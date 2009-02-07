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Corsair, 128GB'lık yeni SSD modelinin satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair, 128GB'lık yeni SSD modelinin satışına başladı
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Dominator GT serisi yüksek performanslı DDR3 bellek kitlerini kullanıma sunan Corsair, ilk detaylarını bir süre önce paylaştığımız 128GB'lık yeni ve şimdilik tek SSD modelinin satışına başladı. Geleceğin depolama standardı olarak görülen katı hâl disklerine (SSD) firmalar tarafından gösterilen ilgi her geçen gün artarken Corsair de sessizliğini bozarak ilk SSD modeli için çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu bir süre önce açıklamıştı.

Firmanın 2.5" boyutundaki SATA-II uyumlu yeni depolama çözümü, 90MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. MLC NAND FLash yongalarını kullanan depolama biriminin Samsung tarafından üretilen SSD kontrolcüsüne sahip olduğu ve 1.000.000 saatlik kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. Belirttiğimiz gibi 128GB'lık depolama kapasitesine sahip olan SSD'nin yurt dışı satış fiyatı 308 Avro seviyesinden başlıyor.


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maviay1980 10 yıl
Wetern Didital 2 TB diskiyle aynı hızda gibi güzel ama çok para hatta sıfır bilgisayar fiyatına.Geleceğin teknolojisi sessiz kullanışlı ve güç tasarruflu.3-5 sene daha yanına varılmaz.
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aktorun 10 yıl
@ikista
TomsHardware in bilerek veya bilmeyerek yaptığı bir hata vardı bahsettiğin testinde. Önemli olan "TH nin yaptığı gibi" birim zamanda harcadığın enerji değil, birim iş için harcadığın enerjidir.
Yani aracının bir saatte yaktığı benzine değil, 100km de yaktığı benzine bakmalısın.
SSD 1 saatte 300km yol gidip 11 litre benzin yakarken, normal bir HD 1 saatte 100km yol gidip 10 litre yakıyor diye HD nin daha az enerji harcadığını iddia etmek bir aldatmaca olur.
Sanırım TH böyle bir hata yapmıştı o testte.
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tlemsen 10 yıl
veri güvenliği bile yeter.
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ikista 10 yıl
Güç tasarruflu bi model olabilir. Tomshardware'de ssd'lerin güç karşılaştırmaları vardı. Hızlı olanlar yapılarından dolayı mekaniklerden daha fazla enerji harcıyordu. Yavaş olanlar güç tasarrufu saplıyorlardı.
Güç yüzünden laptoplar için belki cazip olabilir.
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natcenk 10 yıl

kimi kandırıyor bunlar ya
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drkayzer 10 yıl
çok pahalı
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mo0rfin 10 yıl
Okuma ve yazma hızları düşük gibi geldi.. :/
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: zevksiz

Okuma ve yazma hızları düşük gibi geldi.. :/


Gibisi fazla. Resmen sürünüyorlar.

Hem 128GB olacak hem 308€ olacak hem de 60$ 320GB lik dandik bir HDD kadar hız sağlayamayacak...
Oldu canım!

Görürsem söylerim.
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