Cooler Master'dan yeni kasa fanı: Excalibur

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kasa, soğutma ve güç kaynağı çözümleriyle tanınan popüler komponent üreticisi Cooler Master, Excalibur isimli yeni kasa fanını duyurdu. Firmanın 120mm çapında olan ve daha düşük gürültü oranı için Barometrik bilye teknolojisini temel alan yeni fanının, 100.000 saatlik kullanım ömrü vaat ettiği 9 yapraklı Excalibur'un, 600 - 2000 devir/dakika hızlarında çalıştığı ve 13-30 dbA gürültü yarattığı açıklandı.
Satışına Aralık ayında başlanacak Cooler Master Excalibur'un yurt dışı fiyatının 18 Avro civarında olacağı bildirilmekte.
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Bu yeni ürün özellikle yüksek hızlarda az ses çıkarması sebebi ile su soğutma kullananlar içinde manuel olarak kasa havalandırması yapmak isteyenler içinde çok güzel alternatif olacakdır.
Bu fanın ilgi göreceğini düşünüyorum zira coolermaster gibi bir firma fan konusunda cidden çok iyi bir firma..
Performans ve trazistör sayısı da artacak.
Yani pek bir şey değişmeyeceği gibi fanlara daha fazla ihtiyacımız da olabilir.
Yani sadece nanometrik küçülme ile olacak iş değil bunlar. Trazistmr üretimi için farklı elementler ya da alaşımlar veya bileşikler araştırılıp bulunmalı. Mimaride geliştirme yapılmalı her transistörden en yüksek verimle faydalanılmalı. Yazılım konusuda ise yazılımlar HDD lerden sonra en yavaş gelişen alan oldu. Ki SSD leri de eklersek yazılımlar çok yavaş gelişiyor.
64bit sürücüler hala oturmuş değil mesela.
Peki su soğutma kullanırken radyatörü nasıl soğutacaksın? Mecburen fan kullanman gerekiyor.
coolermaster.com/...