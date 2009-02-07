Corsair, 128GB'lık yeni SSD modelinin satışına başladı

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Dominator GT serisi yüksek performanslı DDR3 bellek kitlerini kullanıma sunan Corsair, ilk detaylarını bir süre önce paylaştığımız 128GB'lık yeni ve şimdilik tek SSD modelinin satışına başladı. Geleceğin depolama standardı olarak görülen katı hâl disklerine (SSD) firmalar tarafından gösterilen ilgi her geçen gün artarken Corsair de sessizliğini bozarak ilk SSD modeli için çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu bir süre önce açıklamıştı.

Firmanın 2.5" boyutundaki SATA-II uyumlu yeni depolama çözümü, 90MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. MLC NAND FLash yongalarını kullanan depolama biriminin Samsung tarafından üretilen SSD kontrolcüsüne sahip olduğu ve 1.000.000 saatlik kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. Belirttiğimiz gibi 128GB'lık depolama kapasitesine sahip olan SSD'nin yurt dışı satış fiyatı 308 Avro seviyesinden başlıyor.