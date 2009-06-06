Computex 2009: Asus, Nvidia ION tabanlı Eee TOP bilgisayarını gösterdi

Tam Boyutta Gör

Eee PC serisi ile netbook'ların yaygınlaşmasında etkin rol oynayan Asus, Nvdia ION tabanlı yeni bilgisayarını Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sundu. Bir süre öncesine kadar Intel ile ilişkilerinin bozulmaması adına Nvidia ION platformuna sıcak bakmadığı iddia edilen Asus, bahsi geçen tüm bu iddiaların aksine oturma odaları için hazırladığı, dokunmatik kontrole olanak tanıyan Eee TOP ET2002 modeli Nvidia'nın özel gösterim alanında görücüye çıkardı.

Tasarım özellikleri itibariyle serinin diğer üyeleriyle büyük benzerlikler taşıyan "hepsi bir arada" çözümü tahmin edebileceğiniz üzere sahip olduğu konfigürasyon ile farklılık yaratıyor. Windows 7 ile tam uyumluluğa sahip olan sisteme, Intel ATOM işlemcisiyle birlikte Nvidia'nın GeForce 9400 yonga seti kullanılmakta. Tabii GeForce 9400 yonga seti de DirectX 10 ve PureVideo HD destekli, gelişmiş entegre grafik işlemcisiyle daha yüksek çoklu ortam deneyimi sunmayı başarıyor.

720p ve 1080p gibi yüksek tanımlı videolar için merkezi işlem birimine yük bindirmeden, IGP aracılığı ile donanımsal hızlandırma yapabilen sistem, Eee TOP serisinin genel özelliklerini de üzerinde barındırmakta. Asus Eee TOP ET2002'nin kullanıma sunulacağı tarih ve son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmamakta.