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    Yeni kanser ilacı baş ve boyun kanserinde güçlü sonuçlar gösterdi

    Johnson & Johnson’ın geliştirdiği deri altı uygulanan tedavi, ileri evre baş ve boyun kanseri hastalarında yüzde 42 yanıt oranına ulaştı. Hastaların yüzde 15’inde tümörler tamamen kayboldu.

    Yeni kanser ilacı baş ve boyun kanserinde güçlü sonuçlar gösterdi Tam Boyutta Gör

    Johnson & Johnson tarafından geliştirilen ve deri altına uygulanan kanser tedavisi Rybrevant Faspro’nun (amivantamab ve hyaluronidaz-lpuj) ileri evre baş ve boyun kanseri hastalarında dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğu açıklandı. Yayımlanan Faz 1b/2 OrigAMI-4 çalışmasının verilerine göre tedavi, daha önce immünoterapi ve kemoterapi almış hastalarda güçlü ve uzun süreli yanıtlar sağladı.

    Araştırma, tekrarlayan veya metastatik baş ve boyun skuamöz hücreli karsinom tanısı bulunan 102 hastayı kapsıyor. Çalışmaya dahil edilen hastalar daha önce platin bazlı kemoterapi ve immünoterapi görmüş ancak hastalıkları ilerlemeye devam etmiş kişilerden oluşuyor.

    Hastaların yüzde 15’inde tümörler tamamen kayboldu

    Bağımsız merkezi değerlendirme sonuçlarına göre tedavinin doğrulanmış genel yanıt oranı yüzde 42 olarak ölçüldü. Hastaların yüzde 15’inde tümörler tamamen ortadan kalkarken yüzde 27’sinde kısmi yanıt elde edildi. Klinik fayda oranı ise yüzde 63'e ulaştı. Hastaların tedaviye ilk yanıt verme süresi ortalama 6,6 hafta olarak kaydedildi.

    Araştırmanın dikkat çeken yönlerinden biri de yanıtların kalıcılığı oldu. Yapılan çalışmada tedaviye olumlu yanıt veren hastalarda etkinin uzun süre devam ettiği görüldü.

    Üç farklı mekanizma ile etki gösteriyor

    Yeni kanser ilacı baş ve boyun kanserinde güçlü sonuçlar gösterdi Tam Boyutta Gör
    Amivantamab, tümör büyümesi ve tedavi direnciyle ilişkilendirilen EGFR ve MET yollarını aynı anda hedefleyen çift etkili bir antikor olarak geliştirildi. İlaç aynı zamanda bağışıklık sistemini de aktive ederek kanser hücrelerine karşı ek bir savunma mekanizması oluşturuyor.

    İlaç, üç haftada bir deri altına uygulanan enjeksiyon şeklinde veriliyor. Bu yöntem, geleneksel antikor tedavilerinde gerekli olan uzun süreli damar içi infüzyonlara kıyasla daha pratik bir kullanım sunuyor.

    Ayrıca tedaviye bağlı yan etkilerin büyük bölümü hafif veya orta şiddette gerçekleşti. En sık görülen yan etkiler arasında düşük albümin seviyesi, cilt döküntüsü, tırnak çevresi iltihabı ve akne benzeri dermatit yer aldı.

    FDA başvurusu yapıldı

    Johnson & Johnson, elde edilen sonuçların ardından ilacın bu hasta grubunda kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) ek biyolojik lisans başvurusunda bulundu. Şirket daha önce aynı endikasyon için FDA'dan “Breakthrough Therapy” yani çığır açıcı tedavi statüsü almıştı

    Baş ve boyun skuamöz hücreli karsinom, dünya genelinde en yaygın görülen kanser türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hastalık, özellikle standart tedavilere yanıt vermeyen ve metastatik aşamaya ulaşan vakalarda oldukça sınırlı tedavi seçenekleriyle karşı karşıya bırakıyor. Bu nedenle OrigAMI-4 çalışmasından gelen sonuçlar, ileri evre baş ve boyun kanseri tedavisinde yeni bir seçenek doğabileceğine işaret eden önemli gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

    Şirket, ilacın potansiyelini daha ileri aşamada değerlendirmek amacıyla Faz 3 OrigAMI-5 çalışmasını da sürdürüyor. Bu araştırmada subkutan amivantamab, pembrolizumab ve karboplatin kombinasyonu ile birinci basamak tedavi olarak test ediliyor. Çalışmanın amacı, tekrarlayan veya metastatik baş ve boyun kanserinde ilk tedavi aşamasındaki sonuçları iyileştirmek.

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