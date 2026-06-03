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    Zayıflama ilaçlarının meme kanseri oranlarını düşürdüğü tespit edildi

    111 binden fazla kadının incelendiği yeni araştırma, Ozempic, Mounjaro ve Wegovy gibi GLP-1 ilaçlarını kullanan kadınlarda meme kanseri riskinin yaklaşık yüzde 35 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

    Zayıflama ilaçlarının meme kanseri oranlarını düşürdüğü bulundu Tam Boyutta Gör
    Obezite ve Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 ilaçlarının sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ederken yeni bir çalışma bu ilaçların meme kanseri riskini azaltabileceğine işaret etti. ABD'de gerçekleştirilen ve 111 binden fazla kadının sağlık kayıtlarının incelendiği araştırmada GLP-1 kullanan kadınlarda meme kanseri görülme oranının belirgin şekilde daha düşük olduğu tespit edildi.

    GLP-1 bazlı kilo verme ilaçları arasında Ozempic, Mounjaro, Wegovy ve Rybelsus gibi ilaçlar bulunuyor.

    Araştırma 111 binden fazla kadını kapsadı

    Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'nden radyoloji profesörü Elizabeth McDonald ve ekibi tarafından yürütülen çalışma, 45 ila 80 yaşları arasındaki fazla kilolu kadınların sağlık kayıtlarını mercek altına aldı. Araştırmada Penn Medicine sağlık merkezlerinde meme görüntüleme işlemi yaptıran 111 binden fazla kadının verileri değerlendirildi.

    İncelenen verilerde 15 binden fazla kadının GLP-1 reçetesi bulunduğu, yaklaşık 96 bin kadının ise bu ilaçları kullanmadığı görüldü. Araştırmacılar iki grubu karşılaştırdığında, GLP-1 kullanan kadınlarda meme kanseri gelişme riskinin yüzde 35,1 daha düşük olduğu sonucuna ulaştı.

    Araştırma ekibi yalnızca genel karşılaştırmayla yetinmedi. GLP-1 kullanan kadınlar yaş, ırk, etnik köken, vücut kitle indeksi, meme yoğunluğu ve diyabet durumu gibi faktörler dikkate alınarak benzer özelliklere sahip bir kontrol grubuyla eşleştirildi.

    Bu daha detaylı analizde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. GLP-1 reçetesi bulunan kadınların meme kanseri tanısı alma olasılığı, eşleştirilmiş kontrol grubuna kıyasla yüzde 30,5 daha düşük bulundu.

    Obezite ve meme kanseri ilişkili

    Zayıflama ilaçlarının meme kanseri oranlarını düşürdüğü bulundu Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları uzun süredir obezitenin meme kanseri için önemli risk faktörlerinden biri olduğunu biliyor. ABD'de deri kanserleri hariç tutulduğunda meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak öne çıkıyor. Her yıl yaklaşık 380 bin yeni vaka teşhis edilirken, kadınların yaklaşık sekizde biri yaşamlarının bir döneminde meme kanseri tanısı alıyor.

    Araştırmacılar, kilo kaybı sağlayan GLP-1 ilaçlarının meme kanseri üzerindeki olası etkilerinin bu nedenle büyük önem taşıdığını belirtiyor. McDonald, bu ilişkinin doğrulanması halinde kadın sağlığı açısından sonuçların dönüştürücü olabileceğini ifade etti.

    Kesin yargıya varılmamalı

    Araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya koysa da uzmanlar kesin yargılara varılması gerektiğini vurguluyor. Çalışmada hangi GLP-1 ilaçlarının kullanıldığı veya katılımcıların bu ilaçları ne kadar süreyle aldığı belirtilmedi. Ayrıca genetik yatkınlıklar ve teşhis sırasında kanserin hangi evrede olduğu gibi önemli değişkenler de analiz kapsamında yer almadı.

    Bunun yanında araştırma yalnızca Penn Medicine sistemindeki sağlık kayıtlarına dayanıyor. Katılımcıların tele-sağlık platformları veya özel üretim ilaç sağlayıcıları aracılığıyla GLP-1 temin edip etmediği tespit edilemedi. McDonald'a göre bu durum, kontrol grubunda fark edilmeden GLP-1 kullanan kişilerin bulunmasına ve gerçek etkinin olduğundan daha düşük görünmesine neden olmuş olabilir.

    Araştırmacılar şimdi daha net sonuçlar elde etmek amacıyla kapsamlı bir klinik çalışma başlatmak için finansman arayışında. Planlanan araştırmada yüksek meme kanseri riski taşıyan kadınlar yaklaşık beş yıl boyunca takip edilecek. Çalışmanın bir diğer hedefi ise daha önce meme kanseri geçirmiş kadınlarda GLP-1 ilaçlarının tümörlerin yeniden ortaya çıkma riskini azaltıp azaltamayacağını belirlemek olacak.

    GLP-1 ilaçlarının kanser üzerindeki potansiyel etkilerine yönelik ilgi son dönemde hızla artmış durumda. Virginia Commonwealth Üniversitesi (VCU) araştırmacıları tarafından yayımlanan başka bir çalışmada GLP-1 kullanan meme kanseri hastalarının uzun vadeli sonuçlarının daha iyi olduğu görüldü. 840 binden fazla hastayı kapsayan araştırmada, GLP-1 kullanan bireylerin 10 yıllık sağkalım oranlarının daha yüksek olduğu ve tümörlerin yeniden ortaya çıkma ihtimalinin daha düşük olduğu bildirildi.

    Kaynakça https://www.pennmedicine.org/news/glp-1-use-linked-to-lower-breast-cancer-incidence https://www.usatoday.com/story/money/2026/06/02/glp-1-drugs-lower-breast-cancer-risk/90352829007/
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 9 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 12 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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