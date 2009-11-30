Cooler Master'dan yeni kasa fanı: Excalibur

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Kasa, soğutma ve güç kaynağı çözümleriyle tanınan popüler komponent üreticisi Cooler Master, Excalibur isimli yeni kasa fanını duyurdu. Firmanın 120mm çapında olan ve daha düşük gürültü oranı için Barometrik bilye teknolojisini temel alan yeni fanının, 100.000 saatlik kullanım ömrü vaat ettiği 9 yapraklı Excalibur'un, 600 - 2000 devir/dakika hızlarında çalıştığı ve 13-30 dbA gürültü yarattığı açıklandı.

Satışına Aralık ayında başlanacak Cooler Master Excalibur'un yurt dışı fiyatının 18 Avro civarında olacağı bildirilmekte.

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