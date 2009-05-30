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Core i7 975 Extreme Edition hız aşırtma konusunda iddialı geliyor

9 yıl
15,1b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core i7 975 Extreme Edition hız aşırtma konusunda iddialı geliyor
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Intel'in önümüzdeki hafta başlayacak Computex '09 fuarıyla birlikte duyurmayı planladığı Core i7 975 Exteme Edition işlemcisi hız aşırtmacıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.33GHz'de çalışan dört çekirdekli işlemci şimdiden 5.7GHz'e ulaşmış durumda. Bilindiği üzere dört çekirdekli işlemcilerde en yüksek saat hızı bazında hız aşırtma rekoru şu an için AMD'nin Phenom II işlemcilerinde bulunuyor ancak Intel de D0 revizyonlu işlemcileriyle yarıştan kopacak gibi görünmüyor.

Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı en güçlü işlemcisi olarak önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen Core i7 975 Extreme Edition, Sıvı Azot'la (LN2) yapılan çalışmada 5709MHz'e çıkartıldı. Coolaler tarafından gerçekleştirilen ve MSI'ın X58 SLI Eclipse anakartı, G.Skill'in 6GB kapasiteli üç kanal DDR3 bellek kiti ile GeForce 8800GT'nin kullanıldığı çalışmada standart hızı 3.33GHz olan Core i7 Extreme Edition, 1.6v çalışma geriliminde 5709.73MHz çalışma frekansına ve 211.47MHz bus hızına ulaşmayı başardı.

Core i7 975 Extreme Edition @5709.73MHz çalışmasının CPU-Z onayı için buraya tıklayabilirsiniz.

Core i7 975 Extreme Edition hız aşırtma konusunda iddialı geliyor
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J_skellington 9 yıl
standart frekansı 3.33 ghz olan 975 extreme modeli hava soğutmayla 5 ghz'de çalışabiliyor daha ne olsun fiyatını hakkediyor alamayız o ayrı :)
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adilazimdegilx 9 yıl
5.4Ghzlik 975'in 3DMark06'da 10k CPU puanı var. Intel normal modellerdeki yüksek hızlara aşırtma sorunu hallederse LN2'yi Phenom2 için harcamazlar bile... Ama kimin işine yarar bu orasını bilemem işte...
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AndryTR 9 yıl
Asilhan

standart frekansı 3.33 ghz olan 975 extreme modeli hava soğutmayla 5 ghz'de çalışabiliyor daha ne olsun fiyatını hakkediyor alamayız o ayrı :)

Hava soğutma ile 5GHz'de çalışmıyor. Dikkat ederseniz sonuçlar sıvı azot (LN2) ya da kuru buz (DryIce) ile alınmış. Hava soğutma ile 5GHz yapsa zaten olay olur. Hava soğutma ile ne kadar yaptılar bilmiyorum ama 5GHz yapmadıklarını biliyorum...
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Gt95 9 yıl
INTEL Core i7 Extreme 965 3.20GHz 8MB LGA1366 İşlemciyi 4.00 yaptım hava sogutmalı kendi işlemci fanında vista 64 bit sp1 5 dakıka sonra mavi ekran hatası vermisti anakart olarakta gigabyt extereme model anakart kulanıyorum 6GB (3*2GB) 2000MHz DDR3 CL8 Dominator Üç Kanallı Bellek Kiti kulanıyorum
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ser_ka_n 9 yıl
Intel Core i7 975 Extreme Ve i7 950 İncelendi

thgtr.com/...
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StreamRolleR 9 yıl
core i7 920 d0 rev bu kadar diyorum....
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hzrcn 9 yıl
Bu extreme bi cpu arkadaşlar havayla ne yapar diye düşünmeyin, yanlış olur.. Alete 1200dolar veripte kimse hava soğutmayla kullanmaz bunu, kullanan olsada sayısı bi elin parmaklarını geçmez. Ayrıca i7 975 ile i7 920nin veya xeon w3520-3540ın havayla yaptığı değerler arasında aşırı fark beklemeyin, havayla en iyisi maksimum 4500 civarı yapıcak tabi bu benim görüşüm..
Ve konuya amd ile ilgili cevap atan arkadaşlar, 1336soket işlemcilerin (i7 ve xeon) 5500mhz de verdiği 3d06 cpu puanına bakın, sonra amd pII 940 955 lerin 6500mhz civarı aldığı cpu puanına bakın veya yine belirttiğim mhzlerdeki superpi wprime skorlarına bakın farkı sizde görüceksiniz.. Amd performans olarak yol katetti evet ancak intel hala önde...
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drkayzer 9 yıl
boşverin bunları ya alın bi 920 aynı extreme performans, kafanızda rahat olsun cebinizde :)
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punchpranha 9 yıl
intel sen böyle devam et fiyatlar göklerde madem bi ürün yapıyosun onu kullanabileceğimiz standart bütçelere çek yoksa sadece fuarlardaki gibi aaaa iyiymiş der geçer gideriz intel sende kına yakarsın inş batacak kadar düşersinde çıkarttığın ürünlerin satış fiyatında insafa gelirsin...
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AndryTR 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Intel'in hedefinde sanırım bu var. Ne zaman başarılır bilmiyorum ama AMD yeni seriyle ciddi anlamda rakip olacağını gösterdi diye düşünüyorum. Intel 999$ fiyatla sattığı bir işlemciyle sanırım bu hızı yakalamak isteyecektir.

Yukarıdaki resmi ilk defa görüyorum ve açıkçası hız aşırtma konusunda AMD kullanıcılarına istediklerini vermiş diye düşünüyorum...
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BlackeR 9 yıl
akıl var mantık var F/P var Allah tan amd var :)
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Batuist 9 yıl
önemli olan herksin kullandığı hava soğutmalı sistemlerde ne kadar oc olabiliyor.. kaç kişide sıvı azot var.. benim için o rakam bir anlam ifade etmez.. tamam intel için başarı hikayesidir ama son tüketiciler için değil..
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sertacaygun 9 yıl
Bir elinizde LN2, bir elinizde klavye ile oyun oynarken halinizi merak ediyorum. :)))
Şaka bir yana, OC işi iyice "büyüklük tatmintasyonu" oldu. Bu işlemci bu hızda, tam yükte kaç dakika dayanır ?
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Hobo. 9 yıl
Fiyatı çok yüksek. Bari birşeylere değsin.
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**Stolas** 9 yıl

Orjinalden alıntı: aQua~MaDooR`

Fiyatı çok yüksek. Bari birşeylere değsin.

bu işlemciyi alacak adam gaz soğutmada alırsa günlük 5.5 ghz çok rahat çalıştırır tabi sağlam bi anakartla yoksa bu işlemciyi almanın bi mantığı yok
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sadtneverdie 9 yıl
sendomi amd bu kadar hızlı işlemci çıkartsa emin ol daha ucuza satmaz :)
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OnlineBulent 9 yıl
Değerler güzel fakat işlemcinin fiyatı çok yüksek


Intel'in fiyatlandırma konusunda son kullanıcıyı biraz daha düşünmesi lazım
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IgorStravinsky 9 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

sendomi amd bu kadar hızlı işlemci çıkartsa emin ol daha ucuza satmaz :)


Hiç de değil. C2D&Athlon x2 örneğinde olduğu gibi olur. Bekleyip görelim.
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