Corsair, 128GB'lık yeni SSD modelinin satışına başladı

Dominator GT serisi yüksek performanslı DDR3 bellek kitlerini kullanıma sunan Corsair, ilk detaylarını bir süre önce paylaştığımız 128GB'lık yeni ve şimdilik tek SSD modelinin satışına başladı. Geleceğin depolama standardı olarak görülen katı hâl disklerine (SSD) firmalar tarafından gösterilen ilgi her geçen gün artarken Corsair de sessizliğini bozarak ilk SSD modeli için çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu bir süre önce açıklamıştı.
Firmanın 2.5" boyutundaki SATA-II uyumlu yeni depolama çözümü, 90MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. MLC NAND FLash yongalarını kullanan depolama biriminin Samsung tarafından üretilen SSD kontrolcüsüne sahip olduğu ve 1.000.000 saatlik kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. Belirttiğimiz gibi 128GB'lık depolama kapasitesine sahip olan SSD'nin yurt dışı satış fiyatı 308 Avro seviyesinden başlıyor.
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TomsHardware in bilerek veya bilmeyerek yaptığı bir hata vardı bahsettiğin testinde. Önemli olan "TH nin yaptığı gibi" birim zamanda harcadığın enerji değil, birim iş için harcadığın enerjidir.
Yani aracının bir saatte yaktığı benzine değil, 100km de yaktığı benzine bakmalısın.
SSD 1 saatte 300km yol gidip 11 litre benzin yakarken, normal bir HD 1 saatte 100km yol gidip 10 litre yakıyor diye HD nin daha az enerji harcadığını iddia etmek bir aldatmaca olur.
Sanırım TH böyle bir hata yapmıştı o testte.
Güç yüzünden laptoplar için belki cazip olabilir.
Gibisi fazla. Resmen sürünüyorlar.
Hem 128GB olacak hem 308€ olacak hem de 60$ 320GB lik dandik bir HDD kadar hız sağlayamayacak...
Oldu canım!
Görürsem söylerim.