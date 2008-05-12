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Creative'den USB 2.0 arayüzünü kullanan X-Fi Surround 5.1 ses kartı

11 yıl
49,8b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı ses kartları ile harici ses kartı pazarının lider üreticilerinden biri olan Creative'den yeni bir ses kartı daha geliyor. Firmanın yeni modeli X-Fi teknolojisini baz alıyor ve USB 2.0 arayüzünü kullanıyor. Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 olarak adlandırılan yeni kart özellikle mevcut ses kartını veya dahili ses işlemcisini oldukça kolay bir şekilde güncellemek ve yüksek kalitede ses çözümü elde etmek isteyenlere yönelik olarak hazırlandığı belirtiliyor. Masaüstü bilgisayarların yanı sıra dizüstü bilgisayarlar ile de kullanılabilecek olan yeni ses kartı yüksek tanımlı ses efektleri ve gelişmiş ses özellikleriyle iddiasını ortaya koyuyor. X-Fi 24-bit Crystalizer teknolojisi ile sesdeki dalgalanmaları en aza indirmeyi hedefleyen kart, X-Fi CMSS-3D teknolojisi ile de yine gelişmiş çevresel ses efektleri sağlamayı amaçlıyor. Creative'in ALchemy yazılım desteği ile Mayıs sonundan itibaren yurt dışında yaklaşık 100$'lık etiket fiyatı ile kullanıma sunulacak olan ses kartının genel özellikleri ise şu şekilde; · Yüksek kalitede 5.1 kanal ses için USB 2.0 desteği · Yüksek kalitede veri transferi için Altın kaplı çıkışlar · Çevresel ses sistemleri ile kullanım için optik ses çıkışı · 24-bit oynatım ve kayıt ADC, DAC · Gelişmiş X-Fi ses teknolojisi · EAX Advanced HD 4.0 ve OpenAL desteği · Windows Vista altında DS3D oyunlarda 3D ses deneyimi için Creative ALchemy yazılım desteği
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DH Misafiri 9 yıl
bir şey sormazk istiyorum arkadaşlar bu harici ses kartı nı tüm bilgisayarlar destekliyormu yoksa belli bir sınırlaması varmı ram işlemci özelistekleri varmı
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ozas 8 yıl
bugün bende aldım 144 tl 5 taksite vatandan.
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cicero35 10 yıl
Bir şey sormak istiyorum, notebook ta kullanmayı düşünüyorum, dd ve dts çözen bir anfim var, 5+1 ses sistemimde ama sormak istediğim şey, creative ile anfi arasında optik bir baglantı saglarsam dvd deki gibi dd veya dts ses alabilirmiyim? Bazı yorumları okuyunca kafam cok karıstı?
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Cem Burak SERDENGEÇTİ 10 yıl
Creative X_Fi Surround 5.1 ses kartının orijanilinde kumanda yokmudur?
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Sah!n 10 yıl
Artık 2.1 kesmiyor 5.1 X-530 ile laptop'da kullanmayı düşünüyorum bu aleti.
+ ları - leri nelerdir kullanan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim.
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CaReTTa_99 10 yıl
sk79
Avatarın yakışmamış... Kart şık duruyor ama karta benzemiyor...
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obattal 10 yıl
Arkadaşlar bu kart ile z5500 kullanıyorum fakat linkte anlattığım gibi bir sorun yaşıyorum. Bu sorunu yaşamış ve düzeltebilmiş arkadaşlar var mı?

resim.donanimhaber.com/...
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BeyazBüyü 10 yıl
Bu ürün ülkemiz de satılmaya başladı mı arkadaşlar, alıp kullananlar var mı?
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WVdestek 10 yıl
Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 USB ses kartı incelemesi.

pckoloji.com/...
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SanalKabus 11 yıl
100$ a bence iyi bir kart.HTPC kullanıcıları için düşünülebilir ve şık gözüküyor.
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scaniaperest 11 yıl
Creative X-treme Music alabilirdim yeni sistemimle. Belki bu daha mantıklı olabilir fiyat ve şekil açısından.

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