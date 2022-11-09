Covid-19 salgınında kesilen idari para cezaları için yeni karar yürürlüğe girdi

Tam Boyutta Gör Bir diğer adı Koronavirüs yasakları döneminde verilen para cezaları olan bu uygulama yüzünden binlerce kişi cebinden ekstra masraf yapmak zorunda kalmıştı.

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Covid-19 salgınında kesilen idari para cezaları kaldırıldı

Sputnik'in ilgili haberine göre 11 Mart 2020 tarihinden itibaren kesilen ve bu cezayı alan kişilere bildirilmeyen idari para cezaları tebliğ edilmeyecek. Birçok insanı ilgilendiren asıl uygulama ise tebliğ edilmiş olan cezaların tahsili ile ilgili.

Yürürlüğe giren kararda Covid-19 önlemleri kapsamında para cezası aldığı kendisine bildirilen kişilere herhangi bir tahsilat yaptırımı uygulanmayacak. Kısacası bu bireyler de herhangi bir para ödemeyecek.

Tam Boyutta Gör Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilip verilmeyeceği de tartışılıyordu. İlgili karar idari para cezasının verilmemesi yönünde oldu.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler aracılığıyla tahsil edilen idari para cezaları ise iade edilmeyecek.

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Covid-19 salgınında kesilen idari para cezaları için yeni karar