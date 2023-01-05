Mobil ve bilgisayar için en iyi korku oyunları

Tam Boyutta Gör Gecelerinizi korku oyunları ile süslemeye ne dersiniz? Bana aksiyon ve gerilim filmleri yetmiyor diyorsanız doğru yerdesiniz. Zira kendi başınıza veya arkadaşlarınızla korkunun vücut bulmuş hâline dönüşeceksiniz.

Oyun dünyasının korkunç oyunlar için her zaman bir parantez açma zorunluluğu var. Bazı yapımlar günümüzde en çok rağbet gören oyunlara ilham kaynağı olmayı başardı ve hatta kimi zaman yepyeni bir sektörün öncüsü oldu.

İlgili listede en iyi online korku oyunları yer alıyor. Hakkında bir liste hazırladığımız bu oyun türü milyonlarca kişinin aynı oyunu daha iyi grafiklerle tekrar oynamasını istemesini sağlayacak kadar prestijli olan projelere ev sahipliği yapıyor.

En iyi online korku oyunları listesi 💀

“Dünyanın en korkunç oyunu hangisi” diye sorulsa ne cevap verirdiniz? Aklınıza ilk gelen oyun Resident Evil mı? Söz konusu oyun belki de tartışmasız bir şekilde dünyanın en iyi korku oyunu veya oyunlarından bir tanesi. Ücretli ve ücretsiz gerilim oyunları durgun geçen bir güne ilaç gibi gelecek. İşte mobil ve PC için en iyi online korku oyunları listesi 🔽

Dead By Daylight (PC)

Dying Light (PC)

Hunt: Showdown (PC)

Left 4 Dead 2 (PC)

Resident Evil 5 (PC)

Resident Evil: Revelations 2 (PC)

The Forest (PC)

Backrooms Descent: Horror Game (Mobil)

Cube Escape: Seasons (Mobil)

Insomnia (Mobil)

‍Into the Dead 2 (Mobil)

Last Summer (Mobil)

‍Sinister Edge (Mobil)

Stranger Things: Puzzle Tales (Mobil)

Dead By Daylight 💀

Eğer 13. Cuma isimli filmi izlediyseniz bu oyuna alışmanız çok uzun sürmeyecek. Hayatta kalan kişilerden bir tanesi olup hapsedildiğiniz bölgeden kaçmaya çalışacaksınız. Bu elbette yazıldığı kadar kolay olmayan bir eylem.

Elbette sizin kaçmanızı engellemek isteyip kendi hayatını kurtarmayı arzulayan ve gözü kara olan diğer oyuncuları hesaba katmadan hareket etmeyeceksiniz değil mi?

Bir yandan düşmanlarınızı katletmek zorundasınız. Diğer yandan ise durmadan hareket etmek... Dead by Daylight'ta başarılı olmanın sırlarından biri ne cinayet işlemek için çok oyalanmak ne de sürekli bir şekilde kaçmaya çalışmak.

Çok oyunculu korku oyunları için hazırlanan listelerde kendisine yer bulan Dead by Daylight 14 Haziran 2016 tarihinde piyasaya sürüldü ve birçok inceleme yazarından olumlu yorumlar almayı başardı.

Dying Light 🧟

Online korku oyunları ile vakit geçirmeyi tercih eden PC kullanıcılarının yakından tanıdığı ve 8 yıl önce oyun dünyasındaki yerini alan Dying Light, et peşindeki zombilerin Dünya'yı istila etmesini ele alıyor.

Kıyamet sonrası bir dönemde FPS (birinci şahıs nişancı) deneyimi eşliğinde hayatta kalmayı deneyeceksniz. “Bir bu eksikti!” diyeceğiniz bir bela canınızı çok sıkacak: Virüs salgını.

İnsanları akılsız bir zombiye dönüştüren bu virüs yetmezmiş gibi bir de zaman geçtikçe inanılmaz bir şekilde agresifleşmeye başlayan zombilerle yakın dövüş kabiliyetlerinizi kullanarak başa çıkmakla yükümlüsünüz. Arkadaşlarınızdan yardım talep edebilirsiniz.

Hunt: Showdown 🏹

Birinci şahıs nişancı ve korku oyunları ile arası iyi olan Crytek'in imzasını taşıyan bu yapımda karakterinize şöhret, ganimet ve altın kazandıran aktivitelerin peşinden gideceksiniz. Ödülleri avlamak ve önünüze çıkan canavarları acımasız bir şekilde yok etmek sizin ana göreviniz.

