CPU-Z v1.53 kullanıma sunuldu

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Popüler donanım uygulamalarından CPU-Z'nin 1.53 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. Ücretsiz olarak dağıtılan ve başta işlemci olmak üzere temel sistem bileşenleri hakkında kapsamlı bilgi sunabilen uygulamanın 1.53 sürümü de yine önemli güncellemelerle geliyor.

Yeni sürüm ile birlikte Çince versiyonu da yayımlanmaya başlanan uygulamada Intel'in Core i7 930 & 950, Core i7 980X "Gulftown", Xeon W3565, Mobile Core i7/i5/i3 "Arrendale" (LV ve ULV) gibi henüz çıkmamış işlemcilerine destek. Intel'in Ocak ayında duyuracağı Clarkdale platformu için geliştirilmiş destek, AMD'nin AMD Phenom FX-5000 ?, Athlon II X2/X3/X4 ve Athlon L110 işlemcilerine destek, VIA'nın VX800 ve VX855 çipsetlerine destek, ATi'nin Radeon HD 2100 ve Radeon X1250 entegre grafik yongalarına destek, DirectX 11 tanımlama hatasının düzeltilmesi ve donanımsal sanallaştırma desteğinin komut seti olarak raporlanması sadeleştirilen yeni HTML rapor sayfası gibi yeniliklere sahip.



CPU-Z 1.53'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.