Kablolu kulaklık önerisi için en iyi kablolu kulaklıklar (2024)

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Kablolu kulaklıklar, gecikmesiz ses iletimi, yüksek ses kalitesi ve dayanıklılıklarıyla halen pek çok kullanıcı için ideal bir seçenek. Kablosuz kulaklıklara kıyasla senkronizasyon sorunları yaşamadan kesintisiz bir deneyim sunmaları, özellikle müzik dinleyenler, ses ile uğraşanlar ve oyuncular tarafından tercih edilmelerini sağlıyor. Pil ömrü kısıtlaması olmadan uzun süre kullanılabilen kablolu kulaklıklar, ses kalitesi ve konfor açısından da öne çıkıyor. Peki en iyi kablolu kulaklık hangisi? İşte kablolu kulaklık önerileri:

Kablolu kulaklık yorumları dikkate alındığında; en iyi kablolu kulaklık markaları sıralamasında Sony, HyperX ve JBL öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek kablolu kulaklık önerileri olarak ise Sony MDR-ZX110AP, HyperX Cloud Core 7.1 ve JBL C100SI modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Sony MDR-ZX110AP Tam Boyutta Gör Sony MDR-ZX110AP, katlanabilir kablolu kulaklık arayanların ilk tercihlerinden oluyor. Kablolu kulaklık fiyatları göz önüne alındığında avantajlı bir yerde bulunan Sony MDR-ZX110AP, 30mm sürücülere sahip. Kulaklık kablosunda bulunan kablo üstü kumanda ve dahili mikrofonla müzik dinlerken akıllı telefonunuza gelen aramaları eller serbest şekilde yanıtlamak da mümkün. 30mm neodimyum sürücüler

Kablo üstü kumanda

Dahili mikrofon

Katlanır tasarım

24 Ohm

1,2 metre kablo uzunluğu Sony MDR-ZX110AP kullanıcı yorumları 💭 👨 3 yıldır JBL kullanıyordum ama artan fiyatlar yüzünden daha uzun süre kullanabileceğim uygun bir fiyat performans ürünü aradım, bütçem kısıtlı bu yüzden kablosuz bluetoothlara pek uymadı, bu model hakkında f/p yorumlarıyla yaklaşık 5 yıldır kullanıcı deneyimleri beni ikna etti. Beklediğimden bir tık küçük ama benim için sorun olmadı, kavrayış yumuşak, müzik seviyesi ideal ama keşke birkaç tık daha güçlü olsaymış. Almayı düşünen varsa kaçırmasın. 👩 Ürünü 5 aydır kullanıyorum ve memnunum. Şu an alsam yine alırdım. Daha iyi Müzik dinleyebilmek için aldım ve gerçekten ses kalitesi harika. Tavsiye ederim fiyat performans ürünü net.

2️⃣ HyperX Cloud Core 7.1 Tam Boyutta Gör HyperX Cloud Core 7.1, satın alınabilecek en iyi kablolu kulaklıklar arasında yer alıyor. HyperX Cloud Core güçlendirilmiş sürükleyicilik ve konumsal ses ipuçları için 2 yıllık DTS Headphone:X Uzamsal Ses aktivasyonu içeriyor. Suni deri kulaklık pedleri konfor sağlarken dahili, çıkarılabilir gürültü engelleyici mikrofon da oyunlarda veya sesli görüşmelerde netlik sağlıyor. Sanal 7.1 surround ses

Özel HyperX konforu

Gelişmiş ses kontrol kutusu

2 yıllık DTS Headphone:X

Dahili mikrofon

Aktif gürültü engelleme

60 Ohm

5mm sürücü

1 metre kablo uzunluğu HyperX Cloud Core 7.1 kullanıcı yorumları 💭 👨 HyperX kalitesine güvenerek ilk üst segment kulaklığımı aldım. Ses kalitesi malzeme kalitesi her şeyi mükemmel kablosu yeterince uzun katlanma yapmıyor sadece pedleri deri olduğu için yazın terletme yapabilir. 👩 Mükemmel, harika. Sadece kulak süngerinin deri olması rahatsız edebilir. Deri olduğu için doğal olarak terletiyor. Ses kalitesi, malzeme kalitesi, mikrofon kalitesi, gürültü engellemesi çok güzel.

3️⃣ JBL C100SI Tam Boyutta Gör En çok tercih edilen kablolu kulaklık modelleri arasında olan JBL C100SI, özellikle uygun fiyatıyla kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Kulak için kablolu kulaklık modeli olan ürün, ergonomik yapısıyla ön plana çıkıyor. Tek tuş ile kontrol imkanı sağlayan JBL C100SI, bağlantısını ise 3.5mm jak girişi üzerinden yapıyor. 9mm ses sürücüsü

Hafif ve ergonomik

Tek tuş ile kontrol

16 ohm

1,2 metre kablo uzunluğu JBL C100SI kullanıcı yorumları 💭 👨 Müzik dinlerken arkadaki sesleri rahatlıkla ayırt edebiliyorsunuz fiyatına göre çok kaliteli bir ses sunuyor. Sadece kulağı tutan silikonları kulaktan çıkabiliyor o da kişiye özgü bir durum galiba. 👩 Ses kalitesi ve yanında çıkan kulak padleri ile gayet kaliteli bir kulaklık. Öncesinde başka bir bilinen markanın kulaklığını aldım ama istediğim ses kalitesi yoktu. Benzer fiyata JBL aldım ve gayet memnunum.

4️⃣ Sony MDR-EX15APB Tam Boyutta Gör En iyi kablosuz kulaklık modelleri ile son yıllarda öne çıkan Sony, kablolu kulaklıklarda da boy gösteriyor. Sony MDR-EX15APB ise segmentinde ses kalitesiyle öne çıkan uygun fiyatlı kablolu kulaklık konumunda. Güçlü, dengeli ses için 9 mm neodimyum sürücüler ile gelen kulaklık, konforlu, tam oturan silikon kulaklık başlıklara sahip. 9 mm neodimyum sürücü

8 Hz – 22 kHz frekans aralığı

Tek tuş ile kontrol

16 ohm

1,2 metre kablo uzunluğu Sony MDR-EX15APB kullanıcı yorumları 💭 👨 Benzer fiyatlı ürünlere para vermeyin. Giriş seviyesindeki bir kulaklıktan alınabilecek en iyi performans. Ayaküstü marketlerde satılan ucuz kulaklıklara para vermeyin. Daha önceki Sony’lerime göre bas sesler %80 (vasatlara göre en az 2x), diğer seslerde sorun yok. 👩 Bu fiyat bandı için beklemediğim bir sonuçla karşılaştım bu paraya ses kalitesi olarak daha iyisini bulabileceğinizi sanmıyorum. Kablo kalitesi bu paraya olan her kulaklıkta olduğu gibi vasat. Dikkatli kullanmanız gerek. Ancak ses kalitesi dediğim gibi rakipsiz bu seviyede.

5️⃣ JBL Tune 500 Tam Boyutta Gör Ses teknolojileri alanında öncü firmalardan olan JBL, Tune 500 modeliyle zirvelere oynamaya devam ediyor. Fiyat performans kablolu kulaklık olan JBL Tune 500, dolanmayan kablosuyla işlevsel yapıda Ayrıca Siri veya Google Asistan ile tek tuş ile erişmek mümkün. En sağlam kablolu kulaklık olan JBL Tune 500, 32mm sürücüleri güç ses sunmayı da başarıyor. 32mm sürücü boyutu

32 ohm

Yaklaşık 1.2 metre kablo uzunluğu

Dahili mikrofon

Eller serbest arama

Bas desteği

Siri veya Google Asistan desteği JBL Tune 500 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ses kalitesi beni tatmin etti. Fiyat performans ürünü. Tek sıkıntısı kablosu çok ince ama dikkatli kullanılırsa bir sorun yaşatacağını sanmıyorum. 👩 Bass'ı fazla vereceğim derken tizden veya ses kalitesinden hiç ödün vermiyor. Kullanırken kaliteli olduğunu anlıyorsunuz.

