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    Kablolu kulaklık önerisi için en iyi kablolu kulaklıklar (2024)

    Müzik dinlemek için kulaklık arıyorsanız işte sizin için en iyi kablolu kulaklıklar! Kablolu kulaklık öneri rehberi ile her bütçeye uygun modeller burada:       

    Kablolu kulaklıklar, gecikmesiz ses iletimi, yüksek ses kalitesi ve dayanıklılıklarıyla halen pek çok kullanıcı için ideal bir seçenek. Kablosuz kulaklıklara kıyasla senkronizasyon sorunları yaşamadan kesintisiz bir deneyim sunmaları, özellikle müzik dinleyenler, ses ile uğraşanlar ve oyuncular tarafından tercih edilmelerini sağlıyor. Pil ömrü kısıtlaması olmadan uzun süre kullanılabilen kablolu kulaklıklar, ses kalitesi ve konfor açısından da öne çıkıyor. Peki en iyi kablolu kulaklık hangisi? İşte kablolu kulaklık önerileri:

    En İyi Kablolu Kulaklık 🎧
    Marka - Model 🎶 Fiyat 🏷️
    Sony MDR-ZX110AP 699 TL
    HyperX Cloud Core 7.1 1.798 TL
    JBL C100SI 429 TL
    Sony Mdr-ex15Apb 269 TL
    JBL Tune 500 729 TL
    Bose QuietComfort Ultra 19.999 TL
    Philips TAUE100 309 TL
    Sennheiser IE 200  5.999 TL
    Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio 6.999 TL
    JBL T205 699 TL

    Kablolu kulaklık yorumları dikkate alındığında; en iyi kablolu kulaklık markaları sıralamasında Sony, HyperX ve JBL öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek kablolu kulaklık önerileri olarak ise Sony MDR-ZX110AP, HyperX Cloud Core 7.1 ve JBL C100SI modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Sony MDR-ZX110AP

    Sony MDR-ZX110AP Tam Boyutta Gör
    Sony MDR-ZX110AP, katlanabilir kablolu kulaklık arayanların ilk tercihlerinden oluyor. Kablolu kulaklık fiyatları göz önüne alındığında avantajlı bir yerde bulunan Sony MDR-ZX110AP, 30mm sürücülere sahip. Kulaklık kablosunda bulunan kablo üstü kumanda ve dahili mikrofonla müzik dinlerken akıllı telefonunuza gelen aramaları eller serbest şekilde yanıtlamak da mümkün.
    • 30mm neodimyum sürücüler
    • Kablo üstü kumanda
    • Dahili mikrofon
    • Katlanır tasarım
    • 24 Ohm
    • 1,2 metre kablo uzunluğu

    Sony MDR-ZX110AP kullanıcı yorumları 💭

    👨 3 yıldır JBL kullanıyordum ama artan fiyatlar yüzünden daha uzun süre kullanabileceğim uygun bir fiyat performans ürünü aradım, bütçem kısıtlı bu yüzden kablosuz bluetoothlara pek uymadı, bu model hakkında f/p yorumlarıyla yaklaşık 5 yıldır kullanıcı deneyimleri beni ikna etti. Beklediğimden bir tık küçük ama benim için sorun olmadı, kavrayış yumuşak, müzik seviyesi ideal ama keşke birkaç tık daha güçlü olsaymış. Almayı düşünen varsa kaçırmasın.

    👩 Ürünü 5 aydır kullanıyorum ve memnunum. Şu an alsam yine alırdım. Daha iyi Müzik dinleyebilmek için aldım ve gerçekten ses kalitesi harika. Tavsiye ederim fiyat performans ürünü net.

    2️⃣ HyperX Cloud Core 7.1

    HyperX Cloud Core 7.1 Tam Boyutta Gör
    HyperX Cloud Core 7.1, satın alınabilecek en iyi kablolu kulaklıklar arasında yer alıyor. HyperX Cloud Core güçlendirilmiş sürükleyicilik ve konumsal ses ipuçları için 2 yıllık DTS Headphone:X Uzamsal Ses aktivasyonu içeriyor. Suni deri kulaklık pedleri konfor sağlarken dahili, çıkarılabilir gürültü engelleyici mikrofon da oyunlarda veya sesli görüşmelerde netlik sağlıyor.
    • Sanal 7.1 surround ses
    • Özel HyperX konforu
    • Gelişmiş ses kontrol kutusu
    • 2 yıllık DTS Headphone:X
    • Dahili mikrofon
    • Aktif gürültü engelleme
    • 60 Ohm
    • 5mm sürücü
    • 1 metre kablo uzunluğu

    HyperX Cloud Core 7.1 kullanıcı yorumları 💭

    👨 HyperX kalitesine güvenerek ilk üst segment kulaklığımı aldım. Ses kalitesi malzeme kalitesi her şeyi mükemmel kablosu yeterince uzun katlanma yapmıyor sadece pedleri deri olduğu için yazın terletme yapabilir.

