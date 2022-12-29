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    Huawei Watch GT 3 kullanıcılarını üzen HarmonyOS 3 kararı: Ertelendi!

    Bilgisayarların, ekranların ve kulaklıkların birlikte çalışmasını sağlayan HarmonyOS 3 güncellemesi için bekleyen Huawei Watch GT 3 kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratan bir karar alındı. 
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    Huawei Watch GT 3 görseli Tam Boyutta Gör
    11 Kasım 2021 tarihinde piyasaya sürülen Huawei Watch GT 3 yakında HarmonyOS 3 için hazırlanan beta güncellemesi ile donatılacak. Şu anda HarmonyOS 2.1 ile yoluna devam eden Watch GT 3 ve GT 3 Pro ikilisi Huawei tarafından alınan bir erteleme kararı yüzünden sekteye uğrayacak.

     

    HarmonyOS 3 beta güncellemesi neden ertelendi?

    Huawei'de çalışan bir müşteri temsilcisi henüz geliştirilme aşamasında olan ilgili HarmonyOS 3 sürümünün 15 Ocak 2023 - 30 Ocak 2023 tarihleri arasında kullanıma açılacağını duyurdu.

    Bu beta sürümü aslında bu yılın dördüncü çeyreğinde aktifleştirilecekti ancak Huawei bu plandan vazgeçti. Watch 3 ve Watch 3 Pro kullanıcıları ise bu karardan etkilenmedi.

    LTE (4G) bağlantısı ile donatılan bu akıllı saatler veri senkronizasyonu ve pil ömrü konusunda HarmonyOS 3 beta sayesinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak.

     

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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