Corsair 256GB kapasiteli SSD hazırlıyor

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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve geçtiğimiz haftalarda SSD pazarına gireceğini açıklayaraj 128GB'lık modelini duyuran Corsair, 256GB kapasiteli yeni bir model üzerinde çalışıyor. Firmanın S256 kod adını (pazara P256 adıyla girecek) taşıyan 2.5" boyutundaki yeni SSD'si, SATA-II arabirimini destekliyor ve 64MB'lık dahili bellek ile geliyor.

Samsung tarafından hazırlanan Multi Level Cell (MLC) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan depolama birimi, 209MB/sn'lik okuma ve 169MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. Haziran ayı gibi kullanıma sunulması beklenen 256GB kapasiteli yeni SSD'nin yurt dışı satış fiyat ise 749$ seviyesinde olacak gibi görünüyor.

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