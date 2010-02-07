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Core 2 Duo E8700 için geri sayım başladı

9 yıl
11,8b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel tarafından Core 2 Duo ailesinin en hızlı temsilcisi olarak lanse edilmesi beklenen Core 2 Duo E8700 için geri sayım başladı. Resmi lansmanı henüz yapılmayan yeni işlemci için hız aşırtma skorları gün ışığına çıkmaya başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale tabanlı E8700, 3.5GHz olarak belirlenen standart saat hızıyla Intel'in çalışma frekansı en yüksek işlemcilerinden biri olacak.

1333MHz FSB hızını destekleyecek ve 6MB bellek kapasitesiyle gelecek Core 2 Duo E8700'ün ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olacak. Resmi fiyat bilgisi ve çıkış tarihi henüz açıklanmayan Core 2 Duo E8700 için Avrupa'da 210 Avro seviyesinden satılmakta olan Core 2 Duo E8600'ün yerini alabileceği tahminleri de yapılmıyor değil.

Yayınlanan ilk sonuçlara göre Core 2 Duo E8700, iyi bir hava soğutma çözümüyle 5GHz'in üzerinde skor alınmasına olanak tanıyabiliyor.


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lvlono 9 yıl
Net hatırlamıyorum ama yaklaşık olarak 6 ay evvel q9505 i duyurmuştu intel. 6Mb. cache li. e8700 yerine daha verimli olacağı kanaatindeyim.
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AlicanNalbat 9 yıl
neden hala core serisi ?
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sendomi 9 yıl
çift çekirdek ve eski mimari bir işlemciye kim biton para verecek merak ediyorum çift çekirdek destekli uygulamalar çoğunlukta olsada oyunlarda hep çift çekirdek destekli olsada artık devri kapanmıştır
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toonjai 9 yıl
intel gene arpa kepeği ile maymun sevme hevesinde anlaşılan :D
sözün doğrusu farklı ama buraya yazılmazzz :)))
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UzmaN345 9 yıl
210 avro çok para özellikle 775 gibi 2.5 senelik bir teknolojiye bukardar para vermek çok saçma bana göre
ana kartın yandı bundan 1-2 sene sonra lga 775 cipsetli bir anakart bulabilcenmi! uzun lafın kısası buna para baglanmaz bana göre kazık atmanın bir yol diye düşünüyorum zaten amd olmasa hala kazık yemeye devam ediyor olucaktık
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ilgezer 9 yıl
teknolojik saçmalık...
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huso 9 yıl
Avrupa genelde cok sık makina degistirmezken biz devamlı degistiriyoruz.Hala cok ciddi LGA kullananların oldugunu dusunuyorum.Bence kesinlikle mantıksız degil su an %70 den assagı degildir LGA'nın payı İntelde
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stradosphere 9 yıl
Şu anda lga 775 kullanan milyonlarca kullanıcı var işlemci upgrade i için güzel bir ürün.Kaldıki i7 platformu halen çok pahalı,yok çok gereksiz falan diyen arkadaşlara söylüyorum.Hiçbir firma o kadar büyük kullanıcı kitlesini yok sayamaz.
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DH Misafiri 9 yıl
Intel işlemci dünyasından 1 numara olmanın yanında en eski firmadır aynı zamanda. Yani demek istiyorum ki intele akıl vermek DH'nin yorumcularına düşmez. Gelelim bu işlemciye: Zamanında 1.8 GHz hızında ve 2 Mb Cache bellekli E400 işlemci almıştım. Board ise G33. Bu işlemci yetmezse bu işlemciyi veya fiyatları düşecek 8500 veya 8600'ü alırım. Benim durumumda milyonlarca insan vardır.
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koxp94 9 yıl
biraz geç kalmış.
zamanında Pentium 4 3.8 ghz gibi bir cpu
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