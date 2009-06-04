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Computex 2009: Intel P55 yonga seti SLI desteği ile geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Intel P55 yonga seti SLI desteği ile geliyor
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Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2009 fuarında dikkatimizi çeken detaylardan bir diğeri de Nvidia SLI teknolojisinin geleceği ile ilgiliydi. Bilindiği üzere Nvidia, geçtiğimiz yaz döneminde yaptğı açıklama ile SLI lisans haklarını Intel ile paylaştığını ancak çoklu ekran kartı teknolojisinin sadece Bloomfield platformunda yani Core i7 işlemcilerle birlikte X58 anakartlarda kullanılabileceğini açıklamıştı. Bilindiği üzere Intel yılın ikinci yarısı ile birlikte yine Nehalem mimarisini taşıyan Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcilerini kullanıma sunmayı planlıyor. LG1156 formunda olan bu işlemciler ile birlikte firma P55 yonga setini de tanıtacak ve bu yonga setinin kullanıldığı anakartlar Core i5 işlemcilere yataklık edecekler.

Core i7 işlemcilere ekonomik alternatifi olması için hazırlanan ve farklı olarak üç kanal yerine çift kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontolcüsü ile donatılan Core i5 işlemcilerle birlikte kullanıcılar Nehalem tabanlı ve SLI destekli kısmen ekonomik sistemler kurabilecekler. Önde gelen anakart üreticilerinden biri tarafından yapılan açıklamaya göre P55 yonga setinde Crossfire X desteğinin yanında SLI uyumluluğu da bulunacak.


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hellmare 10 yıl
Nvidia pazar kaybettikçe daha eliaçık olacaktır orası kesin zaten.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
elimdeki işlemci ve anakarttan 2 kat daha fazla performans sergileyen bi işlemci vede anakart çıkmadıkça elimdekileri değiştirmem



yok i5 miş yok i7 imiş.ne oyunlarda nede diğer kategorilerde aman aman bi farkını göremedik i7 nin.


2 kanal bellek kontrolcüsüde kalsın 3 kanal bellek kontrolcüsüde


bu arada slı desteklemesi iyi olmuş sadece
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01Mrt 10 yıl
Şuan CF sli sisteme göre daha F/P duruyor gibi...
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WinteR 10 yıl
SLI & CF
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sadtneverdie 10 yıl
anlaşılan i7 yi ertelemek akıllıca olacak. i5 ler fazla albenili görünmeye başladı :S
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K0rkunc 10 yıl
sli desteği vermesi iyi olmuş son zamanlarda cf&sli çok anılır oldu.

şeytan diyor kur bi sli merakını gider her nekadar boşa masraf olduğunu düşünsemde meraktan kurucam hgaliba bi sli sistem.....
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