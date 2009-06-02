Corsair'den yeni su soğutma çözümü, Hydro H50

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HX serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunan komponent üreticisi Corsair'in işlemciler için hazırladığı yeni su soğutma çözümü gün ışığına çıktı. Firmanın Hydro serisi altında hazırladığı H350 isimli model, Asetek'in sadece OEM üreticilerine sağladığı LCLC (Low Cost Liquid Cooling) isimli su soğutma çözümünü temel alıyor. Su soğutma bloğu, pompa ve radyatör gibi gerekli tüm bileşenlere sahip olan komple çözümün bakım gerektirmeksizin 50.000 saat kullanılabileceği belirtiliyor.

Asetek tarafından hazırlanan LCLC modeline göre geliştirilmiş detaylara sahip olduğu belirtilen Hydro H50, Intel'in LGA775 ve LGA1366 formundaki işlemcileriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor. Ayrıca soğutucunun AMD'nin Soket AM2/AM3 formundaki işlemcilerle kullanımı için Corsair tarafından ücretsiz montaj kiti sağlanacağı da belirtiliyor.

Bu ayın sonunda pazara giriş yapması beklenen Corsair Hydro H50'nin, 82$ seviyesinden satışa sunulabileceği bildirilmekte.