Huawei Watch GT 3 kullanıcılarını üzen HarmonyOS 3 kararı: Ertelendi!

HarmonyOS 3 beta güncellemesi neden ertelendi?
Huawei'de çalışan bir müşteri temsilcisi henüz geliştirilme aşamasında olan ilgili HarmonyOS 3 sürümünün 15 Ocak 2023 - 30 Ocak 2023 tarihleri arasında kullanıma açılacağını duyurdu.
Bu beta sürümü aslında bu yılın dördüncü çeyreğinde aktifleştirilecekti ancak Huawei bu plandan vazgeçti. Watch 3 ve Watch 3 Pro kullanıcıları ise bu karardan etkilenmedi.
LTE (4G) bağlantısı ile donatılan bu akıllı saatler veri senkronizasyonu ve pil ömrü konusunda HarmonyOS 3 beta sayesinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak.
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d