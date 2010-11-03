Creative'den Android tabanlı yeni medya oynatıcısı: ZEN Touch 2

ZiiO serisi tablet bilgisayarlarını Aralık ayında satışa sunmaya hazırlanan Creative, yeni medya oynatıcısı ZEN Touch 2'nin detaylarını da açıkladı. Android 2.1 işletim sistemini kullanan medya oynatıcısı, 480 x 320 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi desteği ile gelen ZEN Touch 2, Bluetooth 2.1, akselometre ve microSD kart slotu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

Yukarıda özelliklerini verdiğimiz ZEN Touch 2'nin daha gelişmiş ikinci bir versiyonu daha bulunuyor. Bu versiyonda standart özelliklere ek olarak GPS, dijital pusula ve FM radyo gibi donanımlara da yer veriliyor. 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak olan Creative ZEN Touch 2'nin standart versiyonu 150£ ve 160£, gelişmiş versiyonun 8GB'lık modeli ise 160£ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla Aralık ayı içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.