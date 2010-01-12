Creative yeni ses kartları hazırlıyor: Sound Blaster X-Fi HD ve X-Fi Titanium HD

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Bir süredir Zii projesiyle gündeme gelen ve ses kartı pazarında sessiz kalan Creative, üzerinde çalıştığı yeni ürünlerle sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre firma, masaüstü bilgisayarlar için PCIe, dizüstü bilgisayarlar içinse USB ara birimini kullanan yeni sess kartlarına yoğunlaşmış durumda. Creative'in kullanıma sunmayı planladığı yeni modellerden Sound Blaster X-Fi HD, USB 2.0 ara birimiyle uyumlu yapısıyla notebook'lar başta olmak üzere taşınabilir sistemlerin tamamında ve dilendiği takdirde masaüstü sistemlerde kullanılabilecek.

Detaylı özelliklerini önümüzdeki günlerde açıklamayı planlayan Creative, Sound Blaster X-Fi HD modelinde analog kaynaklar için analog ses girişine ayrıca yeni nesil ses kartlarında gördüğümü güncel giriş ve çıkış konnektörlerini de üzerinde barındıracak. Windows Vista ve Windows 7 altında EAX desteği için ALchemy teknolojisiyle birlikte gelecek yeni ses kartı ayrıca X-Fi HD Media ToolBox isimli yeni bir ses düzenleme yazılımına da sahip olacak. 90 Avro seviyesinde bir fiyatla lanse edilmesi beklenen Sound Blaster X-Fi HD'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Creative'in masaüstü sistemler için hazırladığı X-Fi Titanium HD modeli ise ikinci nesil X-Fi sesişlemcisini kullanacak. 122 dB sinyal gürültü oranı sunacağı belirtilen ses kartı, değiştirilebilir Op-amp devre tasarımıyla aynı zamanda güncellemebilir yapıda olacak. EAX 5.0, Dolby Digital ve DTS gibi güncel ses teknolojileriyle uyumlu olacak yeni ses kartında RCA giriş ve çıkışı, kulaklık çıkışı, sayısal toslink giriş ve çıkışları gibi konnektörlere yer verilecek. Yakın zamanda satışa sunulması beklenne Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD'nin fiyatı ise 190 Avro seviyesinde olacak.