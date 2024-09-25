Kablolu kulaklık önerisi için en iyi kablolu kulaklıklar (2024)

- En İyi Kablolu Kulaklık 🎧
- 1️⃣ Sony MDR-ZX110AP
- 2️⃣ HyperX Cloud Core 7.1
- 3️⃣ JBL C100SI
- 4️⃣ Sony MDR-EX15APB
- 5️⃣ JBL Tune 500
- 6️⃣ Bose QuietComfort Ultra
- 7️⃣ Philips TAUE100
- 8️⃣ Sennheiser IE 200
- 9️⃣ Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio
- 🔟 JBL T205
- Kablolu kulaklık alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔
- Yorumlar
Kablolu kulaklıklar, gecikmesiz ses iletimi, yüksek ses kalitesi ve dayanıklılıklarıyla halen pek çok kullanıcı için ideal bir seçenek. Kablosuz kulaklıklara kıyasla senkronizasyon sorunları yaşamadan kesintisiz bir deneyim sunmaları, özellikle müzik dinleyenler, ses ile uğraşanlar ve oyuncular tarafından tercih edilmelerini sağlıyor. Pil ömrü kısıtlaması olmadan uzun süre kullanılabilen kablolu kulaklıklar, ses kalitesi ve konfor açısından da öne çıkıyor. Peki en iyi kablolu kulaklık hangisi? İşte kablolu kulaklık önerileri:
|Marka - Model 🎶
|Fiyat 🏷️
|Sony MDR-ZX110AP
|699 TL
|HyperX Cloud Core 7.1
|1.798 TL
|JBL C100SI
|429 TL
|Sony Mdr-ex15Apb
|269 TL
|JBL Tune 500
|729 TL
|Bose QuietComfort Ultra
|19.999 TL
|Philips TAUE100
|309 TL
|Sennheiser IE 200
|5.999 TL
|Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio
|6.999 TL
|JBL T205
|699 TL
Kablolu kulaklık yorumları dikkate alındığında; en iyi kablolu kulaklık markaları sıralamasında Sony, HyperX ve JBL öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek kablolu kulaklık önerileri olarak ise Sony MDR-ZX110AP, HyperX Cloud Core 7.1 ve JBL C100SI modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Sony MDR-ZX110AP
- 30mm neodimyum sürücüler
- Kablo üstü kumanda
- Dahili mikrofon
- Katlanır tasarım
- 24 Ohm
- 1,2 metre kablo uzunluğu
Sony MDR-ZX110AP kullanıcı yorumları 💭
👨 3 yıldır JBL kullanıyordum ama artan fiyatlar yüzünden daha uzun süre kullanabileceğim uygun bir fiyat performans ürünü aradım, bütçem kısıtlı bu yüzden kablosuz bluetoothlara pek uymadı, bu model hakkında f/p yorumlarıyla yaklaşık 5 yıldır kullanıcı deneyimleri beni ikna etti. Beklediğimden bir tık küçük ama benim için sorun olmadı, kavrayış yumuşak, müzik seviyesi ideal ama keşke birkaç tık daha güçlü olsaymış. Almayı düşünen varsa kaçırmasın.
👩 Ürünü 5 aydır kullanıyorum ve memnunum. Şu an alsam yine alırdım. Daha iyi Müzik dinleyebilmek için aldım ve gerçekten ses kalitesi harika. Tavsiye ederim fiyat performans ürünü net.
2️⃣ HyperX Cloud Core 7.1
- Sanal 7.1 surround ses
- Özel HyperX konforu
- Gelişmiş ses kontrol kutusu
- 2 yıllık DTS Headphone:X
- Dahili mikrofon
- Aktif gürültü engelleme
- 60 Ohm
- 5mm sürücü
- 1 metre kablo uzunluğu
HyperX Cloud Core 7.1 kullanıcı yorumları 💭
👨 HyperX kalitesine güvenerek ilk üst segment kulaklığımı aldım. Ses kalitesi malzeme kalitesi her şeyi mükemmel kablosu yeterince uzun katlanma yapmıyor sadece pedleri deri olduğu için yazın terletme yapabilir.
