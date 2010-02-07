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Intel tarafından Core 2 Duo ailesinin en hızlı temsilcisi olarak lanse edilmesi beklenen Core 2 Duo E8700 için geri sayım başladı. Resmi lansmanı henüz yapılmayan yeni işlemci için hız aşırtma skorları gün ışığına çıkmaya başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale tabanlı E8700, 3.5GHz olarak belirlenen standart saat hızıyla Intel'in çalışma frekansı en yüksek işlemcilerinden biri olacak.

1333MHz FSB hızını destekleyecek ve 6MB bellek kapasitesiyle gelecek Core 2 Duo E8700'ün ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olacak. Resmi fiyat bilgisi ve çıkış tarihi henüz açıklanmayan Core 2 Duo E8700 için Avrupa'da 210 Avro seviyesinden satılmakta olan Core 2 Duo E8600'ün yerini alabileceği tahminleri de yapılmıyor değil.

Yayınlanan ilk sonuçlara göre Core 2 Duo E8700, iyi bir hava soğutma çözümüyle 5GHz'in üzerinde skor alınmasına olanak tanıyabiliyor.