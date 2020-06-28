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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Creative SXFI TRIO kablolu kulaklık holografik sese odaklanıyor

    Creative SXFI TRIO kablolu kulaklık firmanın Super X-Fi Gen2 ses yongası ve üçlü ses sürücüleri ile üst seviye bir ses sisteminin hissiyatını vermeyi amaçlıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Creative SXFI TRIO kablolu kulaklık holografik sese odaklanıyor
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    Ses teknolojileri dendiği zaman akla ilk gelen firmalardan olan Creative, gelişmiş Super X-Fi Gen2 teknolojisi ile donattığı yeni SXFI TRIO kablolu kulaklığını ses tutkunlarının beğenisine sunuyor.

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    Creative SXFI TRIO özellikleri ve fiyatı

    Creative SXFI TRIO kablolu kulaklık modeli firmanın beğenilen Super X-Fi Gen2 teknolojsini kullanıyor. Bu teknolojide Super X-Fi UltraDSP ses yongası üst seviye bir ses sistemi hissiyatını kullanıcıya ulaştırmak için tasarlandı ve alanında bir ilk. Bu yonga kabloda yer alan modülün içerisine entegre edilmiş.

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    Kulaklık içerisinde orta ve yüksek sesler için iyi dengelenmiş iki adet armatür sürücü ve bass için de biyo-selüloz bir sürücü kullanılıyor. Böylece holografik bir hissiyat oluşturacak şekilde ses üretiyor. Ses şiddeti ise 100 desibel seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Kulaklığın kablosu Kevlar kaplama ve dayanıklılık odaklı. USB Tip-C girişi olduğu için akıllı telefon, tablet, masa üstü ve konsol gibi cihazlarda kullanma imkanı oluyor. Hem oyun hem de görüşme için tasarlanan kulaklık 140$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/269060/creative-launches-sxfi-trio-usb-c-in-ears-with-the-super-x-fi-difference Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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