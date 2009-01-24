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Cooler Master V10, yüksek ısı yayan işlemcilerden hoşlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
33,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master V10, yüksek ısı yayan işlemcilerden hoşlanıyor
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Cooler Master'ın yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı yeni işlemci soğutucusu V10 merakla bekleniyor. Devasa boyutlarıyla dikkat çeken ve Peliter (TEC-40mm²) teknolojisini temel alan soğutucuyla ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

Üretici firma Cooler Master'ın daha önce kullanıma sunduğu V8 modelinin yerini alması beklenen yeni soğutucunun performansıyla ilgili detaylı test sonuçları henüz yayımlanmış olmasa da hangi şartlarda etkin soğutma sağlayabilceği yönünde bazı izlenimler yayımlandı.

Yapılan ilk yorumlara geçmeden önce yeni soğutucunun bazı temel özellikleri hatırlamakta fayda var. 236.5mm x 129mm x 161.3mm boyutlarında ve 1.2 Kg ağırlığında olduğu belirtilen V10, 3 parçalı radyatör tasarımına ve Alüminyum tabanlı çok sayıda yaprağa sahip.

Bakır tabanlı 10 adet (4'ü TEC için) ısı aktarım borusuyla donatılan Cooler Master V10, toplamda 90 CFM''lik hava üfleyebilen, 800-2400 devir/dakika hızlarında çalışan (PWM kontrollü, minimum gürültü seviyesi 17dbA), 120 mm'lik iki fan ile desteklenmiş.

Cooler Master V10 ile ilgili ilk izlenimlere göre soğutucu TEC teknolojisinin farkını ancak ciddi derecede ısınan dört çekirdekli işlemcilerde gösterebiliyormuş. AMD'nin Phenom, Intel'in ise Core 2 Quad / Core i7 modelleri yeni soğutucunun öncelikli hedef kitlesi olarak öne çıkıyor.

Hatta Cooler Master V10, Tweaktown sitesi tarafından Turbo motorlu bir Subaru Impreza STI'a benzitiliyor ve nasıl şehir trafiğinde minivan ile STI arasında ciddi bir fark oluşmuyorsa, az ısınan işlemcilerde de V10'un etkisinin diğer soğutuculara nazaran aynı ölçüde azaldığı ifade ediliyor.

Tabii uzun yolda veya pistte turbo'nun etkisiyle minivan'ı yanına bile yaklaştırmayan STI gibi Cooler Master V10'un da Turbosunun yani TEC teknolojisinin sağladığı potansiyeli ancak doğru işlemcilerle yani gerek AMD'nin gerekse de Intel'in dört çekirdekli işlemcileriyle ortaya koyabildiği ifade ediliyor.

Cooler Master V10'un Şubat ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı fakat 100 Avro'nun üzerinde olabileceği tahmin ediliyor.

Cooler Master V10, yüksek ısı yayan işlemcilerden hoşlanıyor
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DH Misafiri 8 yıl
yaklaşık 1 ay önce Asus Maximus IV Extreme,i7 2600k,V10 soğutucu aldım.Şuan 4700 Mhz olarak hiç kasmadan gayet stabil şekilde çalışıyor.V10 alacak arkadaşlara tavsiye ederim gayet mükemmel bir ürün...
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DH Misafiri 8 yıl
v10'u aldım mutluyum sevinçliyim
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fod 8 yıl

DH Misafiri

v10'u aldım mutluyum sevinçliyim

üzgünüm ama hem görmemis hem de hortçusun
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By.DeaD 10 yıl
Yalnız sanırım peltierin en kötü özelliği elektrik kesildiği anda o sıcak kalan kısım soğuk tarafa geçiş yapıyor...
mesela peltier 20 derece soğuttuysa elektrik gittiğinde işlemcinin kendi sıcaklığına bi +20 ekliyecektir... biraz sakat bişi...
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erknugurel 10 yıl


süper bişey..
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Evolution 10 yıl

Orjinalden alıntı: By.DeaD

Yalnız sanırım peltierin en kötü özelliği elektrik kesildiği anda o sıcak kalan kısım soğuk tarafa geçiş yapıyor...

mesela peltier 20 derece soğuttuysa elektrik gittiğinde işlemcinin kendi sıcaklığına bi +20 ekliyecektir... biraz sakat bişi...


