Birleşik Krallık’tan Avrupa’nın ilk dev otonom denizaltısı: Excalibur

Kraliyet Donanması’nın Devonport deniz üssünde düzenlenen resmi tanıtım törenine, Kraliyet Donanması Geliştirme Direktörü Tümamiral James Parkin’in yanı sıra AUKUS ortak ülkelerinden temsilciler ve 200’den fazla davetli katıldı.
12 metre uzunluk ve 1.600 km menzil
Excalibur’un öne çıkan teknik kabiliyetleri arasında, 1.000 mil (yaklaşık 1.600 km) görev menzili ve mevcut insanlı denizaltı filosunun erişemeyeceği derinliklere dalabilme kapasitesi yer alıyor. Ancak bu yeni nesil araç operasyonel görevlere katılmayacak. Bunun yerine, gelecek nesil denizaltı teknolojilerinin saha testlerinde ve taktik geliştirmede "canlı laboratuvar" olarak kullanılacak.
Excalibur, önümüzdeki iki yıl boyunca yoğun deniz testlerine tabi tutulacak. Bu süreçte elde edilecek veriler, donanmanın gelecekteki kuvvet yapılanmasını, otonom platformlarla entegre çalışma yöntemlerini ve görev konseptlerini şekillendirecek.
Modüler tasarımı ve açık mimarisi sayesinde Excalibur, farklı görev tiplerine göre özelleştirilebiliyor. İstihbarat, Gözetleme, Keşif (ISR) gibi alanlarda görev yapabilen denizaltı; özellikle düşman unsurların yoğun olduğu deniz bölgelerinde gizlilik esaslı operasyonlar için ideal bir platform sunuyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/uk-navy-unveils-robot-submarine https://www.royalnavy.mod.uk/news/2025/may/15/20250515-uncrewed-submarine-naming-ceremony Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.