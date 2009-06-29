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Corsair 32GB kapasiteli yeni SSD modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 32GB kapasiteli yeni SSD modelini satışa sundu
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Dominator GT serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, 64GB ve 128GB kapasiteli modellerinden sonra 32GB'lık yeni SSD çözümünü de satışa sundu. Firmanın ürün gamındaki en düşük kapasiteli model olan M32 kod adlı yeni SSD, 2.5-inç boyutunda ve MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanıyor. SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve okuma/yazma hızları 170MB/sn - 100MB/sn olarak belirlenen M32, iki yıllık garanti ile geliyor.

Corsair'in 32GB kapasiteli yeni SSD modeli M32, Avrupa piyasasında 108 Avro'dan başlayan liste fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.


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hollowman_ 10 yıl
SSD leri 3,5" 'e dönüştürecek aparatlar piyasada mevcut :) Anakart olayına hiç girmiyorum X)
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M.U.Y. 10 yıl
Bana birisi 2 tane raid için versin ben onlara güzel güzel yuvalar yaparım ne var ki bunda
raptor disklerin bazı modelleri de mesela 2'5" adamlar onu 3'5" yapıyor bir demir parçası ile hem soğutma sorunu olmuyor hemde masaüstü bilgisayara uyduruyorlar bu sayede

Örneğin; blogofwishes.com/...
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Python 10 yıl
bunları raid yapıp sistem için dahada hızlandırılabilir diger medya türü şeyleride normal hdd den olabilir
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kenyack 10 yıl
Piyasada bunlara uygun anakart henüz yok değil mi? ( PC'ler için? )
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Chris Brown 10 yıl
Bu güzel olmuş
Ard arda çıkıyor ssd ler.
Piyasa kızıacak ( tabi daha zaman var )

32GB lık modelin okuma-yazma hızları iyi bence multimedya dosyalarınırahat rahat taşımak için alınabilir.
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