    👩 Mükemmel, harika. Sadece kulak süngerinin deri olması rahatsız edebilir. Deri olduğu için doğal olarak terletiyor. Ses kalitesi, malzeme kalitesi, mikrofon kalitesi, gürültü engellemesi çok güzel.

    3️⃣ JBL C100SI

    JBL C100SI Tam Boyutta Gör
    En çok tercih edilen kablolu kulaklık modelleri arasında olan JBL C100SI, özellikle uygun fiyatıyla kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Kulak için kablolu kulaklık modeli olan ürün, ergonomik yapısıyla ön plana çıkıyor. Tek tuş ile kontrol imkanı sağlayan JBL C100SI, bağlantısını ise 3.5mm jak girişi üzerinden yapıyor.
    • 9mm ses sürücüsü
    • Hafif ve ergonomik
    • Tek tuş ile kontrol
    • 16 ohm
    • 1,2 metre kablo uzunluğu

    JBL C100SI kullanıcı yorumları 💭

    👨 Müzik dinlerken arkadaki sesleri rahatlıkla ayırt edebiliyorsunuz fiyatına göre çok kaliteli bir ses sunuyor. Sadece kulağı tutan silikonları kulaktan çıkabiliyor o da kişiye özgü bir durum galiba.

    👩 Ses kalitesi ve yanında çıkan kulak padleri ile gayet kaliteli bir kulaklık. Öncesinde başka bir bilinen markanın kulaklığını aldım ama istediğim ses kalitesi yoktu. Benzer fiyata JBL aldım ve gayet memnunum.

    4️⃣ Sony MDR-EX15APB

    Sony MDR-EX15APB Tam Boyutta Gör
    En iyi kablosuz kulaklık modelleri ile son yıllarda öne çıkan Sony, kablolu kulaklıklarda da boy gösteriyor. Sony MDR-EX15APB ise segmentinde ses kalitesiyle öne çıkan uygun fiyatlı kablolu kulaklık konumunda. Güçlü, dengeli ses için 9 mm neodimyum sürücüler ile gelen kulaklık, konforlu, tam oturan silikon kulaklık başlıklara sahip.
    • 9 mm neodimyum sürücü
    • 8 Hz – 22 kHz frekans aralığı
    • Tek tuş ile kontrol
    • 16 ohm
    • 1,2 metre kablo uzunluğu

    Sony MDR-EX15APB kullanıcı yorumları 💭

    👨 Benzer fiyatlı ürünlere para vermeyin. Giriş seviyesindeki bir kulaklıktan alınabilecek en iyi performans. Ayaküstü marketlerde satılan ucuz kulaklıklara para vermeyin. Daha önceki Sony’lerime göre bas sesler %80 (vasatlara göre en az 2x), diğer seslerde sorun yok.

    👩 Bu fiyat bandı için beklemediğim bir sonuçla karşılaştım bu paraya ses kalitesi olarak daha iyisini bulabileceğinizi sanmıyorum. Kablo kalitesi bu paraya olan her kulaklıkta olduğu gibi vasat. Dikkatli kullanmanız gerek. Ancak ses kalitesi dediğim gibi rakipsiz bu seviyede.

    5️⃣ JBL Tune 500

    JBL Tune 500 Tam Boyutta Gör
    Ses teknolojileri alanında öncü firmalardan olan JBL, Tune 500 modeliyle zirvelere oynamaya devam ediyor. Fiyat performans kablolu kulaklık olan JBL Tune 500, dolanmayan kablosuyla işlevsel yapıda Ayrıca Siri veya Google Asistan ile tek tuş ile erişmek mümkün. En sağlam kablolu kulaklık olan JBL Tune 500, 32mm sürücüleri güç ses sunmayı da başarıyor.
    • 32mm sürücü boyutu
    • 32 ohm
    • Yaklaşık 1.2 metre kablo uzunluğu
    • Dahili mikrofon
    • Eller serbest arama
    • Bas desteği
    • Siri veya Google Asistan desteği

    JBL Tune 500 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ses kalitesi beni tatmin etti. Fiyat performans ürünü. Tek sıkıntısı kablosu çok ince ama dikkatli kullanılırsa bir sorun yaşatacağını sanmıyorum.

