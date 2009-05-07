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Corsair'den HX serisi 750 ve 850 Watt'lık iki yeni güç kaynağı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'den HX serisi 750 ve 850 Watt'lık iki yeni güç kaynağı
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Dominator serisi yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan popüler donanım üreticilerinden Corsair, son dönemde ciddi yatırım yaptığı güç kaynağının çözümlerine iki yeni model daha ekliyor. Firmanın HX serisi altında hazırladığı HX750 ve HX850 isimli yeni güç kaynaklarının detayları göründü. 150 x 86 x 180 mm boyutlarında olan ve isimlerinden de anlaşılabileceği üzere modeline göre 750 Watt ve 850 Watt kapasitesinde olan yeni güç kaynakları, ATX12V v2.3 ve EPS12V 2.91 standartlarıyla uyumlu.

Özel tasarım geçişli devre yapılanması ile %90'a varan oranda yüksek verimlilik sağlayabildiği belirtilen yeni güç kaynaklarında aynı zamanda 105 derecede çalışabilen endüstriyel standartlarda kapasitörlere yer verildiği belirtildi. Modüler kablo tasarımı ile kasa içi kablo karmaşasına neden olmayacağı belirtilen güç kaynaklarının 100.000 saatlik hata öncesi kullanıma süresi sunacağı aynı zamanda 140mm'lik çift bilyeli ve ısı kontrollü fan ile serinletildiklerinin de altı çiziliyor.

Her ikisi tek kanal 12v rail tasarımına sahip olan 750 Watt ve 850 Watt'lık yeni güç kaynakları, 62A (750 Watt) ve 70A (850 Watt) değerini sağlayabiliyorlar. Corsair'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen HX serisi yeni güç kaynaklarının 120£ ve 140£ seviyesinden kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Corsair'den HX serisi 750 ve 850 Watt'lık iki yeni güç kaynağı
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gordon01 10 yıl
verimi çok iyi
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Corsair güzel Power yapmış, verimlilik de iyi
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StreamRolleR 10 yıl
zaten geçmişti :D 750 ile 850 arasında 40 lira var 850w herkes tercih eder hxlerinde hastasıyım
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LEON-X 10 yıl
Tebrik ediyorum Corsair'i modülere geçmeyi başardı yüksek ürünlerde
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RapscallioN 10 yıl

Orjinalden alıntı: LEON-X

Tebrik ediyorum Corsair'i modülere geçmeyi başardı yüksek ürünlerde





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TELESCOPE 10 yıl
aynen katılıyorum becermişler
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