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    BioNTech ve Pfizer grip ve Covid-19 için tek bir aşı geliştirdi

    BioNTech ve Pfizer, ülkemizde de uygulanan Covid-19 aşısını grip aşılarıyla birleştirmek için çalışmalara başladı. Covid-19 ile grip aşısını tek doza indiren çalışmada ilk gönüllülere aşı yapıldı.
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    BioNTech ve Pfizer grip ve Covid-19 için tek bir aşı geliştirdi Tam Boyutta Gör
    mRNA formülüyle geliştirdiği Covid-19 aşılarıyla milyonlarca kişiye bağışıklık kazandıran BioNTech ve Pfizer, şimdi de grip aşılarıyla Covid-19 aşılarını birleştiriyor. İki aşıyı tek dozda uygulamayı hedefliyor.

    180 gönüllüye uygulandı

    Covid-19 ve grip (influenza) aşısının tek doza indirilmesi için klinik deneme çalışmaları başladı. Kombine aşı, Covid-19 ve dört farklı grip virüsüne karşı koruma sağlayacak antikorlar içeriyor. Şirket birinci aşama klinik çalışmaları kapsamında ABD’de 18-64 yaşlarında 180 gönüllüye ilk dozu uyguladı. Gönüllüler 6 ay boyunca takip edilecek ve her iki hastalığa karşı bağışıklık oranları incelenecek.

    BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, “Her iki endikasyonu tek aşıda birleştirerek, aşı olmayı gerektiren bu iki solunum yolu hastalığına karşı bireylere bağışıklık sağlamanın etkili bir yolunu sağlamayı amaçlıyoruz.”

    Biontech ve Pfizer’in ortak çalışmasına ek olarak Moderna ve Novavax aşı şirketleri de grip ile Covid-19 aşısını tek doza indirme planlarını açıkladı. Moderna, tek doza indirilmiş Covid-19 ve grip aşısının klinik denemelerine bu yıl sonunda başlayacak. Aşının 2023’te hazır hale gelmesini hedefleniyor.

    Kaynakça https://abcnews.go.com/Health/pfizer-biontech-launch-phase-trial-combined-covid-19/story?id=92605271 https://www.pfizer.com/news/announcements/pfizer-and-biontech-initiate-phase-1-study-single-dose-mrna-based-combination
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 17 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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