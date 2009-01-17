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Corsair de SSD pazarına girdi; 128GB'lık ilk model satışta

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair de SSD pazarına girdi; 128GB'lık ilk model satışta
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Önümüzdeki yıllarda mekanik disklerin yerini alması beklenen NAND flash tabanlı katı hâl diskleri yani SSD'ler yaygınlaşmaya devam ediyor. Seagate gibi depolama teknolojilerinde lider firmaların pazara giriş yapması beklenedursun Dominator serisi yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Corsair, hazırladığı 128GB kapasiteli yeni SSD modelini kullanıma sunarak pazara hızlı bir giriş yaptı.

Corsair'in 2.5-inç boyutundaki yeni SSD modeli, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarını kullanıyor. 128GB'lık depolama kapasitesine sahip olan yeni SSD'nin 90MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan ve okuma esnasında 0.48 Watt, yazma durumunda ise 0.46 Watt'lık güç tüketimine sahip SSD, bir milyon saatlik kullanım ömrü sunuyor.

Corsair'in 69.85x9.5mm boyutlarında ve 72 gram ağırlığında olduğu belirtilen yeni SSD'si yaklaşık 400$ seviyesinden yurt dışında satışa sunulmuş durumda.


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gun 10 yıl
Corsair gibi bir markanın bu kadar düşük hızlarda SSD'yi piyasaya sürmesi yazık. OCZ'nin 200 Mb üstü okuma hızına sahip ssd'leri piyasada gezmekte.
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Promity 10 yıl
100$ dan fazla etmez bunlar. Yüksekten alıştırıyorlar ki 300$ a düşünce atlasın kek ler
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MrPerFormance 10 yıl
İyi İyi bu kadar üretici pazara girdiyse en kısa zamanda ucuzlar.
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McCarty 10 yıl
gelsin gelsin rekabet artsin fiyatlar düşsün kalite yükselsin
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01Mrt 10 yıl
ilerde yapacağım en azından yapmayı düşündüğüm HTPC'ye böyle birşey almam lazım... umarım beklediğim bordlar gelene kadar bu veya buna benzer ürünlerde gelir... :)
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max975 10 yıl
ssd ler için hiç geç kalınmış sayılmaz çünkü daha alınacak seviyeye gelmediler
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Batuist 10 yıl
200MB'lık okuma hızlarına sahip nand flash diskler piyasaya çıkmışken 90MB biraz az gibi gözüktü bana...
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00x men00 10 yıl
hala çok pahalılar bunların 1tb lıkları çıksada bizde 250gb olanlardan alsak
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Burak[Alper] 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

200MB'lık okuma hızlarına sahip nand flash diskler piyasaya çıkmışken 90MB biraz az gibi gözüktü bana...

O hızlara pratikte ulaşamıyorlar ama.
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secrettruths 10 yıl
Nedense etiketi kaldırınca altından Samsung yazısı çıkacak gibi bir his uyandırıyor.
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musandia 10 yıl

Orjinalden alıntı: secrettruths

Nedense etiketi kaldırınca altından Samsung yazısı çıkacak gibi bir his uyandırıyor.


Bende merak ediyorum, acaba çipleri kendimi üretiyor
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smacuncu 10 yıl
corsair yapar bu ıslerı de bıraz gec kaldı sankı?
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