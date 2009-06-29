Corsair 32GB kapasiteli yeni SSD modelini satışa sundu

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Dominator GT serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, 64GB ve 128GB kapasiteli modellerinden sonra 32GB'lık yeni SSD çözümünü de satışa sundu. Firmanın ürün gamındaki en düşük kapasiteli model olan M32 kod adlı yeni SSD, 2.5-inç boyutunda ve MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanıyor. SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve okuma/yazma hızları 170MB/sn - 100MB/sn olarak belirlenen M32, iki yıllık garanti ile geliyor.

Corsair'in 32GB kapasiteli yeni SSD modeli M32, Avrupa piyasasında 108 Avro'dan başlayan liste fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.