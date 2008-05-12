Creative'den USB 2.0 arayüzünü kullanan X-Fi Surround 5.1 ses kartı

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Hazırladığı ses kartları ile harici ses kartı pazarının lider üreticilerinden biri olan Creative'den yeni bir ses kartı daha geliyor. Firmanın yeni modeli X-Fi teknolojisini baz alıyor ve USB 2.0 arayüzünü kullanıyor. Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 olarak adlandırılan yeni kart özellikle mevcut ses kartını veya dahili ses işlemcisini oldukça kolay bir şekilde güncellemek ve yüksek kalitede ses çözümü elde etmek isteyenlere yönelik olarak hazırlandığı belirtiliyor. Masaüstü bilgisayarların yanı sıra dizüstü bilgisayarlar ile de kullanılabilecek olan yeni ses kartı yüksek tanımlı ses efektleri ve gelişmiş ses özellikleriyle iddiasını ortaya koyuyor. X-Fi 24-bit Crystalizer teknolojisi ile sesdeki dalgalanmaları en aza indirmeyi hedefleyen kart, X-Fi CMSS-3D teknolojisi ile de yine gelişmiş çevresel ses efektleri sağlamayı amaçlıyor. Creative'in ALchemy yazılım desteği ile Mayıs sonundan itibaren yurt dışında yaklaşık 100$'lık etiket fiyatı ile kullanıma sunulacak olan ses kartının genel özellikleri ise şu şekilde; · Yüksek kalitede 5.1 kanal ses için USB 2.0 desteği · Yüksek kalitede veri transferi için Altın kaplı çıkışlar · Çevresel ses sistemleri ile kullanım için optik ses çıkışı · 24-bit oynatım ve kayıt ADC, DAC · Gelişmiş X-Fi ses teknolojisi · EAX Advanced HD 4.0 ve OpenAL desteği · Windows Vista altında DS3D oyunlarda 3D ses deneyimi için Creative ALchemy yazılım desteği