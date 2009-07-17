Corsair Extreme serisi yeni SSD modellerini detaylandırdı

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Corsair, hazırladığı katı hal sürücülerinde (SSD) şimdiye kadar Samsung üretimi kontrolcülere yer veriyordu. Ancak firma depolama çözümü olarak yüksek hızlı seçenek arayışındaki kullanıcıları düşünürek hazırladığı Extreme serisi yeni SSD modellerinde Samsung yerine Indilinx Barefoot kontrolcüsünü kullanmaya başlıyor. 2.5-inç boyutundaki SSD'lerden oluşan yeni seri altında 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunulacağ açıklandı.

MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı SATA-II uyumlu SSD ailesi, yüksek performans hedefi doğrultusunda 64MB kapasiteli ön bellekle donatılmış. Okuma hızları 240MB/sn, yazma hızları ise 170MB/sn olan Extreme serisi yeni SSD modelleri her ne kadar sektörün bu alandaki en hızlı depolama çözümleri olmasalarda diğer isimlerle kıyaslandığında pazarda kısmen daha yeni olan Corsair'in güncel ürün gamındaki en iddialı seçenekler arasında yer alacaklar.

Corsair'in X32, X64 ve X128 olarak isimlendirdiği, ömür boyu garanti ile satışa sunulacak yeni SSD'ler yurt dışında 192$, 295$ ve 502$ seviyesinden listelere girmeye başladılar.