👩 Mükemmel, harika. Sadece kulak süngerinin deri olması rahatsız edebilir. Deri olduğu için doğal olarak terletiyor. Ses kalitesi, malzeme kalitesi, mikrofon kalitesi, gürültü engellemesi çok güzel.
3️⃣ JBL C100SI
- 9mm ses sürücüsü
- Hafif ve ergonomik
- Tek tuş ile kontrol
- 16 ohm
- 1,2 metre kablo uzunluğu
JBL C100SI kullanıcı yorumları 💭
👨 Müzik dinlerken arkadaki sesleri rahatlıkla ayırt edebiliyorsunuz fiyatına göre çok kaliteli bir ses sunuyor. Sadece kulağı tutan silikonları kulaktan çıkabiliyor o da kişiye özgü bir durum galiba.
👩 Ses kalitesi ve yanında çıkan kulak padleri ile gayet kaliteli bir kulaklık. Öncesinde başka bir bilinen markanın kulaklığını aldım ama istediğim ses kalitesi yoktu. Benzer fiyata JBL aldım ve gayet memnunum.
4️⃣ Sony MDR-EX15APB
- 9 mm neodimyum sürücü
- 8 Hz – 22 kHz frekans aralığı
- Tek tuş ile kontrol
- 16 ohm
- 1,2 metre kablo uzunluğu
Sony MDR-EX15APB kullanıcı yorumları 💭
👨 Benzer fiyatlı ürünlere para vermeyin. Giriş seviyesindeki bir kulaklıktan alınabilecek en iyi performans. Ayaküstü marketlerde satılan ucuz kulaklıklara para vermeyin. Daha önceki Sony’lerime göre bas sesler %80 (vasatlara göre en az 2x), diğer seslerde sorun yok.
👩 Bu fiyat bandı için beklemediğim bir sonuçla karşılaştım bu paraya ses kalitesi olarak daha iyisini bulabileceğinizi sanmıyorum. Kablo kalitesi bu paraya olan her kulaklıkta olduğu gibi vasat. Dikkatli kullanmanız gerek. Ancak ses kalitesi dediğim gibi rakipsiz bu seviyede.
5️⃣ JBL Tune 500
- 32mm sürücü boyutu
- 32 ohm
- Yaklaşık 1.2 metre kablo uzunluğu
- Dahili mikrofon
- Eller serbest arama
- Bas desteği
- Siri veya Google Asistan desteği
JBL Tune 500 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ses kalitesi beni tatmin etti. Fiyat performans ürünü. Tek sıkıntısı kablosu çok ince ama dikkatli kullanılırsa bir sorun yaşatacağını sanmıyorum.
👩 Bass'ı fazla vereceğim derken tizden veya ses kalitesinden hiç ödün vermiyor. Kullanırken kaliteli olduğunu anlıyorsunuz.
6️⃣ Bose QuietComfort Ultra
- Hem kablolu hem kablosuz
- Bluetooth 5.3
- Aktif gürültü engelleme
- Ergonomik tasarım
- Net telefon aramaları
Bose QuietComfort Ultra kullanıcı yorumları 💭
👨 kulak çevresinde uzun süre kullanımda ağrı yaşatmıyor. Üstteki kordan da baskı yapmadığı için uzun süreli kullanımda ağrı yapmadı hiç. Daha önce farklı firmalardan bu türdeki büyük kulaklıklarda bu sorunları yaşamıştım. Ses kalitesi de üst seviyede, söylemeye gerek yok.
👩 Ses seviyesi, seslerin bozulmadan kulağa iletilmesi, konfor, kulaklığın başa baskı yapmaması… Bunların hepsi on numara beş yıldız.
7️⃣ Philips TAUE100
- 14,2 mm neodimyum sürücüler
- 32 ohm
- 1,2 metre kablo uzunluğu
- Ergonomik tasarım
- 20 - 20.000 Hz frekans aralığı
Philips TAUE100 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ses kalitesi fiyatına göre normal. Kablosuz kulaklıların radyasyon yayması nedeniyle aldım. Dinlediğiniz müziklerde bir rahatsızlık da vermiyor, patlamıyor.
