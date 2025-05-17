Birleşik Krallık’tan Avrupa’nın ilk dev otonom denizaltısı: Excalibur

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Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık Kraliyet Donanması, Avrupa’nın ilk büyük ölçekli insansız denizaltısını resmen tanıttı. "Excalibur" adı verilen bu 21 tonluk otonom denizaltı, 1.600 kilometreye kadar menzil sunarken, donanmanın otonom su altı sistemlerine geçişinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Kraliyet Donanması’nın Devonport deniz üssünde düzenlenen resmi tanıtım törenine, Kraliyet Donanması Geliştirme Direktörü Tümamiral James Parkin’in yanı sıra AUKUS ortak ülkelerinden temsilciler ve 200’den fazla davetli katıldı.

12 metre uzunluk ve 1.600 km menzil

Tam Boyutta Gör Excalibur, 12 metre uzunluğa ve 2 metre genişliğe sahip. “Project Cetus” adı verilen üç yıllık Ar-Ge programı kapsamında geliştirilen bu prototip, Kraliyet Donanması'nın bugüne kadar test ettiği en büyük insansız su altı platformu olma unvanını taşıyor. Geliştirici firma ise otonom denizaltılar alanında uzmanlığıyla bilinen MSubs. Geçtiğimiz aylarda da İngiltere merkezli savunma sanayi devi BAE Systems, "Herne" adı verilen ekstra büyük (XL) otonom sualtı aracını tanıtmıştı.

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Excalibur’un öne çıkan teknik kabiliyetleri arasında, 1.000 mil (yaklaşık 1.600 km) görev menzili ve mevcut insanlı denizaltı filosunun erişemeyeceği derinliklere dalabilme kapasitesi yer alıyor. Ancak bu yeni nesil araç operasyonel görevlere katılmayacak. Bunun yerine, gelecek nesil denizaltı teknolojilerinin saha testlerinde ve taktik geliştirmede "canlı laboratuvar" olarak kullanılacak.

Excalibur, önümüzdeki iki yıl boyunca yoğun deniz testlerine tabi tutulacak. Bu süreçte elde edilecek veriler, donanmanın gelecekteki kuvvet yapılanmasını, otonom platformlarla entegre çalışma yöntemlerini ve görev konseptlerini şekillendirecek.

Modüler tasarımı ve açık mimarisi sayesinde Excalibur, farklı görev tiplerine göre özelleştirilebiliyor. İstihbarat, Gözetleme, Keşif (ISR) gibi alanlarda görev yapabilen denizaltı; özellikle düşman unsurların yoğun olduğu deniz bölgelerinde gizlilik esaslı operasyonlar için ideal bir platform sunuyor.

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