Computex 2009: Team Group 500GB kapasiteli SSD modelini gösterdi

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Yüksek performaslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, Computex 2009 fuarında 500GB kapasiteli katı hal sürücüsünü (SSD) katılımcıların beğenisine sundu. Kısa bir süre önce ülkemiz pazarına Akortek Bilişim ile yeniden adım atan Team Group tarafından Computex 2009 fuarında sergilenen 500GB'lık yeni SSD, firmanın Combo Pro serisi altında hazırlandı. 2.5-inç boyutunda olan ve MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan SATA-II uyumlu yeni SSD ayrıca miniUSB bağlantısını da destekliyor.

Okuma hızı 230MB/sn, yazma hızı ise 160MB/sn olarak açıklanan yeni SSD'nin 5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olduğu belirtilirken, fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.