    👩 Bass'ı fazla vereceğim derken tizden veya ses kalitesinden hiç ödün vermiyor. Kullanırken kaliteli olduğunu anlıyorsunuz.

    6️⃣ Bose QuietComfort Ultra

    Bose QuietComfort Ultra Tam Boyutta Gör
    Premium sınıfa hitap eden kablolu kulaklık tavsiyesi isteyenler için Bose QuietComfort Ultra özellikleriyle dikkat çekiyor. Bose QuietComfort Ultra, tam gürültü giderme özelliğine sahip. Sessiz, Farkında ve Sarmalayan Ses modlarıyla öne çıkan üründe kristal netliğinde görüşme imkanı da sunuyor dahili mikrofonuyla. Ürünün en önemli özelliklerinden birisi de hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilmesi.
    • Hem kablolu hem kablosuz
    • Bluetooth 5.3
    • Aktif gürültü engelleme
    • Ergonomik tasarım
    • Net telefon aramaları

    Bose QuietComfort Ultra kullanıcı yorumları 💭

    👨 kulak çevresinde uzun süre kullanımda ağrı yaşatmıyor. Üstteki kordan da baskı yapmadığı için uzun süreli kullanımda ağrı yapmadı hiç. Daha önce farklı firmalardan bu türdeki büyük kulaklıklarda bu sorunları yaşamıştım. Ses kalitesi de üst seviyede, söylemeye gerek yok.

    👩 Ses seviyesi, seslerin bozulmadan kulağa iletilmesi, konfor, kulaklığın başa baskı yapmaması… Bunların hepsi on numara beş yıldız.

    7️⃣ Philips TAUE100

    Philips TAUE100 Tam Boyutta Gör
    En iyi kablolu kulaklık markaları arasında olan Philips, TAUE100 modeli ile uygun fiyatta güçlü bas isteyenlerin ihtiyacını karşılıyor. Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücülere sahip olan kulaklık, net ses için neodimyum mıknatıslar kullanıyor. Eğer fiyat performans kulaklık arıyorsanız Philips TAUE100 aradığınız ürün olabilir.
    • 14,2 mm neodimyum sürücüler
    • 32 ohm
    • 1,2 metre kablo uzunluğu
    • Ergonomik tasarım
    • 20 - 20.000 Hz frekans aralığı

    Philips TAUE100 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ses kalitesi fiyatına göre normal. Kablosuz kulaklıların radyasyon yayması nedeniyle aldım. Dinlediğiniz müziklerde bir rahatsızlık da vermiyor, patlamıyor.

    👩 Harika ses kalitesi var. Fiyatı biraz yüksek sanki. Fiyat dışında çok iyi. Elbette gidip de üst seviye kulaklıklarla karşılaştırmayın yine de.

    8️⃣ Sennheiser IE 200

    Sennheiser IE 200 Tam Boyutta Gör
    Ve listenin üst seviyeye hitap eden bir diğer kulaklığına geliyoruz: Sennheiser IE 200. En iyi kablolu kulak içi kulaklık olan Sennheiser IE 200, odyofil sınıfı doğal sesler sunuyor. 7 mm'lik ekstra geniş bant True Response sürücüler, neredeyse hiç harmonik bozulma göstermiyor. Ayrıca IE 200'de, düşük frekansları tercihinize göre ayarlamak mümkün. Bu da bas üzerinde güçlü bir kontrol sağlıyor.
    • Odyofil sınıfı ses
    • 7mm True Response sürücü
    • 18 Ohm
    • Düşük frekans ayarı
    • Mikrofon yok
    • MMCX konektörlü ve 3,5 mm uçlu örgülü kablo
    • Silikon ve hafızalı köpük setleri
    • 1,2 metre kablo uzunluğu

    Sennheiser IE 200 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Kullandığım en iyi kulaklık. Çok fazla kulaklık kullandım ama bu fiyat bandına ilk defa çıktım. Değer. Ben çok memnunum, tavsiye ederim.

    👩 Malzeme kalitesi olsun sesi olsun her şeyini beğendim. Ses açısından momentum free ye 100/87 tw3 e 100/70 versem buna 100/90 veririm. Kulağa yerleşmesi rahat, kablosu da kolay yıpranır gibi durmuyor. Ses kalitesi desem zaten harika. Bu fiyata bu kulaklığı alabilmek ... Sennheiser kafayı yemiş.