👩 Harika ses kalitesi var. Fiyatı biraz yüksek sanki. Fiyat dışında çok iyi. Elbette gidip de üst seviye kulaklıklarla karşılaştırmayın yine de.
8️⃣ Sennheiser IE 200
- Odyofil sınıfı ses
- 7mm True Response sürücü
- 18 Ohm
- Düşük frekans ayarı
- Mikrofon yok
- MMCX konektörlü ve 3,5 mm uçlu örgülü kablo
- Silikon ve hafızalı köpük setleri
- 1,2 metre kablo uzunluğu
Sennheiser IE 200 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kullandığım en iyi kulaklık. Çok fazla kulaklık kullandım ama bu fiyat bandına ilk defa çıktım. Değer. Ben çok memnunum, tavsiye ederim.
👩 Malzeme kalitesi olsun sesi olsun her şeyini beğendim. Ses açısından momentum free ye 100/87 tw3 e 100/70 versem buna 100/90 veririm. Kulağa yerleşmesi rahat, kablosu da kolay yıpranır gibi durmuyor. Ses kalitesi desem zaten harika. Bu fiyata bu kulaklığı alabilmek ... Sennheiser kafayı yemiş.
9️⃣ Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio
- Kapalı, yayılı alan stüdyo kulaklığı,
- Yenilikçe bas refleks sistemi
- Güçlü, çelik yaylı kafa bandı
- Yumuşak kafa bandı içi
- Tek taraflı kablo
- Altın kaplama mini stereo jack (3,5mm) ve 1/4 inç adaptör (6,35mm)
- 80 ohm
- 1.6 metre kablo uzunluğu
- 5 - 35.000 Hz frekans aralığı
Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio kullanıcı yorumları 💭
👨 Her ses olması gerektiği gibi. Tizler patlamıyor, baslar güçlü. Midler yerinde. Hi-fi dinlerken her ayrıntı duyuluyor. Küçük bir dac/amp ile bulutların üzerindesiniz. Sadece kablosu uzun.
👩 Ses kalitesi çok güzel, frekanslarda bozulma distortion vs yok, ama ses kartım olmadığı için ses seviyesi çok düşük. Gaming ve müzik için en iyi kulaklık.
🔟 JBL T205
- 12.5mm sürücü
- 20 Hz - 20 kHz frekans aralığı
- 32 ohm
- 1.2 metre kablo uzunluğu
- Bas ve tiz dengeli
- Dahili mikrofon
- Dolanmayan kablo
JBL T205 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kulaklığı telefonumda radyo dinlemek için almıştım, daha önce kablosuz olan modelden kullandım fakat beni tatmin etmedi, ama bu kulaklık gayet stereo ses veriyor ve basslar da net duyuluyor, beğendim gayet güzel.
👩 Uzun süredir JBL'in ürünlerini kullanıyorum. Ses kalitesi küçümsenemeyecek kadar iyi. İyi bir ses kartı olan masaüstümde ve İPhone 6 cihazımda denedim. İkisinde de sesler çok tiz ve net. Bass olarak orta seviyede kalıyor. Fiyatına göre performansı çok tatmin edici.
Bu kablolu kulaklık tavsiyesi rehberinde her bütçeye uyun kablolu kulaklık önerileri yaptık. En iyi kablolu kulaklıklar ile müzik dinlemek veya oyun oynamak çok daha zevkli bir hal alıyor. Ayrıca premium ve profesyonellere hitap eden kulaklıklar da listede yer alıyor. Öte yandan en sağlam kablolu kulaklıkları Black Friday indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyata satın alabilirsiniz.
Kablolu kulaklık alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔
- Ses kalitesi
- Konfor
- Gürültü izolasyonu
- Mikrofon özelliği
- Kablo kalitesi
- Jak uyumluğu
- Fiyat-performans dengesi
- Kullanıcı yorumları
En İyi Kablolu Kulaklıklar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 234534Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu