini okudum ama ben esas 60fps 120fps goruntu arasindaki farktan rahatsiz oluyorum cunku CRT'de 100fps'ye cok alistim uzun zamandir... Bir anda LCD'nin 60fps'sine inmek istemiyorum, LCD'de oyun oynamaya calistim rahatsiz oldum... Olmayan icin sorun yok.
Dediginiz masaustu kullanim icin gecerli.
60fps'nin ustunde hareketli goruntu iceren uygulamada (oyunlar) 120hz lcd'lerin daha smooth hareketli goruntu sagladigini gorebilirsiniz, dogal olarak.
asus'un modeli full hd oldugu icin $450 civari olur bence daha pahali olmaz.
ve asus oldugu icin turkiye'ye gelme ihtimali var digerlerinin aksine.