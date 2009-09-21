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Corsair üst sınıfı hedefleyen yeni kasasını satışa sundu; CC800DW

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,1b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair üst sınıfı hedefleyen yeni kasasını satışa sundu; CC800DW
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Yüksek performanslı sistem bellekleri ve kalite çıtası yüksek güç kaynaknaklarıyla tanınan Corsair, ilk defa Mart ayında gerçekleştirilen CeBIT 2009 fuarında tanıttığı CC800DW kod adlı yeni ( ve ilk) kasa modelini Japonya'da satışa sunuluyor. Özellikle yüksek performans tutkunları, oyuncular ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan yeni kasa, geniş iç hacmiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Corsair tarafından açıklanan resmi bilgilere göre 229×609x609mm boyutlarında ve 10.2 Kg ağırlığında olan CC800DW'nin yapısında yüksek kaliteli Alüminyum kullanılıyor. E-ATX, ATX ve Micro-ATX form faktörlü anakartlara uyumlu olan yeni kasa, 5 adet 5.25-inç ve dört adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Tamamı Siyah olan kasada güç kaynağı aynı segmentte yer alan rakip pek çok modelde olduğu gibi alt bölümde konumlandırılırken, kasa içi kablo ve komponent yönetimini kolaylaştırabilmek adına anakart, kasa ve güç kaynağı bölmelerinin net bir şekilde ayrıldığını söyleyebilmek mümkün.

Su soğutma sistemleri için gerekli tüp yollarına da sahip olan Corsair CC800DW'de sabit disklere ön kısımda yer alan kapak aracılığı ile ulaşılabilirken, modifiye tutkunları için pencereli yan panel de unutulmamış.

Üst kısmında her biri 120mm çapında üçlü fan takımına yer verilen kasa, farklı kısımlarında üç adet 140mm ve bir ader 120mm fanın kullanılabilmesine de olanak tanıyor. Üst kısma yerleştirilen bölme içerisinde USB 2.0, IEEE 1394 ve ses konnektörlerini barındıran yeni kasa, Japonya'da 346$ seviyesinden satışa sunuluyor.

Corsair üst sınıfı hedefleyen yeni kasasını satışa sundu; CC800DW
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Corsair üst sınıfı hedefleyen yeni kasasını satışa sundu; CC800DW
Tam Boyutta Gör

Corsair üst sınıfı hedefleyen yeni kasasını satışa sundu; CC800DW
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Momo-Oz 10 yıl
nedense kasa acayip tanıdık geldi bana .. ??
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saintroyo 10 yıl
bir lian li kasa kullanıcısı olarak ben de beğendim.
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ay61n 10 yıl
kasa cok guzel olmus bence hersey yerli yerinde ve kalite kokuyo ama fiyati cok cok yuksek bence
250 dolara Spedo Advance Package varken bunu almak mantiksiz bence
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toz-koparan 10 yıl
fiyat yüksek ama ürün kaliteli ...
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elfmrt 10 yıl
biraz ucuzmu ne adi olmasın :P bu paraya çok daha güzel kasalar alınabilir.
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orqun_0693 10 yıl
346$ mı? içindeki sıvı soğutma sisteminide veriyorlarmı? xD xD xD xD
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DLI 10 yıl
sevdim
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ozkan3406 10 yıl



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airogi 10 yıl
Bence çok şık ve sade bir kasa bi okadarda pahalı ama çok hoş olmuş bu paraya değer OverClocKingin dediklerine göre bence
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ozkan3406 10 yıl
sade kasa olması iyi olmuş
daha hoş duruyoo
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Thehunt 10 yıl
kasa bitirmiş bence sade şık kullanışlı..
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DoNotClick 10 yıl
Kasanın dışı çok sade ve düz bir tasarım pek beğenmedim
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OverClocK1ng 10 yıl
Alüminyum pahalı. Özellikle siyah olduğu zaman -ki dikkat edersen bunun içi de siyah- fiyat epey şişiyor. Coolermaster'ı Türkiyeye ilk ben getirtmiştim(Distribütörlük olarak).
Siyah olan Alüminyum kasası Normal Alüminyumdan 30-40$ hatta belki de daha da pahalıydı. Sebebini sorduğumuzda da Coolermaster dedi ki: Alüminyum a boya tutmadığı için bunlar özel olarak farklı şekilde boyanıp fırınlamaya falan giriyor. Kasaya pozitif elektrik verip boyaya da negatif elektrik mi ne veriyorlarmış ki boya kasaya yapışsın. Sonra da fırına giriyormuş. Tam hatırlamıyorum. Üzerinden 6 yıl geçti.
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kolpaci 10 yıl
güzel olmuş bence fakat fiyatı çok pahalı gibi geldi bana bu kasa için
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StreamRolleR 10 yıl
olmuş tebrikler
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OverClocK1ng 10 yıl
Lian Li ye benziyor. Normalde ağzım sulanarak bakardım ama neyseki benim HAF932 bundan çok daha iyi...
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