CPU-Z ve HWMonitor'u geliştiren CPUID'den yeni bir uygulama; TMonitor

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CPU-Z ve HWMonitor gibi donanım dünyası tarafından yaygın olarak kullanılan ücretsiz yazılımlara imza atan CPUID yeni bir uygulama daha geliştiriyor. 1.01 beta sürümü yayınlanan ve en azından şu an için sadece Core i2, Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerle çalışan uygulama, işlemcinin her biri izleği (Thread) için aktif saat hızı kullanımını gösterebiliyor.

Özellikle Hyper-Threading destekli işlemcilerde aktif izlek sayısının ve kullanım durumunun gözlemlenmesinde faydalı olabileceği düşünülen uygulamayı dileyen kullanıcılar buradan indirebilirler.