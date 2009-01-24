Cooler Master V10, yüksek ısı yayan işlemcilerden hoşlanıyor

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Cooler Master'ın yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı yeni işlemci soğutucusu V10 merakla bekleniyor. Devasa boyutlarıyla dikkat çeken ve Peliter (TEC-40mm²) teknolojisini temel alan soğutucuyla ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

Üretici firma Cooler Master'ın daha önce kullanıma sunduğu V8 modelinin yerini alması beklenen yeni soğutucunun performansıyla ilgili detaylı test sonuçları henüz yayımlanmış olmasa da hangi şartlarda etkin soğutma sağlayabilceği yönünde bazı izlenimler yayımlandı.

Yapılan ilk yorumlara geçmeden önce yeni soğutucunun bazı temel özellikleri hatırlamakta fayda var. 236.5mm x 129mm x 161.3mm boyutlarında ve 1.2 Kg ağırlığında olduğu belirtilen V10, 3 parçalı radyatör tasarımına ve Alüminyum tabanlı çok sayıda yaprağa sahip.

Bakır tabanlı 10 adet (4'ü TEC için) ısı aktarım borusuyla donatılan Cooler Master V10, toplamda 90 CFM''lik hava üfleyebilen, 800-2400 devir/dakika hızlarında çalışan (PWM kontrollü, minimum gürültü seviyesi 17dbA), 120 mm'lik iki fan ile desteklenmiş.

Cooler Master V10 ile ilgili ilk izlenimlere göre soğutucu TEC teknolojisinin farkını ancak ciddi derecede ısınan dört çekirdekli işlemcilerde gösterebiliyormuş. AMD'nin Phenom, Intel'in ise Core 2 Quad / Core i7 modelleri yeni soğutucunun öncelikli hedef kitlesi olarak öne çıkıyor.

Hatta Cooler Master V10, Tweaktown sitesi tarafından Turbo motorlu bir Subaru Impreza STI'a benzitiliyor ve nasıl şehir trafiğinde minivan ile STI arasında ciddi bir fark oluşmuyorsa, az ısınan işlemcilerde de V10'un etkisinin diğer soğutuculara nazaran aynı ölçüde azaldığı ifade ediliyor.

Tabii uzun yolda veya pistte turbo'nun etkisiyle minivan'ı yanına bile yaklaştırmayan STI gibi Cooler Master V10'un da Turbosunun yani TEC teknolojisinin sağladığı potansiyeli ancak doğru işlemcilerle yani gerek AMD'nin gerekse de Intel'in dört çekirdekli işlemcileriyle ortaya koyabildiği ifade ediliyor.

Cooler Master V10'un Şubat ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı fakat 100 Avro'nun üzerinde olabileceği tahmin ediliyor.

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