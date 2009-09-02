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Creative Vado HD güncellendi, artık Mac desteği de sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Creative Vado HD güncellendi, artık Mac desteği de sunuluyor
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X-Fi serisi yüksek performanslı ses kartlarıyla Creative, yüksek tanımlı video kaydı yapabilen kompakt tasarımlı Vado HD kamera ailesini güncelledi. Çift renkli tasarım ile güncellenen Vado HD serisi altında artık 4GB kapasiteli model seçeneği de sunuluyor. Özellikle Kodak Zi8 gibi fiyatı düşen rakip modellere karşı daha rekabetçi olması hedeflenen Vado HD ayrıca Mac desteğine de kavuştu.

Gelen bilgilere göre Vado Central yazılımı ile Vado HD ve önceki Vado modellerindeki video dosyaları doğrudan Apple'ın iMovie uygulamasına aktrılabilecek. 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen, geliştirilmiş optik ve 2x dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olan seri dahilindeki kameralar ile H.264 formatında, 1 saate kadar (4GB'lık model için)yüksek çözünürlüklü video kaydı yapılabiliyor.

İlk etapta ön-siparişle kullanıcıların beğenisine sunulan 4GB kapasiteli Creative Vado HD'nin Beyaz/Yeşil modeli 180$, Siyah/Kırmızı modeli ise 200$'lık yurt dışı etiket fiyatı ile satışa sunulacak.

Creative Vado HD güncellendi, artık Mac desteği de sunuluyor
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sertacaygun 10 yıl
Mp3 çalar gibi aynı...
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