Core i7 975 Extreme Edition hız aşırtma konusunda iddialı geliyor

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Intel'in önümüzdeki hafta başlayacak Computex '09 fuarıyla birlikte duyurmayı planladığı Core i7 975 Exteme Edition işlemcisi hız aşırtmacıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.33GHz'de çalışan dört çekirdekli işlemci şimdiden 5.7GHz'e ulaşmış durumda. Bilindiği üzere dört çekirdekli işlemcilerde en yüksek saat hızı bazında hız aşırtma rekoru şu an için AMD'nin Phenom II işlemcilerinde bulunuyor ancak Intel de D0 revizyonlu işlemcileriyle yarıştan kopacak gibi görünmüyor.

Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı en güçlü işlemcisi olarak önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen Core i7 975 Extreme Edition, Sıvı Azot'la (LN2) yapılan çalışmada 5709MHz'e çıkartıldı. Coolaler tarafından gerçekleştirilen ve MSI'ın X58 SLI Eclipse anakartı, G.Skill'in 6GB kapasiteli üç kanal DDR3 bellek kiti ile GeForce 8800GT'nin kullanıldığı çalışmada standart hızı 3.33GHz olan Core i7 Extreme Edition, 1.6v çalışma geriliminde 5709.73MHz çalışma frekansına ve 211.47MHz bus hızına ulaşmayı başardı.

Core i7 975 Extreme Edition @5709.73MHz çalışmasının CPU-Z onayı için buraya tıklayabilirsiniz.

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