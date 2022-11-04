Tam Boyutta Gör mRNA formülüyle geliştirdiği Covid-19 aşılarıyla milyonlarca kişiye bağışıklık kazandıran BioNTech ve Pfizer, şimdi de grip aşılarıyla Covid-19 aşılarını birleştiriyor. İki aşıyı tek dozda uygulamayı hedefliyor.

180 gönüllüye uygulandı

Covid-19 ve grip (influenza) aşısının tek doza indirilmesi için klinik deneme çalışmaları başladı. Kombine aşı, Covid-19 ve dört farklı grip virüsüne karşı koruma sağlayacak antikorlar içeriyor. Şirket birinci aşama klinik çalışmaları kapsamında ABD’de 18-64 yaşlarında 180 gönüllüye ilk dozu uyguladı. Gönüllüler 6 ay boyunca takip edilecek ve her iki hastalığa karşı bağışıklık oranları incelenecek.

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BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, “Her iki endikasyonu tek aşıda birleştirerek, aşı olmayı gerektiren bu iki solunum yolu hastalığına karşı bireylere bağışıklık sağlamanın etkili bir yolunu sağlamayı amaçlıyoruz.”

Biontech ve Pfizer’in ortak çalışmasına ek olarak Moderna ve Novavax aşı şirketleri de grip ile Covid-19 aşısını tek doza indirme planlarını açıkladı. Moderna, tek doza indirilmiş Covid-19 ve grip aşısının klinik denemelerine bu yıl sonunda başlayacak. Aşının 2023’te hazır hale gelmesini hedefleniyor.

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BioNTech ve Pfizer grip ve Covid-19 için tek bir aşı geliştirdi