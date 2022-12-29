OnePlus da bubi tuzağının kurbanı oldu: iPhone'un reklamını yaptı

iOS için Twitter yazısı tartışmalara yol açıyor
Twitter'da Android veya iOS tabanlı olan bir cihaz kullanarak iletiler paylaşıyorsanız bu bilgi iletilerinizin sağ alt tarafına iliştiriliyor. İşte bu bilgilendirme YouTube'da teknoloji hakkında paylaştığı videolarla tanınan Marques Brownlee'nin dikkatini çekti.
OnePlus 11'in 2023 yılında OnePlus'a inanmayanları yanıltacağını belirtilen Çinli firma bu cümleyi bir iPhone modeli kullanarak yayımladı. İşte bu bilgi Twitter'da ortaya çıktı. Marques Brownlee bu kazanın yaşanmasından ötürü kahkaha attığını ifade etti.
OnePlus'ın ABD'deki genel merkezi tarafından kullanılan bu hesaptan söz konusu kazayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Twitter'ın CEO'su Elon Musk bu bilgilendirme sistemini ileride kaldırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d