    9️⃣ Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio

    Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio Tam Boyutta Gör
    Beyerdynamic DT 770 PRO, sıra dışı kalitesiyle, profesyonellere ve ses meraklılarına hitap eden bir kulaklık konumunda. Konforu ve performansı ile DT 770 PRO, kayıt stüdyoları için post prodüksiyon ve yayınlarda kullanım için düşünülmüş. Düşük kütleli sargısı ve diyafram montajı sayesinde elektrostatik kulaklıklarla eşit bir performans da gösterebiliyor. Yumuşak kulak pedleri, ayarlanabilir kulaklıkları ve tek taraflı bağlantı kablosu ile uzun süreli kullanımlarda konfordan ödün vermiyor. En iyi kablolu kulaklık modelleri arasında olan Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio, bas ve tizlerde de üstün performans sergiliyor.
    • Kapalı, yayılı alan stüdyo kulaklığı,
    • Yenilikçe bas refleks sistemi
    • Güçlü, çelik yaylı kafa bandı
    • Yumuşak kafa bandı içi
    • Tek taraflı kablo
    • Altın kaplama mini stereo jack (3,5mm) ve 1/4 inç adaptör (6,35mm)
    • 80 ohm
    • 1.6 metre kablo uzunluğu
    • 5 - 35.000 Hz frekans aralığı

    Beyerdynamic DT-770 Pro-Studio kullanıcı yorumları 💭

    👨 Her ses olması gerektiği gibi. Tizler patlamıyor, baslar güçlü. Midler yerinde. Hi-fi dinlerken her ayrıntı duyuluyor. Küçük bir dac/amp ile bulutların üzerindesiniz. Sadece kablosu uzun.

    👩 Ses kalitesi çok güzel, frekanslarda bozulma distortion vs yok, ama ses kartım olmadığı için ses seviyesi çok düşük. Gaming ve müzik için en iyi kulaklık.

    🔟 JBL T205

    JBL T205 Tam Boyutta Gör
    Listemizin son ürünü ise fiyat segmentinde öne çıkan JBL T205. En iyi kablolu telefon kulaklığı arayanlara tavsiye edilen JBL T205, hafif, rahat ve kompakt kullanımı ile dikkat çekiyor. 12.5 mm boyutlarında bir çift sürücü ile baslar ve tizler oldukça dengeli bir şekilde kullanıcıya iletiliyor. Tek tuş ile kontrol imkanı sağlayan JBL T205 aynı zamanda dolanmayan kabloya sahip.
    • 12.5mm sürücü
    • 20 Hz - 20 kHz frekans aralığı
    • 32 ohm
    • 1.2 metre kablo uzunluğu
    • Bas ve tiz dengeli
    • Dahili mikrofon
    • Dolanmayan kablo

    JBL T205 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Kulaklığı telefonumda radyo dinlemek için almıştım, daha önce kablosuz olan modelden kullandım fakat beni tatmin etmedi, ama bu kulaklık gayet stereo ses veriyor ve basslar da net duyuluyor, beğendim gayet güzel.

    👩 Uzun süredir JBL'in ürünlerini kullanıyorum. Ses kalitesi küçümsenemeyecek kadar iyi. İyi bir ses kartı olan masaüstümde ve İPhone 6 cihazımda denedim. İkisinde de sesler çok tiz ve net. Bass olarak orta seviyede kalıyor. Fiyatına göre performansı çok tatmin edici.

    Bu kablolu kulaklık tavsiyesi rehberinde her bütçeye uyun kablolu kulaklık önerileri yaptık. En iyi kablolu kulaklıklar ile müzik dinlemek veya oyun oynamak çok daha zevkli bir hal alıyor. Ayrıca premium ve profesyonellere hitap eden kulaklıklar da listede yer alıyor. Öte yandan en sağlam kablolu kulaklıkları Black Friday indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyata satın alabilirsiniz.

    Kablolu kulaklık alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔

    Kablolu kulaklık alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔 Tam Boyutta Gör
    Kablolu kulaklık alırken ses kalitesi, konfor, gürültü izolasyonu, mikrofon özelliği gibi detaylara dikkat etmek gerekiyor.
    • Ses kalitesi
    • Konfor
    • Gürültü izolasyonu
    • Mikrofon özelliği
    • Kablo kalitesi
    • Jak uyumluğu
    • Fiyat-performans dengesi
    • Kullanıcı yorumları

    En İyi Kablolu Kulaklıklar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 234534

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 7 saat önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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