Corsair'in Force serisi yeni nesil SSD sürücüleri fiyat listelerinde

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Dominator serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair'in, resmi tanıtmını geçtiğimiz gün yaptığı Force serisi yeni nesil SSD çözümleri fiyat listelerinde görünmye başladı. 2.5-inç boyutunda olan ve SandForce SF-1200 bellek kontrolcüleri ile donatılan SSD modelleri SATA-II ara birimini destekliyor ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar.

TRIM desteği sayesinde uzun süreli kullanımda optimum performansın hedeflendiği Force serisi yeni SSD'ler, kapasitelerine 100GB ve 200GB olmak üzere iki farklı model seçeneği ile geliyorlar. Corsair'den yapılan açıklamaya göre 285MB/saniye ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni sürücüler, iki yıllık garanti ile kullanıma sunulurken, satış fiyatları da netleşmeye başlıyor.

İngiltere'de listelere giren yüksek performanslı yeni sürücülerden 100GB'lık model, yaklaşık 500$, 200GB kapasiteli model ise yaklaşık 870$ seviyesinden listelerde yer tutmaya başlamış durumda.