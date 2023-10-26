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    Anlık Bildirim

    Shazam üzerinden şehirdeki konserler takip edilebilecek

    Amerikan teknoloji devi Apple’ın 2017 yılında 400 milyon dolara satın aldığı Shazam, yeni güncellemeyle kullanıcı yakınındaki konserleri uygulama üzerinden kolaylıkla görebilecek.

    Shazam üzerinden şehirdeki konserler takip edilebilecek Tam Boyutta Gör

    Amerikan teknoloji devi Apple’ın 2017 yılında 400 milyon dolara satın aldığı Shazam, yeni güncellemeyle kullanıcı yakınındaki konserleri uygulama üzerinden kolaylıkla görebilecek.

    Kullanıcıların bilmedikleri müzikleri keşfetmek için kullandıkları Shazam, konserler özelliği ile kişinin yakınındaki konserleri gösterebilecek.

    Konum üzerinden yaklaşan konserleri gösterecek olan uygulama, kişiselleştirilebilecek ve kullanıcının istediği sanatçılar üzerine filtreleme yapılabilecek.

    Bundan önceki son güncelleme Tiktok, Instagram ve Youtube’daki müziklerin Shazam tarafından bulunabilmesiydi. Aynı anda uygulama açıldığında Shazam çalınan müziği hemen bulabiliyordu.

    Yeni gelen konserler güncellemesi tüm Android ve iOS kullanıcılar için aktif duruma geldi ve kullanılabilir durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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