Darksiders ile tanışıklığı olan kişilerin pek de zorluk çekmeyeceği Hunt: Showdown'da arkadaşlarınız olmadan gezmenizi tavsiye etmiyoruz. Zira Darksiders'a aşina değilseniz bu oyuna alışmanız epey bir zamanınızı alacak.

Left 4 Dead 2 🔮

“Ağlayan ve tek atan cadı” deyimiyle ilk kez bu oyunda tanışan milyonlarca oyunsever var. Left 4 Dead öyle bir şöhrete sahip oldu ki kullanıcılar Left 4 Dead 2'nin piyasaya sürülmesini görmek için sadece 1 yıl bekledi.

2009 yılında PC platformuyla tanışan bu korku oyunu hâlâ daha büyük bir oyuncu kitlesine sahip. Left 4 Dead 2 için hazırlanan oyun modları da bir hayli ilgi çekiyor.

Resident Evil 5 😈

Biohazard 5 adıyla da bilinen Resident Evil 5, Resident Evil serisinin yedinci oyunu. 5 Mart 2009'da oyunseverlerin beğenisine sunulan bu proje Capcom tarafından geliştirildi ve yayımlandı. RE 5 muhtemelen dünyanın en iyi online korku oyunları için hazırlanan içeriklerdeki yerini hiçbir zaman kaybetmeyecek.

Lost in Nightmares ve Desperate Escape adlı iki indirilebilir içeriğe (DLC) ev sahipliği yapan Resident Evil 5 için bir de Mercenaries United adlı bir mod geliştirildi. Bu modlar arkadaşlarınızı evinize çağırıp onlarla korkunç oyunlar oynamak için birebir.

Resident Evil: Revelations 2 🖤

Resident Evil 5 ve Resident Evil 6'da yaşanan olayları konu alan bu yapım tabiri caizse kalp krizi geçirtecek kadar korkunç bir oyun.

Resident Evil: Revelations 2'de Claire Redfield ile bir kez daha karşılacaksınız. Bu karşılaşma çok uzun sürmeyecek çünkü bir grup insan karşılama töreninin düzenlendiği binaya saldıracak.

Bu saldırı yüzünden bilincini kaybeden Redfield, uyandığında terk edilmiş bir tesiste olduğunu anlar ve buradan kurtulmak için cephane toplamak, öldürmesi çok zor olan düşmanları öldürmeye çalışmak ve bir yapboz kadar karmaşık olan olaylar silsilesini çözmek için yola koyulur.

The Forest 🌳

Uçak kazası geçiren bir baba ve bu babanın oğlu ile tanışacaksınız. Bir adada mahsursunuz ve çok yakında yamyam yaratıkların akşam yemeği olabilirsiniz. Bunu önlemek için çetin bir savaşa katlanmak mecburiyetindesiniz.

Yamyam yaratıklar önce sizi tanımaya çalışacak ve neler yaptığınızı izleyecek. Sizi uzaktan izleyen yamyamlar bir süre sonra size saldırmaya karar verecek ve hatta korkak olup olmadığınızı anlamak için sizi test edecek.

Yamyamlar sizin hakkınızda daha fazla bilgi topladıkça sizi öldürmek için acele etmeye bile razı olacak. Gerçek hayatta kamp kurmuş ve ormanda yaşamış biriyseniz en iyi korku oyunları listelerinde yer almayı başaran The Forest'ı mutlaka deneyin.

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Backrooms Descent: Horror Game 🚪

En iyi online korku oyunları PC kullanıcılarının yanı sıra mobil platformlarda (telefon, tablet ve benzeri) vakit geçirenlerin de dikkatini çekiyor.

Sonu olmayan labirentlerde cehennemi yaşamaya ve her saniye umutsuzluğun bataklığında kıvranmaya ne dersiniz? En ufak bir objenin bile değeri var. Kaynaklar çok kısıtlı. Her şey detaylarda saklı.

Hapsedildiğiniz yerden kaçmak zorundasınız çünkü aileniz sizi bekliyor. Ya ömrünüzü uçsuz bucaksız odalarda yaşayarak tamamlayacaksınız ya da canavarları ve ölümcül tuzakları göze alarak kurtulmayı deneyeceksiniz. Ortası yok.

Android sürümü || iOS sürümü

Cube Escape: Seasons 🧊

1964 yılının bahar sezonundasınız. Kendinizi bir meyve bahçesine bakan sakin ve ılıman bir odada bulacaksınız. Küp şeklindeki odalardan çıkmaya çalışacaksınız.

Kaldığınız yerde size bir büyükbabanın kullandığı saat, mutfak ve şömine eşlik ediyor. Harvey isimli bir papağan da size bakıyor.

Çevrenizdeki eşyaların ne işe yaradığını öğrenmeye çalışacaksınız ancak bunu yaparken bir şeylerin ters gittiğini hemen anlayacaksınız.

Android sürümü || iOS sürümü

Insomnia 🚫

En iyi gerilim oyunları insanların uykusuz kalmasına neden oluyor. Bu oyun da adından anlaşıldığı üzere sizi uyutmayabilir. Insomnia'da elinizde bir el feneri var ancak bu el fenerinin ışık ve pil seviyesi istenilen düzeyde değil.

Karanlıkta kalma riskinin korkusunu ensenizde hissederken minik ve sevimli (!) canavarlarla karşılaşacaksınız. Karakteriniz uykusuzluktan dolayı acı çeken bir çocuk. Bu çocuk beş gün boyunca bir şekilde sabaha kadar hayatta kalmalı.

Android sürümü || iOS sürümü

Into the Dead 2 ⚰️

70 milyondan fazla kez indirilme başarısına ulaşan Into the Dead'in devamı niteliğinde olan bu yapım ailenizi kurtarmak için zombilerin arasına dalmanızı istiyor. Hayatta kalma oyunları da korkunun bir parçası.

Hayatta kalmak için en güçlü silahları kullanmalı, önünüze geleni biçmeli, katletmeli veya sakat bırakmalısınız. Kimsenin güvende olmadığı bir dünyada yaşamak için neler yapabileceksiniz?

Android sürümü || iOS sürümü

Last Summer ☀️

Bu mobil oyunda yalnızca yürüyecek ve sesler duyacaksınız. Burada dövüşmek veya ölümüne depar atmak yok. Last Summer'da babasına kavuşmak isteyen bir kızı yöneteceksiniz. Konuşmak yok. Tek amacınız kızın evine gitmesini sağlamak. Kısa ve ilginç bir korku oyunu deneyimi sizi bekliyor.

Android sürümü || iOS sürümü

Sinister Edge 👺

3 boyutlu mobil korku oyunları ilginizi çekiyorsa bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Resident Evil'ı andıran Sinister Edge tam 6 yıl önce piyasaya sürüldü.

Birinci şahıs bir kameraya sahip olan Sinister Edge'de ürkütücü bir malikânede belalardan kurtulmaya çalışacaksınız. Karşılaşacağınız durumlar bir yapboz kadar karmaşık ve can sıkıcı.

2 milyondan fazla kez indirilen bu yapım Google'ın editörleri tarafından 2 kez (2017 ve 2018) ödüllendirildi.

Android sürümü || iOS sürümü

Stranger Things: Puzzle Tales 🧩

Bir yapboz ne kadar korkutucu olabilir ki? Bu soruyu bu oyunu yayımlayan Netflix'e sorabilirsiniz. Demogorgon ile savaşmak, gizemli maceralara atılmak, karakterlerinizi güçlendirmek ve üç boyutlu bir rol yapma oyununda korkularla yaşamaya alışmak sizin göreviniz.

Doğaüstü yeteneklerinizi stratejik kararlar alarak kullanın ve durdurulamaz bir ekip oluşturarak düşmanlarınıza karşı savaşın: Puzzle ve korku bir arada!

Android sürümü || iOS sürümü

En iyi online korku oyunları hakkında çeşitli bilgilere ev sahipliği yapan bu içeriğimizin sonuna geldik. Bir korku oyunu oynamak isteyen kişiler için çeşitli seçenekler sunduk.

Bu yazıda iOS ve Android gibi popüler olan mobil platformlar için yayımlanan ücretsiz korku oyunları da var. Ücretli gerilim oyunları ile bedava korkunç oyunlar listemizde kendisine yer bulurken ortaya alternatif oyun eklentileri (FPS, puzzle, RPG) için de bir araştırma koyduk.

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