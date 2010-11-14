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Creative'den iki yeni Sound Blaster; X-Fi Surround Pro ve X-Fi Go! Pro

8 yıl
30,1b
1
38
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Multimedya denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Creative, ürün gamındaki Soundblaster ailesini X-Fi Surround Pro ve X-Fi Go! Pro ile genişletmeye devam ediyor.

Creative'den iki yeni Sound Blaster; X-Fi Surround Pro ve X-Fi Go! Pro
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THX TruStudio Pro ses teknolojisi sayesinde bağlandığı cihazın ses kalitesine arttıran her iki üründen 5.1 desteği sunan X-Fi Surround Pro, tasarımından ötürü hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar kullanıcılarına hitap ederken; klasik bir USB bellek şeklinden dolayı X-Fi Go! Pro'nun daha çok dizüstü kullanıcılarını hedef alıyor. X-Fi Surround Pro, altın kaplama RCA stereo ile 24-bit/96kHz'de optik sayısal çıkışı ile USB 2.0 portuna sahip olup, DTS ve Dolby Digital-EX desteği sunan Cyberlink PowerDVD yazılımıyla birlikte geliyor. Sound Blaster ses kartlarının performansını geleneksel USB bellek tasarımıyla sunan X-Fi Go! Pro ise 3.5 mm stereo giriş ve çıkışını üzerinde bulundururken; EAX 5.0 desteğiyle birlikte oyun severlere, oyunlarda daha gelişmiş ses deneyimi sunuyor.

Creative'den iki yeni Sound Blaster; X-Fi Surround Pro ve X-Fi Go! Pro
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Aralık ayından itibaren başta firmanın çevrimiçi mağazasından satışa sunulacak olan X-Fi Surround Pro ve X-Fi Go! Pro'nun satış fiyatlarıysa, sırasıyla, 60 ve 40 dolar olarak belirlenmiş.


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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar asus creative den öcünü mü alıyor ? Asus p4p67 mpro anakart aldım creative ses kartı için soket uyumlu değildi takamadım.
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vforfreedom 7 yıl
windows 7 de 5.1 ses sistemiyle tüm kolonlardan ses alabiliyomusunuz ?
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Ectilase 8 yıl
bu yazıyı okuyana kadar creative düşünüyordum ciddi manada.
Benim aradığım seste 5.1 yada 7.1 gerçek surround yakalamak.oyun ve film için geçerli bu.ne önerirsiniz peki bunun için?
Asus anakart kalitesi bakımından zaten gerçekten sevdiğim bir firmadır. Ama diğer alanlarda durumu nedir çok merak ettim şimdi.
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OverClocK1ng 8 yıl
Evet ya. Onu bırak testlerde bile adamlar şöyle bir yazı yazmışlar: Creative Soundblaster Live den sonra oturdu yattı elini bile oynatmadı. Evet aynen öyle oldu. Creative hiç bir şey yapmadan para gelsin diye bekliyor. Zannediyor ki adı var ya. Nasılsa herkes alırsa benim kartı alır diyor. İyi de o alanlar bir daha Creative alır mı ? Almaz bence. 1 kere alırlar 2. ye almazlar..
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The@Thing 8 yıl

OverClocKing

Evet ya. Onu bırak testlerde bile adamlar şöyle bir yazı yazmışlar: Creative Soundblaster Live den sonra oturdu yattı elini bile oynatmadı. Evet aynen öyle oldu. Creative hiç bir şey yapmadan para gelsin diye bekliyor. Zannediyor ki adı var ya. Nasılsa herkes alırsa benim kartı alır diyor. İyi de o alanlar bir daha Creative alır mı ? Almaz bence. 1 kere alırlar 2. ye almazlar..

hocam kısmetse asus xonar serisine geçmeyi planlıyorum çünkü creative almamın tek sebebi oyunlardı artık oda gitti
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CodeMachine 8 yıl
X-Fi Fatal1ty + z5500 ikilisini bi deneyin ondan sonra creative mok atın... Sözde 10 kanal dts sensation ses kartına sahibim (asus sabertooth anakart) ama arada dağlar var...
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BarGoS 8 yıl
x-fi ile asus karşılaşması garip olmuş. creative ses temizliği netliği ve yüksek ses çıkışıyla halen 1 numaradır.ama tam bir driver özürlü firmadır.
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The@Thing 8 yıl
arkadaşlar kimse onboard la x-fi kalitesini karşılaştırmadı
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setek01 8 yıl

BarGoS

x-fi ile asus karşılaşması garip olmuş. creative ses temizliği netliği ve yüksek ses çıkışıyla halen 1 numaradır.ama tam bir driver özürlü firmadır.

Evet çok sık karşılaşılan sorunlardan biri ve Blue screen hatalarına da çok rastlanabiliyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
BarGoS
x-fi ile asus karşılaşması garip olmuş. creative ses temizliği netliği ve yüksek ses çıkışıyla halen 1 numaradır.ama tam bir driver özürlü firmadır.

O sana öyle gelmesin. Kaç tane arkadaşımın X-Fi ses kartını satıp Asus Xonar aldığını gördüm.

Bu benim babamın 50 yıl önce askerlik yapıp ta bana : "Askerde su olmayacak gazozla traş olacaksın" demesi gibi bir şey. Sen de sanırım 15 yıl öncede kalmışsın. 15 yıl önce desen ever derdirm.

Şu an ses kartında normal masaüstü sistemlerde Asus Xonar üstüne yok. Tabi mAudio gibi profesyonel sistemlerden bahsetmiyorum.
Normal kullanıcı bazında...

Adamlar incelemede Asus Xonar DX in Creative X-Fi yi yıktığından şöyle bahsetmişler:
"Asus Xonar DX demolishes Creative X-Fi"

İstersen şuradaki Asus Xonar Creative X-Fi katili adlı yazıyı oku da ondan sonra tekrar değerlendir. Ama tamamını oku:
http://urun.gittigidiyor.com/CREATIVE-X-FI-KATILI-ASUS-XONAR-DX_W0QQidZZ27430206

Bunlar da DonanımHaber de forumda Creative X-Fi Titaniıum satıp Asus Xonar almak isteyenler. Resmen sıraya girmişler...
http://forum.donanimhaber.com/m_44492438/tm.htm

Hatta gir arama kısmına. Xonar yaz arat bak kaç kişi Creative X-Fi satıp Asus Xonar D2X e geçmek istiyor gör...
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UzmaN345 8 yıl
X-Fi pro elite kullanıcısıyım ses kalitesini asla deyişmem evet EAX 5.0 Destegi sunuyor EAX destegi susnan oyun fazla yok ama sen gelip on bort ses kartı ile bir tutamazsın EAX 1 destekli ses kartıda kullandım 3D destekli ama X-Fi yongasının ses kalitesi açısından yanından bile geçemez
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Sunstorms 8 yıl
asus müzik performansının creative den iyi olduğunu nereden çıkardın ?
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Hobar 8 yıl
belki oyunlarda eskisi gibi eax yok ama ses kalitesi açısından onboardlar hala x-fi nin çok gerisinde. x-fi kulaklığı titretirken alc888 x-fi nin %30 u kadar ancak ses çıkarabiliyor.
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ozkan_tpc 8 yıl
Onboard ses kartları kalite bazında creative in yerini hiçbir zaman tutmadı, tutamayacak...
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Kumandan 8 yıl
driver çıkarmışmı ?
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