BioNTech ve Pfizer grip ve Covid-19 için tek bir aşı geliştirdi

180 gönüllüye uygulandı
Covid-19 ve grip (influenza) aşısının tek doza indirilmesi için klinik deneme çalışmaları başladı. Kombine aşı, Covid-19 ve dört farklı grip virüsüne karşı koruma sağlayacak antikorlar içeriyor. Şirket birinci aşama klinik çalışmaları kapsamında ABD’de 18-64 yaşlarında 180 gönüllüye ilk dozu uyguladı. Gönüllüler 6 ay boyunca takip edilecek ve her iki hastalığa karşı bağışıklık oranları incelenecek.
BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, “Her iki endikasyonu tek aşıda birleştirerek, aşı olmayı gerektiren bu iki solunum yolu hastalığına karşı bireylere bağışıklık sağlamanın etkili bir yolunu sağlamayı amaçlıyoruz.”
Biontech ve Pfizer’in ortak çalışmasına ek olarak Moderna ve Novavax aşı şirketleri de grip ile Covid-19 aşısını tek doza indirme planlarını açıkladı. Moderna, tek doza indirilmiş Covid-19 ve grip aşısının klinik denemelerine bu yıl sonunda başlayacak. Aşının 2023’te hazır hale gelmesini hedefleniyor.Kaynakça https://abcnews.go.com/Health/pfizer-biontech-launch-phase-trial-combined-covid-19/story?id=92605271 https://www.pfizer.com/news/announcements/pfizer-and-biontech-initiate-phase-1-study-single-dose-mrna-based-combination Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence