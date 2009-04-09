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Corsair 256GB kapasiteli SSD hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 256GB kapasiteli SSD hazırlıyor
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve geçtiğimiz haftalarda SSD pazarına gireceğini açıklayaraj 128GB'lık modelini duyuran Corsair, 256GB kapasiteli yeni bir model üzerinde çalışıyor. Firmanın S256 kod adını (pazara P256 adıyla girecek) taşıyan 2.5" boyutundaki yeni SSD'si, SATA-II arabirimini destekliyor ve 64MB'lık dahili bellek ile geliyor.

Samsung tarafından hazırlanan Multi Level Cell (MLC) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan depolama birimi, 209MB/sn'lik okuma ve 169MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. Haziran ayı gibi kullanıma sunulması beklenen 256GB kapasiteli yeni SSD'nin yurt dışı satış fiyat ise 749$ seviyesinde olacak gibi görünüyor.

Corsair 256GB kapasiteli SSD hazırlıyor
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Batuist 10 yıl
Şuncacık kart 750$ saf altın olsa o kadar para etmez bu...
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OSX_win 10 yıl
iyide toshiba 512 gb olanını tanıtmış bile. forumun hızı yavaş kalmış:) thgtr.com/...
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husNUKE 10 yıl
Disk boyutlarının kücük görünmesinin buyuk bir nedeni de index bilgileri yuzunden oluyor. HDD'nin 1gb hafızası varsa değerleri atarak veriyorum, 50mblik yeri dosyaları indexlemek için ayırıyor geriye 950mb lik kullanılabilir alan kalıyor
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TuVNeRa 10 yıl
Vertex 60GB ın 2 adet RAID 0 da çalışan Raptor' dan kat be kat hız farkını görünce ikincisini de alıp RAID 0 lı Vertex kurmaya karar verdim.
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sertacarslan 10 yıl
Sevindirici bir haber, seçenekler arttıkça fiyatlar da aynı oranda düşer. Mekanik harddisk teknolojisinden kurtulacağımız günler yaklaşıyor.
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alito 10 yıl
ocz nin fiyatları buna göre daha uygun gibi geldi bana.
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1963bursa 10 yıl
LionDisk LSSD256M 256GB SSD modeli 559$, epeydir de satışta,Corsair o model üstüne ne vaadediyorki??
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deepestlove 10 yıl
o zaman 10 tane alıp raid0 la nirvanaya ulaşırım :)
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deepestlove 10 yıl
75$ olmalı
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Pandemic 10 yıl
ben üretici olsam 2 adet 128 gb ı raid 0 da biraraya getirirdim iyi bir yonga ile. 2 misli okuma yazma elde ederdim 1 çipe.
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max975 10 yıl
750 dolar çoook bunların alınabilir seviyeye herhalde iki yıl sürer..
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