Creative'den iki yeni Sound Blaster; X-Fi Surround Pro ve X-Fi Go! Pro

Multimedya denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Creative, ürün gamındaki Soundblaster ailesini X-Fi Surround Pro ve X-Fi Go! Pro ile genişletmeye devam ediyor.

THX TruStudio Pro ses teknolojisi sayesinde bağlandığı cihazın ses kalitesine arttıran her iki üründen 5.1 desteği sunan X-Fi Surround Pro, tasarımından ötürü hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar kullanıcılarına hitap ederken; klasik bir USB bellek şeklinden dolayı X-Fi Go! Pro'nun daha çok dizüstü kullanıcılarını hedef alıyor. X-Fi Surround Pro, altın kaplama RCA stereo ile 24-bit/96kHz'de optik sayısal çıkışı ile USB 2.0 portuna sahip olup, DTS ve Dolby Digital-EX desteği sunan Cyberlink PowerDVD yazılımıyla birlikte geliyor. Sound Blaster ses kartlarının performansını geleneksel USB bellek tasarımıyla sunan X-Fi Go! Pro ise 3.5 mm stereo giriş ve çıkışını üzerinde bulundururken; EAX 5.0 desteğiyle birlikte oyun severlere, oyunlarda daha gelişmiş ses deneyimi sunuyor.

Aralık ayından itibaren başta firmanın çevrimiçi mağazasından satışa sunulacak olan X-Fi Surround Pro ve X-Fi Go! Pro'nun satış fiyatlarıysa, sırasıyla, 60 ve 40 dolar olarak belirlenmiş.