6️⃣ Bose QuietComfort Ultra Tam Boyutta Gör Premium sınıfa hitap eden kablolu kulaklık tavsiyesi isteyenler için Bose QuietComfort Ultra özellikleriyle dikkat çekiyor. Bose QuietComfort Ultra, tam gürültü giderme özelliğine sahip. Sessiz, Farkında ve Sarmalayan Ses modlarıyla öne çıkan üründe kristal netliğinde görüşme imkanı da sunuyor dahili mikrofonuyla. Ürünün en önemli özelliklerinden birisi de hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilmesi. Hem kablolu hem kablosuz

Bluetooth 5.3

Aktif gürültü engelleme

Ergonomik tasarım

Net telefon aramaları Bose QuietComfort Ultra kullanıcı yorumları 💭 👨 kulak çevresinde uzun süre kullanımda ağrı yaşatmıyor. Üstteki kordan da baskı yapmadığı için uzun süreli kullanımda ağrı yapmadı hiç. Daha önce farklı firmalardan bu türdeki büyük kulaklıklarda bu sorunları yaşamıştım. Ses kalitesi de üst seviyede, söylemeye gerek yok. 👩 Ses seviyesi, seslerin bozulmadan kulağa iletilmesi, konfor, kulaklığın başa baskı yapmaması… Bunların hepsi on numara beş yıldız.

7️⃣ Philips TAUE100 Tam Boyutta Gör En iyi kablolu kulaklık markaları arasında olan Philips, TAUE100 modeli ile uygun fiyatta güçlü bas isteyenlerin ihtiyacını karşılıyor. Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücülere sahip olan kulaklık, net ses için neodimyum mıknatıslar kullanıyor. Eğer fiyat performans kulaklık arıyorsanız Philips TAUE100 aradığınız ürün olabilir. 14,2 mm neodimyum sürücüler

32 ohm

1,2 metre kablo uzunluğu

Ergonomik tasarım

20 - 20.000 Hz frekans aralığı Philips TAUE100 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ses kalitesi fiyatına göre normal. Kablosuz kulaklıların radyasyon yayması nedeniyle aldım. Dinlediğiniz müziklerde bir rahatsızlık da vermiyor, patlamıyor. 👩 Harika ses kalitesi var. Fiyatı biraz yüksek sanki. Fiyat dışında çok iyi. Elbette gidip de üst seviye kulaklıklarla karşılaştırmayın yine de.

8️⃣ Sennheiser IE 200 Tam Boyutta Gör Ve listenin üst seviyeye hitap eden bir diğer kulaklığına geliyoruz: Sennheiser IE 200. En iyi kablolu kulak içi kulaklık olan Sennheiser IE 200, odyofil sınıfı doğal sesler sunuyor. 7 mm'lik ekstra geniş bant True Response sürücüler, neredeyse hiç harmonik bozulma göstermiyor. Ayrıca IE 200'de, düşük frekansları tercihinize göre ayarlamak mümkün. Bu da bas üzerinde güçlü bir kontrol sağlıyor. Odyofil sınıfı ses

7mm True Response sürücü

18 Ohm

Düşük frekans ayarı

Mikrofon yok

MMCX konektörlü ve 3,5 mm uçlu örgülü kablo

Silikon ve hafızalı köpük setleri

1,2 metre kablo uzunluğu Sennheiser IE 200 kullanıcı yorumları 💭 👨 Kullandığım en iyi kulaklık. Çok fazla kulaklık kullandım ama bu fiyat bandına ilk defa çıktım. Değer. Ben çok memnunum, tavsiye ederim. 👩 Malzeme kalitesi olsun sesi olsun her şeyini beğendim. Ses açısından momentum free ye 100/87 tw3 e 100/70 versem buna 100/90 veririm. Kulağa yerleşmesi rahat, kablosu da kolay yıpranır gibi durmuyor. Ses kalitesi desem zaten harika. Bu fiyata bu kulaklığı alabilmek ... Sennheiser kafayı yemiş.

