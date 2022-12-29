Huawei Watch GT 3 kullanıcılarını üzen HarmonyOS 3 kararı: Ertelendi!

Tam Boyutta Gör 11 Kasım 2021 tarihinde piyasaya sürülen Huawei Watch GT 3 yakında HarmonyOS 3 için hazırlanan beta güncellemesi ile donatılacak. Şu anda HarmonyOS 2.1 ile yoluna devam eden Watch GT 3 ve GT 3 Pro ikilisi Huawei tarafından alınan bir erteleme kararı yüzünden sekteye uğrayacak.

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HarmonyOS 3 beta güncellemesi neden ertelendi?

Huawei'de çalışan bir müşteri temsilcisi henüz geliştirilme aşamasında olan ilgili HarmonyOS 3 sürümünün 15 Ocak 2023 - 30 Ocak 2023 tarihleri arasında kullanıma açılacağını duyurdu.

Bu beta sürümü aslında bu yılın dördüncü çeyreğinde aktifleştirilecekti ancak Huawei bu plandan vazgeçti. Watch 3 ve Watch 3 Pro kullanıcıları ise bu karardan etkilenmedi.

LTE (4G) bağlantısı ile donatılan bu akıllı saatler veri senkronizasyonu ve pil ömrü konusunda HarmonyOS 3 beta sayesinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak.

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Huawei Watch GT 3 kullanıcıları şaşkın: HarmonyOS 3 ertelendi!