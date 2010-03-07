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Corsair'in Force serisi yeni nesil SSD sürücüleri fiyat listelerinde

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'in Force serisi yeni nesil SSD sürücüleri fiyat listelerinde
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Dominator serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair'in, resmi tanıtmını geçtiğimiz gün yaptığı Force serisi yeni nesil SSD çözümleri fiyat listelerinde görünmye başladı. 2.5-inç boyutunda olan ve SandForce SF-1200 bellek kontrolcüleri ile donatılan SSD modelleri SATA-II ara birimini destekliyor ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar.

TRIM desteği sayesinde uzun süreli kullanımda optimum performansın hedeflendiği Force serisi yeni SSD'ler, kapasitelerine 100GB ve 200GB olmak üzere iki farklı model seçeneği ile geliyorlar. Corsair'den yapılan açıklamaya göre 285MB/saniye ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni sürücüler, iki yıllık garanti ile kullanıma sunulurken, satış fiyatları da netleşmeye başlıyor.

İngiltere'de listelere giren yüksek performanslı yeni sürücülerden 100GB'lık model, yaklaşık 500$, 200GB kapasiteli model ise yaklaşık 870$ seviyesinden listelerde yer tutmaya başlamış durumda.


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prescott2400 9 yıl
30gb lık modeller 50tl ye düşse yeter. en azından sistem kurar bir iki oyun yükleriz. hemde uyuz sesinden kurtuluruz
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mobylette 9 yıl
evet yine bir ssd başlığı ve yine fiyattan yakınmalar. bu fiyatların düşmemesinin sebebi bence şu. ssd çıkalı çok oldu ama sürekli daha hızlı modeller üretiliyor. evet 2 sene geçti ama ilk ssdlerin 100 / 110mb lık yazma hızları da bu süre içinde 2ye 2 buçuğa katlandı. doğal olarak performans arttığı için fiyatlar düşmedi. hızlar hala da artmaya devam ediyor, fiyatların düşmesi için bir performans doygunluğuna ulaşması gerekiyor cihazların
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madmaxzek 9 yıl
Hala bi ssd orta seviye pc parasına satılıyor !!!!
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TELESCOPE 9 yıl
fiyat eleştirisi yapıyoruz örneklemek gerekirse arkadaşımız bunu yapmış zaten,Hala bi ssd orta seviye pc parasına satılıyor.
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lvlono 9 yıl
Bu fiyat nedir böyle hoca? OCZ'nin fiyatları daha uygun valla. Böyle giderse HDD lerden kurtulamayacağız gibi...
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