OnePlus da bubi tuzağının kurbanı oldu: iPhone'un reklamını yaptı

Tam Boyutta Gör iOS için Twitter uygulaması birçok kişinin ve kurumların kâbusu oldu. OnePlus 11 için kolları sıvayan Çinli teknoloji firması da bu uygulamadan nasibini hiç de hoş olmayan bir şekilde aldı. Apple'ın iPhone ailesi bir kez daha bir başka firma tarafından ön plana çıkarıldı.

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Twitter'da Android veya iOS tabanlı olan bir cihaz kullanarak iletiler paylaşıyorsanız bu bilgi iletilerinizin sağ alt tarafına iliştiriliyor. İşte bu bilgilendirme YouTube'da teknoloji hakkında paylaştığı videolarla tanınan Marques Brownlee'nin dikkatini çekti.

OnePlus 11'in 2023 yılında OnePlus'a inanmayanları yanıltacağını belirtilen Çinli firma bu cümleyi bir iPhone modeli kullanarak yayımladı. İşte bu bilgi Twitter'da ortaya çıktı. Marques Brownlee bu kazanın yaşanmasından ötürü kahkaha attığını ifade etti.

OnePlus'ın ABD'deki genel merkezi tarafından kullanılan bu hesaptan söz konusu kazayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Twitter'ın CEO'su Elon Musk bu bilgilendirme sistemini ileride kaldırabilir.

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