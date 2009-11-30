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Cooler Master'dan yeni kasa fanı: Excalibur

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,4b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan yeni kasa fanı: Excalibur
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Kasa, soğutma ve güç kaynağı çözümleriyle tanınan popüler komponent üreticisi Cooler Master, Excalibur isimli yeni kasa fanını duyurdu. Firmanın 120mm çapında olan ve daha düşük gürültü oranı için Barometrik bilye teknolojisini temel alan yeni fanının, 100.000 saatlik kullanım ömrü vaat ettiği 9 yapraklı Excalibur'un, 600 - 2000 devir/dakika hızlarında çalıştığı ve 13-30 dbA gürültü yarattığı açıklandı.

Satışına Aralık ayında başlanacak Cooler Master Excalibur'un yurt dışı fiyatının 18 Avro civarında olacağı bildirilmekte.

Cooler Master'dan yeni kasa fanı: Excalibur
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Speed_Passion 9 yıl
bencede tasarım güzel değil çok kaba ve performans olarakta - olarak döner bu cm ye o deliklerden
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BoCeKzzz 9 yıl
Deliklerin çok fazla performansı etkileyeceğini sanmıyorum ayrıca sesi düşürmede katkısı olur. Bence çok güzel bir fan olmuş..
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Gt95 10 yıl
cok sekil birsey performansida iyidir gelirse kasayi bu fanlarla doldurucam tesekkurler haber icin Fx57
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DARTH_BLACK 10 yıl
cfm olarak 26.4 - 85.6 arası güzel bir değer,aynı firmanın fm 120 ve 121 modelleri ise 110 cfm hava üfelyebiliyordu (tabi sesini çekebilirseniz) .
Bu yeni ürün özellikle yüksek hızlarda az ses çıkarması sebebi ile su soğutma kullananlar içinde manuel olarak kasa havalandırması yapmak isteyenler içinde çok güzel alternatif olacakdır.

Bu fanın ilgi göreceğini düşünüyorum zira coolermaster gibi bir firma fan konusunda cidden çok iyi bir firma..
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alito 10 yıl
nanometrik küçülme artmadıkça fanlardan kutulmamız zordur fanın ortadan kalkacağı tarih en erken 2020 dir bu tarih intelin 1 yada 3 nanometreyi duyuracağı tarihtir 11 nanometreyi 2015 de 7 nanometreyi 2017 de duyurmayı planlıyor bu tarihler intelin takviminde yer almaktadır. tabi öte yandan 2020 yılına kadar daha farklı soğutma çözümlerininde bulunması olasıdır
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DigitalWorld 10 yıl

alito

nanometrik küçülme artmadıkça fanlardan kutulmamız zordur fanın ortadan kalkacağı tarih en erken 2020 dir bu tarih intelin 1 yada 3 nanometreyi duyuracağı tarihtir 11 nanometreyi 2015 de 7 nanometreyi 2017 de duyurmayı planlıyor bu tarihler intelin takviminde yer almaktadır. tabi öte yandan 2020 yılına kadar daha farklı soğutma çözümlerininde bulunması olasıdır




Performans ve trazistör sayısı da artacak.


Yani pek bir şey değişmeyeceği gibi fanlara daha fazla ihtiyacımız da olabilir.


Yani sadece nanometrik küçülme ile olacak iş değil bunlar. Trazistmr üretimi için farklı elementler ya da alaşımlar veya bileşikler araştırılıp bulunmalı. Mimaride geliştirme yapılmalı her transistörden en yüksek verimle faydalanılmalı. Yazılım konusuda ise yazılımlar HDD lerden sonra en yavaş gelişen alan oldu. Ki SSD leri de eklersek yazılımlar çok yavaş gelişiyor.

64bit sürücüler hala oturmuş değil mesela.
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syler23 10 yıl
su soğutma sistemleri ucuzlasada artık millet ffanlardan kurtulsa...
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TSForever 10 yıl

syler23

su soğutma sistemleri ucuzlasada artık millet ffanlardan kurtulsa...


Peki su soğutma kullanırken radyatörü nasıl soğutacaksın? Mecburen fan kullanman gerekiyor.
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parka 10 yıl
hava akımı 26 - 85 cfm gürültü düzeyi de 16 - 30 db.
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der_Kaiser 10 yıl
Bu konuda Avusturya'lı Noctua'nın üstüne tanımam
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ArdilesS 10 yıl
Kaç CFM acaba?
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TSForever 10 yıl

ArdilesS

Kaç CFM acaba?


coolermaster.com/...
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