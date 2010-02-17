Corsair'in yeni kasa modeli Obsidian 700D göründü

CeBIT 2010 fuarı öncesinde donanım üreticilerinin yenilikleri gün ışığına çıkmaya başladı. Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, bir süre önce başladığı kasa üretimine yeni bir model ile devam ediyor. Firmanın performans tutkunları için hazırladığı ikinci yeni kasa modeli olacak Obsidian 700D, 609 x 609 x 229 mm olarak açıklanan boyutlarıyla full-tower segmentine giren bir model.
Yapısında Çelik kullanılan ve aynı zaman Alüminyum önyüze sahip olan Corsair Obisidian 700D, beş adet 5.25-inç sürücüye ve altı adet 2.5-inç sürücüye (HDD/SSD) ev sahipliği yapabiliyor. Hızlı donanım kurulumu için giriş-çıkış panelinde bir adet FireWire ve dört adet USB 2.0 portuna yer verilen Corsair Obsidian 700D, optik sürücüler için aletsiz kuruluma da olanak tanıyor.
Çıkartılabilir CPU arka plakası ile kurulumlara kolaylık kazandırdığı belirtilen yeni kasa, her biri 140mm çapındaki ön kısımda bir adet, arka kısımda bir adet ve üst kısımda da bir adet olmak üzere toplamda üç adet fan ile geliyor. Corsair tarafından 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT 2010 fuarında görücüye çıkartılması beklenen 700D'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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olucak
Bir adet bu tür kasa alıp evlediyelik kullanmak masraf yönünden de karlı.
Obisidian 800D modeli 390$6KDV ye satılıyor. (Cosmos S F/P yönünden daha iyi görünüyor)
Kullanılan malzemenin de çelik olmasıyla.
Hem ağırlık hem de soğutma performansı bakımından da rekabeti düşük bir ürün olmuş.
valla hocam kasa ile alakalı çok sök tak yapıyorsan illaki full tower kasa gerekiyor zaten kıyacaksın paraya alıcaksın güzel bir kasa uzun sürede kullanacaksın hiç olmazsa elin kolun kasaya rahat girer rahatlıkla parça değişimi yapabilirsin arada sıkıldınmı açar açar bakarsın ohhh dersin ne güzel geniş geniş ferah ferah kasamın içi diye
bu kasaya gelicek olursak kasa çok çok sade bilmiyorum ben lemi alakalı nedir bu kadar çok sade kasalardan adeta nefret ediyorum o kadar para vericez azıcık şunları janjanlı yapsalar olmazmı be kardeşim
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220€, evet.
700D düzgün bir fiyattan gelirse almayı düşünürüm. 609 x 609 x 229 mm gayet güzel boyutlar çünkü.