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Amerikan teknoloji devi Apple’ın 2017 yılında 400 milyon dolara satın aldığı Shazam, yeni güncellemeyle kullanıcı yakınındaki konserleri uygulama üzerinden kolaylıkla görebilecek.

Kullanıcıların bilmedikleri müzikleri keşfetmek için kullandıkları Shazam, konserler özelliği ile kişinin yakınındaki konserleri gösterebilecek.

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Konum üzerinden yaklaşan konserleri gösterecek olan uygulama, kişiselleştirilebilecek ve kullanıcının istediği sanatçılar üzerine filtreleme yapılabilecek.

Bundan önceki son güncelleme Tiktok, Instagram ve Youtube’daki müziklerin Shazam tarafından bulunabilmesiydi. Aynı anda uygulama açıldığında Shazam çalınan müziği hemen bulabiliyordu.

Yeni gelen konserler güncellemesi tüm Android ve iOS kullanıcılar için aktif duruma geldi ve kullanılabilir durumda.

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Shazam üzerinden şehirdeki konserler takip edilebilecek