9️⃣ Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio Tam Boyutta Gör Beyerdynamic DT 770 PRO, sıra dışı kalitesiyle, profesyonellere ve ses meraklılarına hitap eden bir kulaklık konumunda. Konforu ve performansı ile DT 770 PRO, kayıt stüdyoları için post prodüksiyon ve yayınlarda kullanım için düşünülmüş. Düşük kütleli sargısı ve diyafram montajı sayesinde elektrostatik kulaklıklarla eşit bir performans da gösterebiliyor. Yumuşak kulak pedleri, ayarlanabilir kulaklıkları ve tek taraflı bağlantı kablosu ile uzun süreli kullanımlarda konfordan ödün vermiyor. En iyi kablolu kulaklık modelleri arasında olan Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio, bas ve tizlerde de üstün performans sergiliyor. Kapalı, yayılı alan stüdyo kulaklığı,

Yenilikçe bas refleks sistemi

Güçlü, çelik yaylı kafa bandı

Yumuşak kafa bandı içi

Tek taraflı kablo

Altın kaplama mini stereo jack (3,5mm) ve 1/4 inç adaptör (6,35mm)

80 ohm

1.6 metre kablo uzunluğu

5 - 35.000 Hz frekans aralığı Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio kullanıcı yorumları 💭 👨 Her ses olması gerektiği gibi. Tizler patlamıyor, baslar güçlü. Midler yerinde. Hi-fi dinlerken her ayrıntı duyuluyor. Küçük bir dac/amp ile bulutların üzerindesiniz. Sadece kablosu uzun. 👩 Ses kalitesi çok güzel, frekanslarda bozulma distortion vs yok, ama ses kartım olmadığı için ses seviyesi çok düşük. Gaming ve müzik için en iyi kulaklık.

🔟 JBL T205 Tam Boyutta Gör Listemizin son ürünü ise fiyat segmentinde öne çıkan JBL T205. En iyi kablolu telefon kulaklığı arayanlara tavsiye edilen JBL T205, hafif, rahat ve kompakt kullanımı ile dikkat çekiyor. 12.5 mm boyutlarında bir çift sürücü ile baslar ve tizler oldukça dengeli bir şekilde kullanıcıya iletiliyor. Tek tuş ile kontrol imkanı sağlayan JBL T205 aynı zamanda dolanmayan kabloya sahip. 12.5mm sürücü

20 Hz - 20 kHz frekans aralığı

32 ohm

1.2 metre kablo uzunluğu

Bas ve tiz dengeli

Dahili mikrofon

Dolanmayan kablo JBL T205 kullanıcı yorumları 💭 👨 Kulaklığı telefonumda radyo dinlemek için almıştım, daha önce kablosuz olan modelden kullandım fakat beni tatmin etmedi, ama bu kulaklık gayet stereo ses veriyor ve basslar da net duyuluyor, beğendim gayet güzel. 👩 Uzun süredir JBL'in ürünlerini kullanıyorum. Ses kalitesi küçümsenemeyecek kadar iyi. İyi bir ses kartı olan masaüstümde ve İPhone 6 cihazımda denedim. İkisinde de sesler çok tiz ve net. Bass olarak orta seviyede kalıyor. Fiyatına göre performansı çok tatmin edici.

Bu kablolu kulaklık tavsiyesi rehberinde her bütçeye uyun kablolu kulaklık önerileri yaptık. En iyi kablolu kulaklıklar ile müzik dinlemek veya oyun oynamak çok daha zevkli bir hal alıyor. Ayrıca premium ve profesyonellere hitap eden kulaklıklar da listede yer alıyor. Öte yandan en sağlam kablolu kulaklıkları Black Friday indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyata satın alabilirsiniz.

En iyi gaming & oyuncu kulaklığı önerileri 1 ay önce eklendi

Kablolu kulaklık alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔 Tam Boyutta Gör Kablolu kulaklık alırken ses kalitesi, konfor, gürültü izolasyonu, mikrofon özelliği gibi detaylara dikkat etmek gerekiyor. Ses kalitesi

Konfor

Gürültü izolasyonu

Mikrofon özelliği

Kablo kalitesi

Jak uyumluğu

Fiyat-performans dengesi

Kullanıcı yorumları

En İyi Kablolu Kulaklıklar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 234534

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En iyi kablolu kulaklık önerileri