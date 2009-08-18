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CPU-Z ve HWMonitor'u geliştiren CPUID'den yeni bir uygulama; TMonitor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CPU-Z ve HWMonitor'u geliştiren CPUID'den yeni bir uygulama; TMonitor
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CPU-Z ve HWMonitor gibi donanım dünyası tarafından yaygın olarak kullanılan ücretsiz yazılımlara imza atan CPUID yeni bir uygulama daha geliştiriyor. 1.01 beta sürümü yayınlanan ve en azından şu an için sadece Core i2, Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerle çalışan uygulama, işlemcinin her biri izleği (Thread) için aktif saat hızı kullanımını gösterebiliyor.

Özellikle Hyper-Threading destekli işlemcilerde aktif izlek sayısının ve kullanım durumunun gözlemlenmesinde faydalı olabileceği düşünülen uygulamayı dileyen kullanıcılar buradan indirebilirler.


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teutara 10 yıl
Cpuid firmasının crystalcpuid isimli bir programı vardı, amd'nin cool'nquiet teknolojisinin masaüstünden elle ayarlaılabilen bir versiyonuydu. Müthiş performansına karşılık ücretsizdi. CPU-z için birşey söylemeye gerek yok zaten. Tebrikler ve tabii ki devamını bekliyoruz.
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