Elektrik kesildiğinde işlemciye +20 derece binse ne olacak zaten o ısı oraya geçene kadar işlemci de soğumaya başlayacaktır.
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St Batuhan 10 yıl
Cok güzel ve hos olmus bu arada peltieri google da ararsan daha net güzel cevaplar bulursun ama ben kısaca söyliyim bir uc buz keserken diğer uc ısınır ve o uc direk olarak bir fan yada baska bir seyle sogutulur elektrik falanda var bu iste eh bundan dolayı biraz maliyeti agır bir sogutma sistemi ama basardımı cok güzel olabilirde ;)
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buraoca2 10 yıl

Orjinalden alıntı: St Batuhan

Cok güzel ve hos olmus bu arada peltieri google da ararsan daha net güzel cevaplar bulursun ama ben kısaca söyliyim bir uc buz keserken diğer uc ısınır ve o uc direk olarak bir fan yada baska bir seyle sogutulur elektrik falanda var bu iste eh bundan dolayı biraz maliyeti agır bir sogutma sistemi ama basardımı cok güzel olabilirde ;)


Evet umarım başarır. Fakat Amanda'dan daha kaliteli olmasını bekliyorum.

Eğer peltierin karşılayabileceğinden daha fazla sıcaklık oluşursa bu sefer işler hiçte iyi olmaz
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StreamRolleR 10 yıl
showstopper41 25.01.2009 Saat: 12:56
100 euro luk bir soğutucu ama sonuçta hava ile soğutuyor. Piyasada bulunan 50-60 YTL lik bakır tabanlı soğucular dan almak daha mantıklı görünüyor. Ben şu an işlemcimi 15 TL lik Alüminyum soğutucu + 8cm lik oem kasa fanıyla kullanıyorum
KARDEŞİM DÜZGÜN OKU ORAYI HAVA İLE FLN SOĞUMUYOR PELTİER VAR SENİN O 50-60 YTL LİK SOUTUCULAR 50 YAPSA BU 20 YAPAR TEC DEN PAHALI VE GÜZEL
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mesutismail 10 yıl
ya arkadaşlar kusuruma bakmayında bu Peliter nedir ?
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Hobo. 10 yıl
Çok hantal olmuş. V10 Motordan esinlenilmiş gibime geldi :)
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01Mrt 10 yıl
bence şekli çok güzel ama parası çok, değmez bu paraya... :)
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By MuRaT 10 yıl
Bu soğutucuyu takınca...
Herhalde sıcaklık -90'larda felan olur
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StreamRolleR 10 yıl
tamam tec kulanıldıtsa olay bitmiştir :D amandadada olduğu gibi
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natcenk 10 yıl
hiçbiryere sığdırılmaz bu:D şeklşde düzgün bişey değil
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showstopper41 10 yıl
100 euro luk bir soğutucu ama sonuçta hava ile soğutuyor. Piyasada bulunan 50-60 YTL lik bakır tabanlı soğucular dan almak daha mantıklı görünüyor. Ben şu an işlemcimi 15 TL lik Alüminyum soğutucu + 8cm lik oem kasa fanıyla kullanıyorum
. 100 euroya E5300 işlemci alınıyor. Veya o paraya alacağınız ekran kartının daha büyük bellekli ve özel soğutmalı olanını tercih edebilirsiniz.
Ekstrem overclock yapanalar zaten su soğutmaya geçiyorlar.
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emrozdmr2 10 yıl
o peltieri de yakarız ;)
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