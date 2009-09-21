Corsair üst sınıfı hedefleyen yeni kasasını satışa sundu; CC800DW

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Yüksek performanslı sistem bellekleri ve kalite çıtası yüksek güç kaynaknaklarıyla tanınan Corsair, ilk defa Mart ayında gerçekleştirilen CeBIT 2009 fuarında tanıttığı CC800DW kod adlı yeni ( ve ilk) kasa modelini Japonya'da satışa sunuluyor. Özellikle yüksek performans tutkunları, oyuncular ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan yeni kasa, geniş iç hacmiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Corsair tarafından açıklanan resmi bilgilere göre 229×609x609mm boyutlarında ve 10.2 Kg ağırlığında olan CC800DW'nin yapısında yüksek kaliteli Alüminyum kullanılıyor. E-ATX, ATX ve Micro-ATX form faktörlü anakartlara uyumlu olan yeni kasa, 5 adet 5.25-inç ve dört adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Tamamı Siyah olan kasada güç kaynağı aynı segmentte yer alan rakip pek çok modelde olduğu gibi alt bölümde konumlandırılırken, kasa içi kablo ve komponent yönetimini kolaylaştırabilmek adına anakart, kasa ve güç kaynağı bölmelerinin net bir şekilde ayrıldığını söyleyebilmek mümkün.

Su soğutma sistemleri için gerekli tüp yollarına da sahip olan Corsair CC800DW'de sabit disklere ön kısımda yer alan kapak aracılığı ile ulaşılabilirken, modifiye tutkunları için pencereli yan panel de unutulmamış.

Üst kısmında her biri 120mm çapında üçlü fan takımına yer verilen kasa, farklı kısımlarında üç adet 140mm ve bir ader 120mm fanın kullanılabilmesine de olanak tanıyor. Üst kısma yerleştirilen bölme içerisinde USB 2.0, IEEE 1394 ve ses konnektörlerini barındıran yeni kasa, Japonya'da 346$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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