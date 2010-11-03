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Creative'den Android tabanlı yeni medya oynatıcısı: ZEN Touch 2

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,8b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZiiO serisi tablet bilgisayarlarını Aralık ayında satışa sunmaya hazırlanan Creative, yeni medya oynatıcısı ZEN Touch 2'nin detaylarını da açıkladı. Android 2.1 işletim sistemini kullanan medya oynatıcısı, 480 x 320 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi desteği ile gelen ZEN Touch 2, Bluetooth 2.1, akselometre ve microSD kart slotu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

Yukarıda özelliklerini verdiğimiz ZEN Touch 2'nin daha gelişmiş ikinci bir versiyonu daha bulunuyor. Bu versiyonda standart özelliklere ek olarak GPS, dijital pusula ve FM radyo gibi donanımlara da yer veriliyor. 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak olan Creative ZEN Touch 2'nin standart versiyonu 150£ ve 160£, gelişmiş versiyonun 8GB'lık modeli ise 160£ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla Aralık ayı içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.


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Bl00dyHell 9 yıl
Ekranı biraz küçük ama onun dışında güzel duruyor. Umarım 2.2 güncellemesi yaparlar
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Blind Evil 9 yıl
Sadece ekran 3,2 inc diyor baya büyük bir oynatıcı olacak. İpod Touch'ın ekranı 3,5 inc. Sunduğu özellikler bakımından iyi bir media player olacak ama biraz daha geliştirilmesi gerekiyor tasarım olarak bence.
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Batuist 9 yıl
creative değil mi sonuçta... aman uzak durun derim.. çıkardığı ürünü iki ay sonra unutan bir firma..
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dmxerkan 9 yıl
Sonunda creative düzgün bir modelle medya player pazarına tekrar giriyor
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OverClocK1ng 9 yıl
Hakikaten de sanki İsviçre çakısı gibi media oynatıcısı. Ekran çok büyük değil ama özellikleri çok iyi. Umarım kalın da değildir.
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gunescan 9 yıl
buna sim kart takıp kullansak yav. İhtiyacım olan herşey var yahu :)
Hem de ucuz... :)
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