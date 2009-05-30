Core i7 975 Extreme Edition hız aşırtma konusunda iddialı geliyor

Intel'in önümüzdeki hafta başlayacak Computex '09 fuarıyla birlikte duyurmayı planladığı Core i7 975 Exteme Edition işlemcisi hız aşırtmacıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.33GHz'de çalışan dört çekirdekli işlemci şimdiden 5.7GHz'e ulaşmış durumda. Bilindiği üzere dört çekirdekli işlemcilerde en yüksek saat hızı bazında hız aşırtma rekoru şu an için AMD'nin Phenom II işlemcilerinde bulunuyor ancak Intel de D0 revizyonlu işlemcileriyle yarıştan kopacak gibi görünmüyor.
Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı en güçlü işlemcisi olarak önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen Core i7 975 Extreme Edition, Sıvı Azot'la (LN2) yapılan çalışmada 5709MHz'e çıkartıldı. Coolaler tarafından gerçekleştirilen ve MSI'ın X58 SLI Eclipse anakartı, G.Skill'in 6GB kapasiteli üç kanal DDR3 bellek kiti ile GeForce 8800GT'nin kullanıldığı çalışmada standart hızı 3.33GHz olan Core i7 Extreme Edition, 1.6v çalışma geriliminde 5709.73MHz çalışma frekansına ve 211.47MHz bus hızına ulaşmayı başardı.
Core i7 975 Extreme Edition @5709.73MHz çalışmasının CPU-Z onayı için buraya tıklayabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hava soğutma ile 5GHz'de çalışmıyor. Dikkat ederseniz sonuçlar sıvı azot (LN2) ya da kuru buz (DryIce) ile alınmış. Hava soğutma ile 5GHz yapsa zaten olay olur. Hava soğutma ile ne kadar yaptılar bilmiyorum ama 5GHz yapmadıklarını biliyorum...
thgtr.com/...
Ve konuya amd ile ilgili cevap atan arkadaşlar, 1336soket işlemcilerin (i7 ve xeon) 5500mhz de verdiği 3d06 cpu puanına bakın, sonra amd pII 940 955 lerin 6500mhz civarı aldığı cpu puanına bakın veya yine belirttiğim mhzlerdeki superpi wprime skorlarına bakın farkı sizde görüceksiniz.. Amd performans olarak yol katetti evet ancak intel hala önde...
Intel'in hedefinde sanırım bu var. Ne zaman başarılır bilmiyorum ama AMD yeni seriyle ciddi anlamda rakip olacağını gösterdi diye düşünüyorum. Intel 999$ fiyatla sattığı bir işlemciyle sanırım bu hızı yakalamak isteyecektir.
Yukarıdaki resmi ilk defa görüyorum ve açıkçası hız aşırtma konusunda AMD kullanıcılarına istediklerini vermiş diye düşünüyorum...
Şaka bir yana, OC işi iyice "büyüklük tatmintasyonu" oldu. Bu işlemci bu hızda, tam yükte kaç dakika dayanır ?
bu işlemciyi alacak adam gaz soğutmada alırsa günlük 5.5 ghz çok rahat çalıştırır tabi sağlam bi anakartla yoksa bu işlemciyi almanın bi mantığı yok
Intel'in fiyatlandırma konusunda son kullanıcıyı biraz daha düşünmesi lazım
Hiç de değil. C2D&Athlon x2 örneğinde olduğu gibi olur. Bekleyip görelim.