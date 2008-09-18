Core i7 920 hava soğutma ile 4GHz'e ulaşabiliyor

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Muhtemelen Kasım ayının ilk günleri ile birlikte Intel, Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemcilerini duyuracak. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere firma ilk etapta yüksek performans meraklıları için Bloomfied serisi dört çekirdekli üç yeni modelini kullanıma sunacak.

Intel'in Kasım ayında lanse edeceği en ekonomik model, adetli alımlarda 284$ olması beklenen fiyatıyla Core i7 920 olacak. 45nm üretim teknolojisi ile hazırlanan dört çekirdekli işlemci, LGA1366 formunda olacak ve X58 yonga setinin güç verdiği anakartlar ile birlikte kullanılacak.

Intel'in yeni nesil işlemcilerinde merak edilen detaylardan biri de overclock yani hız aşırtma potansiyeli. Bilindiği üzere firma yeni mimari anlayışında, rakibi AMD gibi entegre bellek kontrolcüsü kullanmaya başlıyor. Yani bellek kontrolü kuzey köprüsünden alınarak işlemci üzere taşınıyor.

Özellikle IMC (entegre bellek kontrolcüsü) kullanımının işlemcilerin sergileyeceği hız aşırtma performansını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu. İfade edilen yeni bilgilere göre 2.66GHz'de çalışan Core i7 920, hava soğutma ile 4GHz gibi dört çekirdekli bir işlemci için dikkat çekici bir hıza ulaşabildiği iddia ediliyor.

Tabi hava soğutmanın yanı sıra su soğutma veya sıvı azot "ekstrem" çözümler ile daha yüksek hızlar da söz konusu olabilir. Öte yandan Extreme kulübüne üye olan 3.2GHz'lik Core i7 Extreme 965 modeli de hız aşırtma noktasında dikkat çekici değerlere imza atabilir.

Şu anki bilgilere göre Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemciler hız aşırtma noktasında da iddialı olacaklar. Fakat daha yüksek ve stabil hızlara ulaşabilmek için işlemci kadar anakart ve bellek tercihinde de doğru modellerin seçilmesi gerektiğini hatırlamakta yarar görüyoruz.