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CPU-Z v1.53 kullanıma sunuldu

9 yıl
10,1b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CPU-Z v1.53 kullanıma sunuldu
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Popüler donanım uygulamalarından CPU-Z'nin 1.53 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. Ücretsiz olarak dağıtılan ve başta işlemci olmak üzere temel sistem bileşenleri hakkında kapsamlı bilgi sunabilen uygulamanın 1.53 sürümü de yine önemli güncellemelerle geliyor.

Yeni sürüm ile birlikte Çince versiyonu da yayımlanmaya başlanan uygulamada Intel'in Core i7 930 & 950, Core i7 980X "Gulftown", Xeon W3565, Mobile Core i7/i5/i3 "Arrendale" (LV ve ULV) gibi henüz çıkmamış işlemcilerine destek. Intel'in Ocak ayında duyuracağı Clarkdale platformu için geliştirilmiş destek, AMD'nin AMD Phenom FX-5000 ?, Athlon II X2/X3/X4 ve Athlon L110 işlemcilerine destek, VIA'nın VX800 ve VX855 çipsetlerine destek, ATi'nin Radeon HD 2100 ve Radeon X1250 entegre grafik yongalarına destek, DirectX 11 tanımlama hatasının düzeltilmesi ve donanımsal sanallaştırma desteğinin komut seti olarak raporlanması sadeleştirilen yeni HTML rapor sayfası gibi yeniliklere sahip.

CPU-Z 1.53'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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Briareos 9 yıl
AMD açısından güzel bir değişiklik var, benim phenom2 x4 955 in core vid i yanlış gösterdi :) 1.52.2 ye geri döndüm.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
HWMonitor ile bu programı niye birleştirmiyorlar anlamıyorum. İkisi de bedava, hani ayrı ayrı satsalar anlayacağım da.
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sahafiec 9 yıl
haber için teşekkürler, İntel işlemciler açısından pek değişiklik yok anlaşılan...
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