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Computex 2009: Asus, Nvidia ION tabanlı Eee TOP bilgisayarını gösterdi

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Asus, Nvidia ION tabanlı Eee TOP bilgisayarını gösterdi
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Eee PC serisi ile netbook'ların yaygınlaşmasında etkin rol oynayan Asus, Nvdia ION tabanlı yeni bilgisayarını Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sundu. Bir süre öncesine kadar Intel ile ilişkilerinin bozulmaması adına Nvidia ION platformuna sıcak bakmadığı iddia edilen Asus, bahsi geçen tüm bu iddiaların aksine oturma odaları için hazırladığı, dokunmatik kontrole olanak tanıyan Eee TOP ET2002 modeli Nvidia'nın özel gösterim alanında görücüye çıkardı.

Tasarım özellikleri itibariyle serinin diğer üyeleriyle büyük benzerlikler taşıyan "hepsi bir arada" çözümü tahmin edebileceğiniz üzere sahip olduğu konfigürasyon ile farklılık yaratıyor. Windows 7 ile tam uyumluluğa sahip olan sisteme, Intel ATOM işlemcisiyle birlikte Nvidia'nın GeForce 9400 yonga seti kullanılmakta. Tabii GeForce 9400 yonga seti de DirectX 10 ve PureVideo HD destekli, gelişmiş entegre grafik işlemcisiyle daha yüksek çoklu ortam deneyimi sunmayı başarıyor.

720p ve 1080p gibi yüksek tanımlı videolar için merkezi işlem birimine yük bindirmeden, IGP aracılığı ile donanımsal hızlandırma yapabilen sistem, Eee TOP serisinin genel özelliklerini de üzerinde barındırmakta. Asus Eee TOP ET2002'nin kullanıma sunulacağı tarih ve son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmamakta.


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unserr 9 yıl
daha piyasaya çıkmadı
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sadtneverdie 9 yıl
pardon ama bir eee pc den ne istiyorsun internete girmek video izlemek müzik dinlemek dışında . dönüş aslanım diyince araba mı olsun ?
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sadtneverdie 9 yıl
daha piyasaya çıkmadı sanki piyasada ama artık yetmıyor gıbı yorum yazmıssın maliyet odaklı bir sistem neden 2 cekırdek koysunlar bit kadar alete hd oynatıyor mu oynatıro tamam
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iscanthere 9 yıl
Kendi ekran çözünürlüğü ne kadar acaba?1280x800 gibi bişi herhalde.
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01Mrt 9 yıl
Orjinalden alıntı: sadtneverdie

daha piyasaya çıkmadı sanki piyasada ama artık yetmıyor gıbı yorum yazmıssın maliyet odaklı bir sistem neden 2 cekırdek koysunlar bit kadar alete hd oynatıyor mu oynatıro tamam


"yetmiyor" uzun uzun baktım ama mesajımda böyle bir kelime bulamadım...
çok ilginç yetip yetmediği kullanılan program ve ilemcilere göre değişir...
Atom işlemcilerdeki tek amaç sana göre HD oynatması ise onu zaten nvidia beceriyor...
yani işlemci beceremiyor...
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01Mrt 9 yıl
Çok güzel görünüyor bravo Asus... Yanlız bu ION platformuna daha hızlı ve çift çekirdek bir işlemci yerleştirmek şart oldu sanırım... Birde intelin fiyat politikasından dolayı firmalar özellikle nvidia buna bi çare bulmalı... Geçen gün asusun celeron işlemcili ION'u yapmış olması güzeldi mesela tabi celeron değilde pentium olsa daha güzel olurdu...
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