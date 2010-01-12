Creative yeni ses kartları hazırlıyor: Sound Blaster X-Fi HD ve X-Fi Titanium HD

Temsili görsel.
Bir süredir Zii projesiyle gündeme gelen ve ses kartı pazarında sessiz kalan Creative, üzerinde çalıştığı yeni ürünlerle sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre firma, masaüstü bilgisayarlar için PCIe, dizüstü bilgisayarlar içinse USB ara birimini kullanan yeni sess kartlarına yoğunlaşmış durumda. Creative'in kullanıma sunmayı planladığı yeni modellerden Sound Blaster X-Fi HD, USB 2.0 ara birimiyle uyumlu yapısıyla notebook'lar başta olmak üzere taşınabilir sistemlerin tamamında ve dilendiği takdirde masaüstü sistemlerde kullanılabilecek.
Detaylı özelliklerini önümüzdeki günlerde açıklamayı planlayan Creative, Sound Blaster X-Fi HD modelinde analog kaynaklar için analog ses girişine ayrıca yeni nesil ses kartlarında gördüğümü güncel giriş ve çıkış konnektörlerini de üzerinde barındıracak. Windows Vista ve Windows 7 altında EAX desteği için ALchemy teknolojisiyle birlikte gelecek yeni ses kartı ayrıca X-Fi HD Media ToolBox isimli yeni bir ses düzenleme yazılımına da sahip olacak. 90 Avro seviyesinde bir fiyatla lanse edilmesi beklenen Sound Blaster X-Fi HD'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.
Creative'in masaüstü sistemler için hazırladığı X-Fi Titanium HD modeli ise ikinci nesil X-Fi sesişlemcisini kullanacak. 122 dB sinyal gürültü oranı sunacağı belirtilen ses kartı, değiştirilebilir Op-amp devre tasarımıyla aynı zamanda güncellemebilir yapıda olacak. EAX 5.0, Dolby Digital ve DTS gibi güncel ses teknolojileriyle uyumlu olacak yeni ses kartında RCA giriş ve çıkışı, kulaklık çıkışı, sayısal toslink giriş ve çıkışları gibi konnektörlere yer verilecek. Yakın zamanda satışa sunulması beklenne Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD'nin fiyatı ise 190 Avro seviyesinde olacak.
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ve "Titanium Fatal1ty Pro"dan iyi olduğu söyleniyor...
[Tani 190 eur a bir nevi win 7 sürücüsü satın almış oluyoruz,doğrumudur?
Tam olarak doğru degil. 190 Euro ya win 7 sürücüsü alana yanında ses kartınıda promosyon olarak veriyorlar.
yok valla bakınıyorum sürekli ama bi hareket yok! vazmı geçti beceremedi mi güzel bir driver oturtturmayı anlamadım.
newegg.com/...
Böyle olunca da creative at koşturuyor.
NEDEN?
1- Creative Audigy 2 zs platinum pro ses kartım var. Adamlar Vista driverı nı çıkarmadılar. Çıkarmış gibi yaptılar çakma ses kartı gibi ses veriyor. Benim gibi bir kaç kişi daha tanıyorum filim izlemek ve müzik dinlemek için XP yi açıyorlar. Amaç yeni kart satmak siz bi kaç yıl önce o karta 400 tl bayılmışsınız umurlarında mı? Değil
2- Bir zamanlar 200 TL yakın fiyatla satılan bi webcam im var. Creative NX Ultra. Vista driver'ı varmı?? El cevap yok. Millet site site yana döne Leylasını arayan mecnun gibi driver arıyor . Ama yok. Çakma yollarla birileri xp driver ını yaptırmaya çalışıyor. Ama nanay.. Sen o webcam e 200 TL vermişsin. Creative in umrundamı??? Değil.
Adamlar sonradan görme tüccar mantığı ile iş yapıyorlar. Bu tekeli kırın arkadaşlar. Alternatif kartlara yönelin ve ithalatçılardan ısrar edin. Sonuçta arz talep meselesi.
Yalnız bununla sınırlı değil. Ses sistemlerinde de öyle bir yol takip ediyorlarki. Adaptörleri vs. piyasada bulamayacağınız şekilde yapıyorlarki. Ufak bi arıza da ya atıp yenisini alacaksınız. Yada parça için creative soyulacaksınız.
Benden uyarması. Windows 8 yada 9 artık yenisi her ne olursa. Alacağınız ses kartını kullanabileceğinizi düşünmeyin.
hatta 200 avronun üstünde satılan kulakiçi kulaklıklar bile var. bunun yanında 400 liraya da pc toplanabilir tabi. bu kadar esnek fiyat aralığı olan bir sektörde(bilişim sektörü) kalkıp da emsali olmayan bir ürünün fiyatına fazla demek de kanıtlanamaz kolay kolay:)
M-Audio daha çok kayıt işleri için Creative ise multimedya işler içindir bu ayrımı iyi yapmalısın kayıt sektöründe öncü gelen marka M-Audiodur tabiki.
Ekolayzır ayarı yok, ben bulamadım. Ayrıca bu nasıl bir ses sürücüsüdür ki ses onboard ses kartı kullanıyormuşum gibi boğuk gelsin.
CREATIVE SB X-FI TITANIUM PCIE almayı düşünüyorum. 210 TL.
Bir taraftanda 200 TL'ye anakartı mı değiştirsem diye düşünüyorum.
GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H AMD 785G DDR3 1800(OC) SOKET AM3 ANAKART
hepsiburada.com/...
Onboard ses kartında Dolby Home Theater ses desteği var.
En alttaki yorumda şöyle yazıyor: Dolby digital live özellikli ses yongası var, z5500 ile denedim sonuç güzel.
Şuanki anakartımda tek ram slotu çalışıyor. En iyisi anakartı yenilemek gibi geliyor. Siz ne dersiniz?
HEm projeksiyon cihazı almayı düşünüyorum, bu kartın ekran kartında da Full HD 1080 Blu-ray desteği var.
Siz ne dersiniz?