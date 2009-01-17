Corsair de SSD pazarına girdi; 128GB'lık ilk model satışta

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Önümüzdeki yıllarda mekanik disklerin yerini alması beklenen NAND flash tabanlı katı hâl diskleri yani SSD'ler yaygınlaşmaya devam ediyor. Seagate gibi depolama teknolojilerinde lider firmaların pazara giriş yapması beklenedursun Dominator serisi yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Corsair, hazırladığı 128GB kapasiteli yeni SSD modelini kullanıma sunarak pazara hızlı bir giriş yaptı.

Corsair'in 2.5-inç boyutundaki yeni SSD modeli, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarını kullanıyor. 128GB'lık depolama kapasitesine sahip olan yeni SSD'nin 90MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan ve okuma esnasında 0.48 Watt, yazma durumunda ise 0.46 Watt'lık güç tüketimine sahip SSD, bir milyon saatlik kullanım ömrü sunuyor.

Corsair'in 69.85x9.5mm boyutlarında ve 72 gram ağırlığında olduğu belirtilen yeni SSD'si yaklaşık 400$ seviyesinden yurt dışında satışa sunulmuş durumda.