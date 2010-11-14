Creative'den iki yeni Sound Blaster; X-Fi Surround Pro ve X-Fi Go! Pro

Multimedya denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Creative, ürün gamındaki Soundblaster ailesini X-Fi Surround Pro ve X-Fi Go! Pro ile genişletmeye devam ediyor.
THX TruStudio Pro ses teknolojisi sayesinde bağlandığı cihazın ses kalitesine arttıran her iki üründen 5.1 desteği sunan X-Fi Surround Pro, tasarımından ötürü hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar kullanıcılarına hitap ederken; klasik bir USB bellek şeklinden dolayı X-Fi Go! Pro'nun daha çok dizüstü kullanıcılarını hedef alıyor. X-Fi Surround Pro, altın kaplama RCA stereo ile 24-bit/96kHz'de optik sayısal çıkışı ile USB 2.0 portuna sahip olup, DTS ve Dolby Digital-EX desteği sunan Cyberlink PowerDVD yazılımıyla birlikte geliyor. Sound Blaster ses kartlarının performansını geleneksel USB bellek tasarımıyla sunan X-Fi Go! Pro ise 3.5 mm stereo giriş ve çıkışını üzerinde bulundururken; EAX 5.0 desteğiyle birlikte oyun severlere, oyunlarda daha gelişmiş ses deneyimi sunuyor.
Aralık ayından itibaren başta firmanın çevrimiçi mağazasından satışa sunulacak olan X-Fi Surround Pro ve X-Fi Go! Pro'nun satış fiyatlarıysa, sırasıyla, 60 ve 40 dolar olarak belirlenmiş.
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Benim aradığım seste 5.1 yada 7.1 gerçek surround yakalamak.oyun ve film için geçerli bu.ne önerirsiniz peki bunun için?
Asus anakart kalitesi bakımından zaten gerçekten sevdiğim bir firmadır. Ama diğer alanlarda durumu nedir çok merak ettim şimdi.
hocam kısmetse asus xonar serisine geçmeyi planlıyorum çünkü creative almamın tek sebebi oyunlardı artık oda gitti
Evet çok sık karşılaşılan sorunlardan biri ve Blue screen hatalarına da çok rastlanabiliyor.
O sana öyle gelmesin. Kaç tane arkadaşımın X-Fi ses kartını satıp Asus Xonar aldığını gördüm.
Bu benim babamın 50 yıl önce askerlik yapıp ta bana : "Askerde su olmayacak gazozla traş olacaksın" demesi gibi bir şey. Sen de sanırım 15 yıl öncede kalmışsın. 15 yıl önce desen ever derdirm.
Şu an ses kartında normal masaüstü sistemlerde Asus Xonar üstüne yok. Tabi mAudio gibi profesyonel sistemlerden bahsetmiyorum.
Normal kullanıcı bazında...
Adamlar incelemede Asus Xonar DX in Creative X-Fi yi yıktığından şöyle bahsetmişler:
"Asus Xonar DX demolishes Creative X-Fi"
İstersen şuradaki Asus Xonar Creative X-Fi katili adlı yazıyı oku da ondan sonra tekrar değerlendir. Ama tamamını oku:
http://urun.gittigidiyor.com/CREATIVE-X-FI-KATILI-ASUS-XONAR-DX_W0QQidZZ27430206
Bunlar da DonanımHaber de forumda Creative X-Fi Titaniıum satıp Asus Xonar almak isteyenler. Resmen sıraya girmişler...
http://forum.donanimhaber.com/m_44492438/tm.htm
Hatta gir arama kısmına. Xonar yaz arat bak kaç kişi Creative X-Fi satıp Asus Xonar D2X e geçmek istiyor gör...