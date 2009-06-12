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Computex 2009: Team Group 500GB kapasiteli SSD modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Team Group 500GB kapasiteli SSD modelini gösterdi
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Yüksek performaslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, Computex 2009 fuarında 500GB kapasiteli katı hal sürücüsünü (SSD) katılımcıların beğenisine sundu. Kısa bir süre önce ülkemiz pazarına Akortek Bilişim ile yeniden adım atan Team Group tarafından Computex 2009 fuarında sergilenen 500GB'lık yeni SSD, firmanın Combo Pro serisi altında hazırlandı. 2.5-inç boyutunda olan ve MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan SATA-II uyumlu yeni SSD ayrıca miniUSB bağlantısını da destekliyor.

Okuma hızı 230MB/sn, yazma hızı ise 160MB/sn olarak açıklanan yeni SSD'nin 5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olduğu belirtilirken, fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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razorc 10 yıl
bu konuda ürün çeşitliliğinin artması çok iyi yavaş yavaş fiyatlar da inse de bizde şu ssdlerin tadına baksak :D:D
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MiDNiGhTKiSs 10 yıl
32 lik team ssd lerinin 140 mb/sn okuma ve 90 mb/sn yazma hızına karsılık 230 / 160 mb/sn değerler ile üretilmesi cok iyi %50 den fazla bir artıs söz konusu performans olarak 128 mb tampon bellek kullanan deli gibi performans veren bigboy ssd lere karsı simdi daha iyi bir performans ile gelmis olması güzel yani team gibi ram dalında kendini fazlasıyla kanıtlamıs bi firmanında böyle ssd konusunda bi adım atması hoş.
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dante38 10 yıl
Fena değil
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