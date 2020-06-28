Creative SXFI TRIO kablolu kulaklık holografik sese odaklanıyor

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Ses teknolojileri dendiği zaman akla ilk gelen firmalardan olan Creative, gelişmiş Super X-Fi Gen2 teknolojisi ile donattığı yeni SXFI TRIO kablolu kulaklığını ses tutkunlarının beğenisine sunuyor.

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Creative SXFI TRIO özellikleri ve fiyatı

Creative SXFI TRIO kablolu kulaklık modeli firmanın beğenilen Super X-Fi Gen2 teknolojsini kullanıyor. Bu teknolojide Super X-Fi UltraDSP ses yongası üst seviye bir ses sistemi hissiyatını kullanıcıya ulaştırmak için tasarlandı ve alanında bir ilk. Bu yonga kabloda yer alan modülün içerisine entegre edilmiş.

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Kulaklık içerisinde orta ve yüksek sesler için iyi dengelenmiş iki adet armatür sürücü ve bass için de biyo-selüloz bir sürücü kullanılıyor. Böylece holografik bir hissiyat oluşturacak şekilde ses üretiyor. Ses şiddeti ise 100 desibel seviyesine kadar çıkabiliyor.

Kulaklığın kablosu Kevlar kaplama ve dayanıklılık odaklı. USB Tip-C girişi olduğu için akıllı telefon, tablet, masa üstü ve konsol gibi cihazlarda kullanma imkanı oluyor. Hem oyun hem de görüşme için tasarlanan kulaklık 140$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/269060/creative-launches-sxfi-trio-usb-c-in-ears-with-the-super-x-fi-difference

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