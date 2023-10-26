Shazam üzerinden şehirdeki konserler takip edilebilecek

Amerikan teknoloji devi Apple’ın 2017 yılında 400 milyon dolara satın aldığı Shazam, yeni güncellemeyle kullanıcı yakınındaki konserleri uygulama üzerinden kolaylıkla görebilecek.
Kullanıcıların bilmedikleri müzikleri keşfetmek için kullandıkları Shazam, konserler özelliği ile kişinin yakınındaki konserleri gösterebilecek.
Konum üzerinden yaklaşan konserleri gösterecek olan uygulama, kişiselleştirilebilecek ve kullanıcının istediği sanatçılar üzerine filtreleme yapılabilecek.
Bundan önceki son güncelleme Tiktok, Instagram ve Youtube’daki müziklerin Shazam tarafından bulunabilmesiydi. Aynı anda uygulama açıldığında Shazam çalınan müziği hemen bulabiliyordu.
Yeni gelen konserler güncellemesi tüm Android ve iOS kullanıcılar için aktif duruma geldi ve kullanılabilir durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.